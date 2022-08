Οι τιμές και οι εκδόσεις του ηλεκτρικού Nissan Ariya στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το νέο ηλεκτρικό SUV της Nissan είναι διαθέσιμο στη χώρα μας και η ελληνική αντιπροσωπεία δημοσιεύσει τις εκδόσεις και τις τιμές του μοντέλου.

Το EV SUV διατίθεται με τρεις επιλογές ιπποδύναμης και δύο μεγέθη μπαταρίας

Η «μικρή» μπαταρία είναι 63 kWh και παρέχει αυτονομία 360χλμ. συνδυαζόμενη με ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων και 300 Nm ροπής. Η συγκεκριμένη επιλογή στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς, δίνοντας στο σύνολο τη δυνατότητα να κάνει το 0-100 σε 7.5 δευτ. έχοντας παράλληλα τελική στα 160χλμ./ώρα.

Η «μεγάλη» μπαταρία είναι 87 kWh και μπορεί να συνδυαστεί με δύο εκδόσεις ισχύος. Η πρώτη (και προσθιοκίνητη) είναι 242 ίππων, με 533χλμ. αυτονομίας, έχοντας τη δυνατότητα να κάνει το 0-100 σε 7.6 δευτ. Η δεύτερη επιλογή που συνδυάζεται και με την e-4RCE τετρακίνηση, διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνολική ιπποδύναμη 306 ίππων και 600 Nm ροπής. Η αυτονομία σε αυτή την επιλογή είναι στα 493χλμ. ενώ το 0-100 έρχεται σε μόλις 5.7 δευτ. προσφέροντας παράλληλα και αυξημένη τελική στα 200χλμ./ώρα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η μπαταρία του Ariya συνοδεύεται με εγγύηση 8 ετών ή 160.000χλμ.

Όσον αφορά τα επίπεδα εξοπλισμού, το ηλεκτρικό SUV έχει τέσσερα εκδόσεις: Advance, Advance Plus, Evolve και Evolve Plus και όλες μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε επιλογή ισχύος.

Με την επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» οι τιμές του Ariya διαμορφώνονται ως εξής:

• 2WD 63 kWh 218 PS Advance: 44.900 €

• 2WD 87 kWh 242 PS Advance: 54.900 €

• 4WD 87 kWh 306 PS Advance: 57.900 €

• 2WD 63 kWh 218 PS Advance Plus: 46.900 €

• 2WD 87 kWh 242 PS Advance Plus: 56.900 €

• 4WD 87 kWh 306 PS Advance Plus: 59.900 €

• 2WD 63 kWh 218 PS Evolve: 49.900 €

• 2WD 87 kWh 242 PS Evolve: 59.900 €

• 4WD 87 kWh 306 PS Evolve: 61.900 €

• 2WD 63 kWh 218 PS Evolve Plus: 51.900 €

• 2WD 87 kWh 242 PS Evolve Plus: 61.900 €

• 4WD 87 kWh 306 PS Evolve Plus: 63.900 €