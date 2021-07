Η νέα Mercedes C-Class έφθασε στην Ελλάδα – Δείτε τις τιμές

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Το πιο δημοφιλές premium sedan, η «μεγάλη κυρία» της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με τα 10,5 εκατομμύρια πωλήσεις, αναβαθμίστηκε ριζικά, έγινε πιο μοντέρνα, σύγχρονη και ψηφιακή, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής.

Η καινούρια Mercedes C-Class είναι διαθέσιμη προς παραγγελία στη χώρα μας, με την ελληνική εταιρεία να ανακοινώνει τις τιμές και τις εκδόσεις.

Προσφέρεται ως sedan και estate, προβάλλοντας έναν άκρατο δυναμισμό και αναδεικνύοντας τις σπορ καμπύλες του αμαξώματος.

Εμπειρία

Στο εσωτερικό, η ποιότητα στη διαμόρφωση των χώρων αποτυπώνεται μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το ταμπλό οργάνων είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα, έχοντας μία ελαφριά κλίση έξι μοιρών προς τον οδηγό. Πολλά στοιχεία προέρχονται από την κορυφαία S-Class, με τις εντυπωσιακές οθόνες 12,3 και 11,9 ιντσών σε πίνακα οργάνων και ταμπλό αντίστοιχα να περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Στάνταρ είναι και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με οπτικές ίνες, με τους χρήστες να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία. Το σύστημα πολυμέσων MBUX (Mercedes-Benz User Experience) δεύτερης γενιάς είναι ακόμα πιο ψηφιακό και ευφυές.Στις εκθέσεις των εξουσιοδοτημένων διανομέων θα βρίσκεται μέσα στο καλοκαίρι.

Όλες οι λειτουργίες του μενού -εκτός από τις φωνητικές εντολές- υποστηρίζονται και στα ελληνικά. Εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση σπιτιού και γραφείου, οι προτιμήσεις ψυχαγωγίας, η λίστα κλήσεων κ.λπ. προστατεύονται με PIN ή δακτυλικό αποτύπωμα.

Η φωνητική υποβοήθηση «Hey Mercedes» γίνεται πιο διαδραστική και μπορεί να μαθαίνει ενεργοποιώντας τις online υπηρεσίες στην εφαρμογή Mercedes me App. Προαιρετικά διατίθεται η λειτουργία Augmented Video. Μια κάμερα καταγράφει το περιβάλλον μπροστά από το όχημα και οι εικόνες που καταγράφονται εν κινήσει προβάλλονται στην κεντρική οθόνη. Επιπλέον, εικονικά αντικείμενα, πληροφορίες και δείκτες προβάλλονται πάνω στην εικόνα βίντεο, μεταξύ αυτών σήματα κυκλοφορίας, βέλη κατεύθυνσης, συστάσεις αλλαγής λωρίδας και αριθμοί οδών. Έτσι διευκολύνεται σημαντικά η πλοήγηση, ειδικά σε αστικές περιοχές.

H έγχρωμη οθόνη Head-up display διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Ο οδηγός βλέπει μια εικονική οθόνη 9 x 3 ιντσών να αιωρείται πάνω από το καπό του κινητήρα σε απόσταση περίπου 4,5 μέτρων.

Φυσικά, όλες οι ενημερώσεις του λογισμικού γίνονται «Over-the-air», με το αυτοκίνητο να ακολουθεί πάντα τις εξελίξεις.

Νέοι αποδοτικοί κινητήρες

Η νέα C-Class θέτει νέα πρότυπα στον τομέα της αποδοτικότητας. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει αποκλειστικά τετρακύλινδρους κινητήρες από την τρέχουσα οικογένεια αρθρωτών κινητήρων Mercedes-Benz FAME (Family of Modular Engines).

Εκτός από τον στροβιλοσυμπιεστή (turbo-charger), τόσο οι πετρελαιοκινητήρες όσο και οι βενζινοκινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένη μίζα-δυναμό (ISG) για έξυπνη υποβοήθηση στις χαμηλές στροφές κινητήρα ως ήπιο υβριδικό σύστημα δεύτερης γενιάς και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται εξαιρετική απόδοση ισχύος.Όλες οι εκδόσεις συνδυάζονται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC.

Στη βάση της γκάμας είναι η έκδοση C180 με τον 1.5 λίτρου κινητήρα απόδοσης 170 ίππων. Ακολουθεί η C200 με το ίδιο μοτέρ και 204 ίππους, η οποία προσφέρεται και με τετρακίνηση 4MATIC, ενώ πιο πάνω βρίσκεται η C300 με το δίλιτρο μηχανικό σύνολο και τους 258 ίππους. Η κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται από 6,2 έως 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές ρύπων από 141 έως 160 γρ./χλμ. (WLTP).

Στους diesel υπάρχει ο δίλιτρος κινητήρας που συνοδεύει τις εκδόσεις C 220 d και C 300 d. Η απόδοση είναι στους 200 και 265 ίππους, η κατανάλωση παρά την ισχύ δεν ξεπερνά τα 5 λτ./χλμ. και οι εκπομπές CO2 κυμαίνονται μεταξύ 130 και 152 γρ./χλμ.

Σύμφωνα με τη Mercedes, η καινούρια C-Class είναι πιο σταθερή, ευέλικτη και απολαυστική στον δρόμο. Επιπλέον, η τελευταία γενιά του πακέτου υποβοήθησης οδήγησης διαθέτει πρόσθετες και προηγμένες λειτουργίες, φροντίζοντας για πιο άνετη και ασφαλή οδήγηση.

Ο βασικός εξοπλισμός της νέας C-Class στη χώρα μας:

• Σχεδιαστική γραμμή Avantgarde

• Πακέτο άνεσης καθισμάτων

• Μπροστινά θερμαινόμενα καθίσματα

• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας

• MBUX Navigation Premium

• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών

• Κεντρική οθόνη 11.9 ιντσών

• Ενεργό σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας

• Ρεζερβουάρ καυσίμου αυξημένης χωρητικότητας

• Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC με 2 ζώνες κλιματισμού

• Πακέτο USB

• Δερμάτινο τιμόνι

• Πακέτο καθρεπτών

• Ψηφιακό ραδιόφωνο

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός

• Οσφυϊκή στήριξη 4 κατευθύνσεων

• Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος

• Ασύρματη φόρτιση

• Προβολείς LED High Performance

• Προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης φώτων μεγάλης σκάλας

• Ενσωμάτωση smartphone

• Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

• Ζάντες 17”

Οι τιμές των C-Class sedan στην Ελλάδα:

C 180: €45.350

C 200: €51.200

C 200 4MATIC: €53.980

C 300: €56.450

C 300 4MATIC: €59.895

C 220 d: €54.800

C 300 d: €58.150

