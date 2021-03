Η εξέλιξη στο εσωτερικό των αυτοκινήτων της Ford

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Όταν σκεφτόμαστε πόσο έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητα, το μυαλό μας πηγαίνει στο εξωτερικό αμάξωμα, αλλά ουσιαστικά το εσωτερικό είναι αυτό που μετρά περισσότερο στην εμπειρία που βιώνουν ο οδηγός και οι επιβάτες. Από το Model T στη Mustang Mach-E

Τα εσωτερικά των οχημάτων έχουν αλλάξει πολύ από τότε που οι οδηγοί αποθήκευαν γάντια στο ντουλαπάκι και τα μεταλλικά και ξύλινα τιμόνια πάγωναν το χειμώνα.

Για να δείξει τις αλλαγές, η Ford δημιούργησε ένα βίντεο με τη «θέα» του οδηγού από το θρυλικό Model T μέχρι την επαναστατική Mustang Mach-E.

Έπειτα από χρόνια εξέλιξης, με βελτιώσεις και καινοτομίες, φτάσαμε στα σημερινά προηγμένα εσωτερικά, όπως αυτά που παρουσιάζονται στο βίντεο:

• Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν παράθυρα σπιτιών στα αυτοκίνητα – και προσφέρονταν μόνον ως έξτρα εξοπλισμός

• Τα κυρτά παρμπρίζ οδήγησαν στη δημιουργία του συστήματος κλιματισμού – καθώς τα παρμπρίζ δεν μπορούσαν πλέον να ανοίγουν

• Όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά, τα ραδιόφωνα είχαν κόστος που έφτανε στο 20% της αξίας του αυτοκινήτου

• Τα μεταπολεμικά ταμπλό ήταν επηρεασμένα από τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος, με περισσότερα όργανα, διακόπτες και δείκτες, καθώς η τεχνολογία αποκτούσε όλο και σημαντικότερο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων

• Ο ερχομός των video games και η χρήση χειριστηρίων gaming επηρέασε τη σχεδίαση του τιμονιού με μπουτόν τοποθετημένα σε εργονομική θέση για τους αντίχειρες του οδηγού

• Σήμερα, τα εσωτερικά κατασκευάζονται όλο και περισσότερο από ανθεκτικά υλικά, τα οποία δεν φθείρονται από την επαφή με προϊόντα όπως αντισηπτικό χεριών, αντιηλιακή λοσιόν και εντομοαπωθητικό

Less is More

Η καμπίνα της Mustang Mach-E διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο Ford υπήρξε πριν από αυτή. Οι σχεδιαστές ακολούθησαν την αφαιρετική μέθοδο, απομακρύνοντας τα περιττά στοιχεία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, ολιστικής φιλοσοφίας.

Το αποτέλεσμα είναι μία «θέα» από το κάθισμα του οδηγού που αποτελεί σημείο αναφοράς στο δρόμο προς τον εξηλεκτρισμό. Το περιβάλλον είναι άνετο και απλό, όπου όλα περιστρέφονται γύρω από μια μεγάλη οθόνη αφής τοποθετημένη στο κέντρο.

Το λείο ταμπλό με ενσωματωμένο ηχείο είναι το αποτέλεσμα συνεχών προσπαθειών για μία όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη εμπειρία οδήγησης και ταξιδιού. Για παράδειγμα, pads ασύρματης φόρτισης και ένα ψηφιακό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σημαίνουν ότι τα καλώδια και το χαρτί είναι περιττά.

