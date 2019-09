Η πιο σπέσιαλ έκδοση του «καυτού» Hyundai i30 N

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Η κορεατική φίρμα παρουσίασε μία ειδική έκδοση του hot hatch μοντέλου της γκάμας της, η οποία θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό μονάδων και διακρίνεται για τα αγωνιστικά γονίδια.

Ονομάζεται i30 N Project C, με το γράμμα «C» να παραπέμπει στο τμήμα Area C της πίστας στο κέντρο Hyundai Namyang R&D, τις ίνες άνθρακα (Carbon fibre) και το χαμηλότερο κέντρο βάρους (Centre of gravity).

Το αυτοκίνητο είναι το πρώτο της εταιρείας που φέρει ανθρακονήματα στο αμάξωμα και πιο συγκεκριμένα στο καπό, στους προφυλακτήρες και στα μαρσπιέ. Σε σχέση με το απλό i30 N, το βάρος του οχήματος έχει μειωθεί κατά 50 κιλά και το κέντρο βάρους είναι πιο χαμηλό κατά 8,8 χλστ.

Η ανάρτηση είναι πιο σφιχτή, ο διαχύτης μεγαλύτερος, οι σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών προέρχονται από την OZ, ενώ το ματ γκρι χρώμα εξελίχθηκε αποκλειστικά για το i30 N Project C.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα μπάκετ καθίσματα της Sabelt, οι επενδύσεις από alcantara, οι πορτοκαλί ραφές, οι κόκκινοι διακόπτες στο τιμόνι και ο εντυπωσιακός μοχλός ταχυτήτων. Φυσικά, από τον εξοπλισμό δεν λείπει η πλακέτα στο ταμπλό με τον αριθμό παραγωγής κάθε μονάδας.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 2.0 Τ-GDi απόδοσης 275 ίππων και 353 Nm ροπής – σε λειτουργία overboost ανεβαίνει στα 378 Nm. Το μοτέρ συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων και διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Σύμφωνα με τη Hyundai, το αυτοκίνητο είναι πιο απόλυτο στην πίστα και διασκεδαστικό στον δρόμο, προσφέροντας στον οδηγό μία μοναδική εμπειρία.

Το i30 N Project C θα παραχθεί σε μόλις 600 μονάδες και θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης πριν το τέλος του 2019.