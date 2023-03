Μοναδικό θέαμα: 100 Tesla δίνουν απόλυτα συγχρονισμένη παράσταση με τα φώτα τους, γιορτάζοντας τα Oscar

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το τραγούδι Naatu Naatu έγραψε ιστορία καθώς αν και γραμμένο στη γλώσσα Τελούγκου, κατάφερε να βοηθήσει την ταινία Rise Roar Revolt, να γίνει η πρώτη ινδική που βραβεύεται με Oscar. Μάλιστα επικράτησε έναντι ισχυρών αντιπάλων όπως το Hold My Hand (Top Gun) της Lady Gaga και το Lift Me Up της Rihana (Black Panther: Wakanda Forever).

Η χορογραφία που ερμήνευσαν οι ηθοποιοί Jr NTR και Ram Charan στην ταινία και καταχειροκροτήθηκε στην τελετή βραβείων, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπως θα δείτε και στο βίντεο, 100 ιδιοκτήτες Tesla, το γιόρτασαν με απόλυτα μοναδικό τρόπο.

Περίπου 100 ηλεκτρικά αυτοκίνητα Tesla πραγματοποίησαν ένα συγχρονισμένο σόου με τα φώτα τους στον ρυθμό του ινδικού τραγουδιού, με το κλιπ να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο ανέβηκε στο Twitter από τον επίσημο λογαριασμό της ινδικής ταινίας RRR που περιλαμβάνει το τραγούδι Naatu Naatu. Μέσα σε λίγες μέρες, συγκέντρωσε σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές, ωθώντας τον Έλον Μασκ να απαντήσει με δύο emoji.

Το μοναδικό αυτό σόου της Tesla ήταν, τουλάχιστον εντυπωσιακό, με τα σταθμευμένα οχήματα να φωτίζουν τον χώρο σαν πυροτεχνήματα. Να αναφέρουμε πως οι ιδιοκτήτες Tesla μπορούν να ρυθμίσουν τα φώτα τους να αναβοσβήνουν σύμφωνα με τον ρυθμό κάποιου τραγουδιού της επιλογής τους.