Motor Festival: Επιστρέφει η No 1 γιορτή της μηχανοκίνησης στο ΟΑΚΑ

Η απόλυτη μηχανοκίνητη περιπέτεια επιστρέφει στο άνδρο του αθλητισμού στο Ο.Α.Κ.Α., εδώ που ξεκίνησε η πιο εκρηκτική θρυλική αναβίωση του πιο φαντασμαγορικού μηχανοκίνητου Φεστιβάλ που έχει υπάρξει ποτέ.

Πιο ζωντανό! Πιο μυστηριώδης! Πιο περιπετειώδεις από ποτέ θα είναι το 15ο Motor Festival με μια επίλεκτη ομάδα θεάματος που δεσμεύεται να απογειώσει να ξεπεράσει τα όρια, τις φοβίες και να κόψει την ανάσα του κάθε θεατή.

Για τo 2019 μετά την τεράστια επιτυχία στο 14th Motor Festival, στρατηγικά επιλέχθηκε ξανά η Αθήνα στις 28-30 Σεπτεμβρίου και το Ολυμπιακό Στάδιο με διάθεση να ξεπεραστούν τα όρια, η φαντασία και η κάθε διάσταση της έντασης και της αδρεναλίνης.

Η πιο τρομακτική αρένα, στο Νο 1 μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης, θα γίνει η πιο ολοκληρωτική εμπειρία του αξεπέραστου Motor Festival. Ένα γεγονός που θα αλλάξει τα δεδομένα στον κόσμο των θεαμάτων, 15ο Motor Festival "Fear Not, Here is a God".

Σκοπός είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και οι αθλητές του να βρεθούν στον κόσμο της Showbiz και να πάρουν θέση στους Έλληνες Celebrities.



Στόχος να ασχοληθούν τα Μ.Μ.Ε με τον μηχανοκίνητο χώρο, πετυχαίνοντας με αυτό ο νέος κόσμος να γνωρίσει τους οδηγούς που θα συμμετέχουν και τον ξεχωριστό κόσμο της μηχανοκίνησης.

Ο Διαγωνισμός:

Μια εφαρμογή που θα είναι στην διάθεση του κοινού από την επόμενη εβδομάδα που θα ψηφίζει τους πιο δημοφιλή οδηγούς OFF ROAD - MOTO - CAR - TRUCK.



Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 30/09/2019 που θα μοιραστούν 10.000€ μετρητά, πολλά δώρα και μια σειρά συνεντεύξεων σε τηλεόραση, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο ώστε να πάρουν μπροστά τα γρανάζια της Showbiz και να δημιουργηθούν νέα είδωλα και πρότυπα από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

