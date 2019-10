Η πιο όμορφη Porsche Panamera

Στο πλαίσιο της επετείου για τα 10 χρόνια από την πρεμιέρα του πολυτελούς τετράθυρου sport sedan της γκάμας της, η γερμανική φίρμα δημιούργησε μία ειδική έκδοση του μοντέλου με χρυσές λεπτομέρειες.

Ονομάζεται «10 Years Edition» και προσφέρεται στα αμαξώματα Panamera 4 και Panamera 4 E-Hybrid, συμπεριλαμβανομένων των Sport Turismo. Διακρίνεται για τις αποκλειστικές ζάντες 21 ιντσών σε απόχρωση μεταλλικού χρυσού (White Gold Metallic), τα ομόχρωμα λογότυπα στο κάτω τμήμα των εμπρός θυρών, τα LED matrix φωτιστικά σώματα και το total black χρώμα του αμαξώματος.

Το επετειακό λογότυπο τοποθετήθηκε και στο εσωτερικό και πιο συγκεκριμένα σε μαρσπιέ και ταμπλό. Ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας δερμάτινες επενδύσεις, αλουμινένια διακοσμητικά, ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη αφής, τα συστήματα ParkAssist με Surround View, PDLS Plus, Lane Change Assist και Lane Keep Assist, ηλεκτρικά καθίσματα 14 λειτουργιών, ηχοσύστημα Bose Surround Sound, ενεργή αερανάρτηση με PASM και Power Steering Plus.

Τέλος, η έκδοση 4 E-Hybrid προσφέρεται με φορτιστή 7,2 kW αντί 3,6 kW και το υβριδικό σύνολο αποδίδει 462 ίππους.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος