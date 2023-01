Η καλύτερη Corolla όλων των εποχών έφτασε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει;

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις, η Corolla αποτελεί ένα από τα best sellers μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Πλέον έρχεται να μας συστήσει την πιο ολοκληρωμένη πλευρά της, εφοδιασμένη με την πέμπτης γενιάς Hybrid Electric τεχνολογία. Ας τη γνωρίσουμε και ας δούμε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα.

Ακόμα πιο γρήγορη, ακόμα πιο οικονομική

Η πέμπτη γενιά Toyota Hybrid Electric προσφέρει περισσότερα άλογα και χαμηλότερη κατανάλωση

Όπως και στο τρέχον μοντέλο, διατίθενται Hybrid Electric συστήματα 1.8 και 2.0 λίτρων. Και τα δύο επωφελούνται από σημαντικές αλλαγές στον θερμικό κινητήρα και τον ηλεκτροκινητήρα τους, που αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία με πρόσθετη ισχύ και βελτιωμένη απόδοση, διατηρώντας ίδιες ή χαμηλότερες εκπομπές CO2και κατανάλωση καυσίμου. Η συνολική ισχύς από το σύστημα των 1.8 λίτρων αυξάνεται κατά +18ίππους στα 140 άλογα, μειώνοντας κατά 1,7 δευτ. τον χρόνο της επιτάχυνσης 0-100 km/h που επιτυγχάνεται σε 9,2 δευτερόλεπτα. Παρά την αυξημένη απόδοση, οι εκπομπές CO2 παραμείνουν οι χαμηλότερες στην κατηγορία με μόλις 104 g/km, εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, ενώ η κατανάλωση παραμένει επίσης η κορυφαία στην κατηγορία με 4,6 λίτρα/100km. Για το σύστημα των 2.0 λίτρων, η συνολική ισχύς έχει αυξηθεί στα 196 άλογα (+12) με τον χρόνο επιτάχυνσης 0-100 km/h να φτάνει πλέον στα 7,5 δευτερόλεπτα. Οι τιμές εκπομπών CO2σε συνδυασμένο κύκλο έχουν μειωθεί στα 102 g/km, όπως και η κατανάλωση, στα 4,5 λίτρα/100km.

Over the air ενημερώσεις αλλά και απομακρυσμένος έλεγχος μέσω app

Η νέα Corolla επωφελείται από τις πιο πρόσφατες ψηφιακές λειτουργίες και δυνατότητες των συστημάτων πολυμέσων της Toyota, λαμβάνοντας πλέον αναβαθμίσεις με over-the-air ενημερώσεις.

Η μεγαλύτερη οθόνη πολυμέσων 10,5” παρουσιάζει γραφικά με υψηλή ευκρίνεια και διαθέτει αντιθαμβωτική επιφάνεια, εξασφαλίζοντας άριστη ορατότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Η οθόνη του οδηγού έχει επίσης μετασχηματιστεί σε έναν πλήρως νέο πίνακα οργάνων 12,3”, τον μεγαλύτερο στην κατηγορία, που μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του οδηγού σε τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις: Casual, Smart, Sport και Tough. Μάλιστα, μία σειρά από απομακρυσμένες υπηρεσίες διατίθενται με χρήση του MyTapp, επιτρέποντας στους οδηγούς να χειρίζονται το σύστημα ελέγχου κλιματισμού για να θερμαίνουν ή να ψύχουν την καμπίνα πριν από ένα ταξίδι, να ενεργοποιούν τα αλάρμ και να εντοπίζουν το όχημά τους.

Με νέα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού T-Mate

Η νέα Corolla είναι εξοπλισμένη με το Toyota T-Mate, που συνδυάζει τη νέα, Τρίτη γενιά του πακέτου Toyota Safety Sense. Το κορυφαίο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης, διαθέτει νέες λειτουργίες για την υποστήριξη του οδηγού σε ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα σεναρίων οδήγησης. Με νέα κάμερα και αισθητήρα ραντάρ κυμάτων χιλιοστού ενισχύει το εύρος και την ικανότητα ανίχνευσης, κάνοντας την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία όλων των επιβατών του οχήματος και των άλλων χρηστών των δρόμων. Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν την καταστολή επιτάχυνσης σε χαμηλή ταχύτητα, που αντιδρά στην ξαφνική χρήση του γκαζιού όταν το όχημα κινείται με χαμηλή ταχύτητα, την υποστήριξη αποφυγής σύγκρουσης, που παρέχει προστασία όταν το όχημα στρίβει σε μία διασταύρωση, την υποβοήθηση διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί τώρα να αντιδρά και σε οχήματα που έρχονται, καθώς και το σύστημα αποφυγής πλευρικής σύγκρουσης και μείωσης ταχύτητας στροφής. Επίσης το νέο σύστημα υπενθύμισης πίσω θέσεων θα ειδοποιήσει τον οδηγό πριν φύγει από το αυτοκίνητό του ότι ίσως να χρειαστεί να ελέγξει εάν έχει αφήσει κάτι στα πίσω καθίσματα, ενώ το σύστημα διακοπής οδήγησης σε έκτακτη ανάγκη ακινητοποιεί το όχημα στην άκρη της λωρίδας του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. ο οδηγός έχει χάσει τις αισθήσεις του).

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οι παραγγελίες ξεκινούν την Τρίτη 17/1/23, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται τον Μάρτιο του 2023. Οι τιμές είναι:

Corolla Sedan

• 1.5 125 PS: 21.170 €

Corolla Htachback

• 1.8 140 PS Hybrid CVT Active Plus: 28.470 €

• 1.8 140 PS Hybrid CVT Style: 30.270 €

• 1.8 140 PS Hybrid CVT GR Sport: 30.970 €

• 1.8 140 PS Hybrid CVT Black Edition: 31.250 €

• 2.0 196 PS Hybrid CVT Black Edition: 33.750 €

Corolla Touring Sports

• 1.8 140 PS Hybrid CVT Active Plus: 30.770 €

• 1.8 140 PS Hybrid CVT Style: 32.570 €

• 2.0 196 PS Hybrid CVT Active Plus: 33.270 €

• 2.0 196 PS Hybrid CVT Style: 35.070 €