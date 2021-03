Οι νέες εκδόσεις του VW Golf που ήρθαν στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Η γερμανική φίρμα εμπλουτίζει την γκάμα του best seller μοντέλου της Ευρώπης με δύο νέες εκδόσεις, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες και στη χώρα μας.

Πρόκειται για την R-Line, που προσφέρει πιο σπορ εμφάνιση και αίσθηση στο Golf και μία επιπλέον έκδοση του 1.5 eTSI κινητήρα, με το ήπιο υβριδικό σύστημα, η οποία αποδίδει 130 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG 7 σχέσεων.

Golf R-Line

Η έκδοση R-Line στο νέο Golf είναι διαθέσιμη με τους κινητήρες βενζίνης 1.5 TSI ACT 150 PS και 1.5 eTSI MHEV 150 PS DSG. Διακρίνεται για τους σπορ προφυλακτήρες, τα πλευρικά μαρσπιέ, τον διαχύτη σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, τις χρωμιωμένες απολήξεις της εξάτμισης και το λογότυπο R στη μάσκα και τα φτερά.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν το σπορ τιμόνι με χειριστήρια αφής και διάτρητο δέρμα, τα «top sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, η επένδυση με ύφασμα/ArtVelours microfleece και λογότυπο R, η επένδυση της οροφής σε μαύρο χρώμα, τα πεντάλ με επένδυση αλουμινίου και τα ειδικά γραφικά R στην οθόνη του ψηφιακού πίνακα οργάνων.

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

o Sport ανάρτηση με χαμηλωμένο πλαίσιο (-15 χιλ.)

o Progressive Steering - προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης

o Driving Profile Selection - σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

o Ζάντες αλουμινίου 17'' Valencia Grey metallic

o Προβολείς LED

o Φιμέ κρύσταλλα

o Digital Cockpit Pro - ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 10'' & επιλογές διαμόρφωσης

o Σύστημα Infotainment Discover Media Streaming & Internet

o Wireless We Connect App

o Eπαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου

o We Connect & We Connect Plus Υπηρεσίες

o IQ.Drive: Επικοινωνία Car2X, Front Assist, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Park Pilot

o Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic

o Εσωτερικός φωτισμός Ambient 30 χρωμάτων

Golf 1.5 eTSI MHEV 130 PS DSG

Η έκδοση 1.5 eTSI MHEV 130 PS DSG του νέου Golf συμπληρώνει την ήπια υβριδική των 150 ίππων. Προσφέρεται στο πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού (Style) και διαθέτει στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG7. Καλύτερες επιταχύνσεις εν κινήσει

Ο κινητήρας ενσωματώνει τεχνολογία απενεργοποίησης των δύο κυλίνδρων, ενώ το mild hybrid σύστημα αποτελείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 48 V, η οποία προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια σε μία γεννήτρια εκκίνησης - εναλλάκτη με ιμάντα, που λειτουργεί ως ένας μικρός, ελαφρύς ηλεκτρικός κινητήρας που ενισχύει άμεσα τη ροπή κατά την επιτάχυνση.

Η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι γύρω στα 5,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές ρύπων στα 128 γρ./χλμ.

