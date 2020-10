Οι υποψήφιοι για το Αμερικανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Η αρμόδια επιτροπή του θεσμού «North American Car, Utility and Truck of the Year» ανακοίνωσε τα 27 μοντέλα που θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους στις τρεις κατηγορίες των βραβείων NACTOY.

Στη λίστα περιλαμβάνονται 8 sedan, 15 SUV/Crossover και 4 φορτηγάκια τύπου pick-up. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο, οι 50 δημοσιογράφοι από ΗΠΑ και Καναδά θα επιλέξουν τους τρεις φιναλίστ από κάθε κατηγορία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2021.

Αναλυτικά η λίστα με τα υποψήφια μοντέλα

Car of the Year

Acura TLX

Cadillac CT4/CT4-V

Genesis G80

Hyundai Elantra family (includes N Line and HEV)

KIA K5

Mercedes-Benz E Class (Sedan, All-Terrain, Coupe, Cabriolet)

Nissan Sentra

Polestar 2

Utility of the Year

Cadillac Escalade

Chevrolet Tahoe/Suburban

Chevrolet Trailblazer

Ford Bronco Sport

Ford Mustang Mach E

Genesis GV80

Hyundai Santa Fe

KIA Seltos

KIA Sorento

Land Rover Defender

Mazda CX-30

Nissan Rogue

Toyota RAV4 Prime

Toyota Venza

Volvo XC40 P8 Recharge



Truck of the Year

Ford Super Duty

Ford F-150

Ram 1500 TRX

Jeep Gladiator Mojave