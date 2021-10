Πως ο οδηγός της πανέμορφης Lamborghini την ... έστειλε στη λίμνη

Επιμέλεια: Στέφανος Παπαδόπουλος

Όλοι όσοι ασχολούνται με τα αυτοκίνητα, γνωρίζουν ότι τα supercars και γενικότερα οι σπορ εκδόσεις «καίνε» τον ...αγλέορατα . Είναι άλλο πράγμα να έχεις ενα χιλιαράκι και άλλο ενα αυτοκίνητο με 5.000 κ.εκ κάτω απο το καπό σου. Λογικό είναι που ο ιδιοκτήτης του μικρού Ι.Χ επισκέπτεται το βενζινά του μια φορά την εβδομάδα και ο άλλος κάθε ημέρα.

Αλλά το πρόβλημα με τις σπόρ εκδόσεις δεν είναι μόνο η κατανάλωση αλλά και η εμπειρία του οδηγού.Για να οδηγήσεις ενα γρήγορο αυτοκίνητο θα πρέπει να έχεις τις σωστές βάσεις. Να ξέρεις πότε θα το σανιδώσεις, πότε θα σηκώσεις το πόδι σου απο το γκάζι και πως θα στρίψεις με τα ...πλάγια. Γιατί αν δεν γνωρίζεις τα μυστικά της γρήγορης οδήγησης το σίγουρο είναι να καταλήξεις μαζί με το αυτοκίνητό σου η στα βράχια η στο βυθό μιας ...λίμνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Αυστρίας, ο 31χρονος οδηγός της Lamborghini κάπου τα μπέρδεψε. Και αντί να βάλει την 1η ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων έβαλε την όπισθεν.Πάτησε δυνατά το γκάζι και η Lamborgini βρέθηκε στη λίμνη Mondsee αφού έκανε ενα ..σάλτο μήκους 15 μέτρων .

Τόσο ο 31χρονος οδηγός όσο και ο 40χρονος φίλος του πρόλαβαν να βγούν σώοι απο το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο «μούσκεψε» για τα καλά. Όταν έφθασε ο γερανός η πανέμορφη Lamborghini βρισκόταν ήδη σε απόσταση 15 μέτρων απο τη στεριά και σε βάθος 5 μέτρων.

Οι δύτες που βούτηξαν για να βάλουν τους γάντζους στο αυτοκίνητο δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως αυτό το «διαμάντι» κατέληξε στον πάτο της λίμνης. Με ειδικό μπαλόνι και μετά απο προσπάθειες τριών ωρών κατάφεραν να σηκώσουν το αυτοκίνητο και να το φορτώσουν στο γερανό.

Αστειευόμενοι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, ανέβασαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι ο οδηγός αυτής της Lamborghini ήθελε προφανώς να αντιγράψει τον James Bond, από παλαιότερη ταινία. Στην σκηνή όπου ο «007», μετά από καταδίωξη στο «The Spy Who Loved Me», μετατρέπει την Lotus Esprit σε… υποβρύχιο!



