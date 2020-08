Η Mercedes συνδέει πλήρως τα αυτοκίνητα με το smartphone

Πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες του οχήματος έχουν πλέον οι κάτοχοι των Mercedes, χάρη σε μία νέα γενιά ψηφιακών εφαρμογών που λάνσαρε η γερμανική φίρμα.

Μέσω του «Mercedes me App», οι ιδιοκτήτες μπορούν να κατεβάσουν από τα App Store και Google Play Store τρεις νέες εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα τις «Mercedes me», «Mercedes me Store» και «Mercedes me Service».

Η εταιρεία κάνει λόγο για ένα ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο συνδέει όλες τις παραπάνω εφαρμογές σε ένα ID με δυνατότητα εναλλαγής από το βασικό μενού γρήγορα και εύκολα.

Από το «Mercedes me», ο οδηγός μπορεί να τσεκάρει διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει, την αυτονομία και την πίεση των ελαστικών, να ενεργοποιήσει το σύστημα κλιματισμού από απόσταση ακόμη κι όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο, να ανοίξει τα παράθυρα ή τους προβολείς για να το βρει σε ένα σκοτεινό πάρκινγκ για παράδειγμα.

Μέσω του «Mercedes me Store» έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες αγοράς και τα προϊόντα της μάρκας, ενώ με τη χρήση του «Mercedes me Service» μπορεί να κλείσει online ραντεβού για επόμενο service, να λάβει ειδοποιήσεις σε περίπτωση που ανάψει κάποια από τις προειδοποιητικές λυχνίες και τρόπους για την αντιμετώπισή τους.

Οι νέες εφαρμογές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε πολλές αγορές. Μέχρι το τέλος του έτους θα είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος