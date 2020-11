Οι τιμές του νέου Volkswagen Tiguan στην Ελλάδα

Το best seller SUV της ευρωπαϊκής αγοράς έρχεται στη χώρα μας με ακόμα πιο δυναμική εμφάνιση, νέες τεχνολογίες, κορυφαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας και πλήρη γκάμα μηχανικών συνόλων.

Με μήκος 4.509 μέτρα, πλάτος 1.859μ. και ύψος 1.665μ., το Tiguan είναι από τα πιο μεγάλα αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Η φαρδύτερη μάσκα με τα φώτα LED και τις χρωμιωμένες γρίλιες παραπέμπει στο επιβλητικό Touareg.

Το καπό είναι ψηλότερο και οι προφυλακτήρες επανασχεδιασμένοι, ενώ πίσω κυριαρχούν τα LED φωτιστικά σώματα, με το όνομα του μοντέλου τοποθετημένο σε κεντρική θέση κάτω από το σήμα Volkswagen. Τα νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου από 17 έως και 20 ίντσες προσθέτουν επιπλέον δυναμική στην εικόνα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, μπορούν να φιλοξενηθούν έως πέντε άτομα. Η πίσω σειρά καθισμάτων είναι ρυθμιζόμενη και ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 615 λτ. Η σχεδίαση του ταμπλό είναι οδηγοκεντρική, με τη μεγάλη οθόνη αφής και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων να προβάλλουν κάθε πληροφορία σε οδηγό και επιβάτες.

Ο εξοπλισμός του είναι ιδιαίτερα πλούσιος, με τη VW να διαθέτει το μοντέλο στην Ελλάδα από την έκδοση «Life», η οποία περιλαμβάνει:

• Προβολείς LED

• Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

• Κλιματισμός “Air Care” Climatronic 3-ζωνών

• Σύστημα Infotainment “Ready 2 Discover Media” με έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών

• Υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus

• Ράγες οροφής

• Multi-collision Brake

• Front Assist με City Emergency Braking & προστασία πεζών

• Lane Assist

• Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης Fatigue Detection

• Adaptive Cruise Control

• Light Assist - Σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού μεγάλης σκάλας

• Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω

• Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης)

• Προνοητικό σύστημα Start & Stop.

Οι τιμές ξεκινούν από 25.990€ για το Tiguan 1.5 TSI 130 PS ACT EVO. Η αντίστοιχη έκδοση κινητήρα με τους 150 ίππους κοστίζει 26.490€, ενώ ο δίλιτρος diesel απόδοσης 122 ίππων έχει τιμή εκκίνησης τα 26.160€. Ο 2.0 TDI προσφέρεται και σε εκδόσεις με 150 ή 190 ίππους, αυτόματο κιβώτιο DSG7 και τετρακίνηση 4Motion, όπως και ο 2.0 TSI με τους 190 και 245 ίππους.

Επίσης, από τις αρχές του 2021 θα είναι διαθέσιμη και η plug-in hybrid εκδοχή του Tiguan eHybrid με τους 245 ίππους, καθώς και το κορυφαίο Tiguan R των 320 ίππων.