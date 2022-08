Μια ποδοσφαιρική ομάδα με …διακρίσεις στα μονοθέσια- Τέσσερις δεκαετίες ζωής γιορτάζει σήμερα η Nazionale Piloti

Σήμερα στη Μύκονο πραγματοποιείται μια σειρά εκδηλώσεων διαφορετική από τις άλλες. Μπορεί η Nazionale Piloti, η ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων του μαγικού κόσμου της Formula 1, να μη «πατάει γκάζι» στο χορτάρι, ωστόσο η έλευση της στην Ελλάδα έχει για μία ακόμα φορά κοινωφελή χαρακτήρα.

Πολλά αστέρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού βρίσκονται στη Μύκονο, όπου σήμερα (Σάββατο 6 Αυγούστου) πραγματοποιούνται μία σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο την οδική ασφάλεια.

Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Η Nazionale Piloti συμπληρώνει 40 χρόνια δράσης και σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες έχει διοργανώσει 239 ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο παρελθόν όταν στη F1 έτρεχε και ο Michael Schumacher οι πιλότοι της F1 είχαν έρθει στην Ελλάδα και είχαν αγωνισθεί στο Στάδιο Καραϊσκάκη με την ομάδα των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου.

Τα έσοδα από τις 239 ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις έχουν ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα αξιοποιήθηκαν σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Όμως δεν είναι μόνο το θέαμα με τη στρογγυλή θεά – η ομάδα των πιλότων περνά με κάθε τρόπο μηνύματα για την οδική ασφάλεια, επιδιώκοντας μέσω της δημοφιλίας των μελών της, να ευαισθητοποιήσει όσο γίνεται μεγαλύτερο κοινό. Το ίδιο γίνεται σήμερα στη Μύκονο.

Αστέρια των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού παίρνουν μέρος σε έναν «φιλικό» αγώνα karting και θα πρωταγωνιστήσουν σε σειρά από δράσεις που θα γίνουν εκεί, προωθώντας πάντα μηνύματα που μπορεί να σώσουν ζωές.

FAI COME ME: Corri in pista, non in strada

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ : Τρέξε στην πίστα, όχι στους δρόμους

Ποιοι είναι όμως αυτοί που βρίσκονται στη Μύκονο για τη σημερινή εκδήλωση.

- Ο Pierre Gasly που αγωνίζεται στο φετινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 με τη Scuderia AlphaTauri

- Ο Antonio Giovinazzi, δοκιμαστής της Ferrari και οδηγός της Dragon/Penske Autosport στη Formula E

- Ο Giancarlo Fisichella των 231 συμμετοχών και 3 νικών στην F1, που είναι πλέον επιτυχημένος οδηγός Αγώνων Αντοχής

- Ο Tonio Liuzzi, πρώην οδηγός της F1 και νυν αγωνοδίκης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου αθλητισμού

- Ο Max Biaggi με σπουδαία καριέρα στους 2 τροχούς και δύο παγκόσμιους τίτλους στα Superbikes

- O Luca Filippi, πρώην οδηγός Indycar, Formula E, GP2, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουμε ευχάριστες εκπλήξεις/αφίξεις.

Σε ρόλο Guest DJ Set ο Giancarlo Fisichella

Όλα γίνονται υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Nazionale Piloti, Mario di Natale, καθώς και του Προέδρου της All Star Team for the Children, Mauro Serra .

Πίσω από τη διοργάνωση των παραπάνω βρίσκεται ο εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Μαστοράκης. Αρωγοί στην προσπάθειά του είναι η Κα. Λούλα Λόη Αλαφογιάννη του EAWC καθώς και η βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει εφαλτήριο μίας σημαντικής προσπάθειας που ακούει στο όνομα safedrive.org και στοχεύει να σώσει ανθρώπινες ζωές. Παρόντες στις εκδηλώσεις είναι ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κούκας, ο αντιδήμαρχος Μιλτιάδης Ατζαμόγλου και ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γιώργος Λεονταρίτη.

Το ραντεβού έχει δοθεί στο Chora Mykonos Barefoot Luxury Living Experience θα αποτελέσει τον χώρο συνάντησης και διαπιστεύσεων, προτού η δράση μεταφερθεί στην πίστα Kartland. Θα ακολουθήσει δείπνο στο SantAnna, προτού ο Giancarlo Fisichella ξεδιπλώσει το ταλέντο του και σε έναν άλλο ρόλο, ως Guest DJ Set.

Υποστηρικτές της διοργάνωσης: Hellastron, Egnatia Pass, Betsson, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Nice n Easy Group, Gendal.