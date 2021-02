Η ταχύτερη Mercedes της ιστορίας βγήκε στην πίστα

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Εξελίσσεται εδώ και τρία χρόνια. Είναι ένα από τα πιο ποθητά αυτοκίνητα, ένα προηγμένο τεχνολογικά τετράτροχο, που, παρ΄ ότι υιοθετεί λύσεις από την F1, μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά στους δημόσιους δρόμους.

Η ώρα της πολυαναμενόμενης Project One πλησιάζει και η Mercedes-AMG έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο προκειμένου να μας κρατήσει σε εγρήγορση.

Οι μηχανικοί της γερμανικής εταιρείας ολοκλήρωσαν την ανάπτυξη του εκθαμβωτικού hypercar, ξεπέρασαν τα όποια εμπόδια προέκυψαν και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της μεγάλης πρεμιέρας.

Το αυτοκίνητο φέρει την κωδική ονομασία «e-Performance», την ίδια δηλαδή που θα χρησιμοποιηθεί και στο μονοθέσιο του 2021. Στα πλάνα απεικονίζονται ξεκάθαρα η σχεδίαση, τα ενεργά πτερύγια, τα ενεργητικά αεροδυναμικά φλας, ο τεράστιος διαχύτης, η μεγάλη αεροτομή, το αγωνιστικού τύπου τιμόνι και οι δύο Εξελίχθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της Formula 1.ψηφιακές οθόνες.

Πρόκειται για την ταχύτερη Mercedes που έχει πατήσει τους τροχούς της στην άσφαλτο. Ένα πανίσχυρο όχημα που συνδυάζει V6 1.6 Turbo κινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα ηλεκτρικό turbo και σύστημα KERS, επιτυγχάνοντας θερμοδυναμική απόδοση 43%.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι 8 σχέσεων και έχει αναπτυχθεί ειδικά για την Project One. Το hypercar είναι ουσιαστικά τετρακίνητο, με τη συνολική απόδοση να ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Ακόμη δεν υπάρχουν πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα 0-100 επιτυγχάνονται σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα.

Στην καμπίνα μπορούν να φιλοξενηθούν αυστηρά δύο άτομα. Η αίσθηση είναι αγωνιστική, με τα καθίσματα και τα περισσότερα τμήματα του εσωτερικού να καλύπτονται από carbon και alcantara.

Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει την One δυστυχώς ατύχησε. Το εκθαμβωτικό αυτοκίνητο έχει κάνει ήδη sold out. Θα παραχθεί σε μόλις 275 μονάδες, οι οποίες προπωλήθηκαν έναντι του ποσού των 2.275.0000 ευρώ, χωρίς τους φόρους.

