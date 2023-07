Νέα πατέντα Ford για όρθια θέση οδήγησης

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μία κατοχυρωμένη πατέντα δεν σημαίνει πως 100% θα περάσει στη γραμμή παραγωγής. Η έννοια της πατέντας, επιτρέπει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να «πειραματίζονται» και να σκέφτονται outside of the box. Έτσι δημιουργείται έδαφος για πρωτότυπες ιδέες που μπορεί αρχικά να φαίνονται υπερβολικές όμως στο πέρασμα των ετών ‘ίσως ταιριάζουν στις νέες συνθήκες.

Μία πολύ ιδιαίτερη και κατοχυρωμένη από τη Ford πατέντα, τράβηξε τη προσοχή μας. Το έγγραφο κατατέθηκε από την FoMoCo το 2021, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα και ούτε λίγο ούτε πολύ προτείνει μία όρθια θέση οδήγησης για δύσκολες off road καταστάσεις.

Η λειτουργικότητα εδώ είναι διττή. Η προφανής χρήση είναι ο έλεγχος του οχήματος ενώ δεν κάθεστε πίσω από το τιμόνι. Στα σκίτσα απεικονίζεται μια όρθια θέση, με ένα άτομο να ελέγχει το Bronco μέσω αισθητήρων που βρίσκονται στο πλαίσιο του παρμπρίζ. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιλάει επίσης για γονάτισμα και σκύψιμο στο πλάι, οπότε θεωρητικά, τα χειριστήρια θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε πολλαπλές θέσεις όπου ο οδηγός μπορεί να έχει καλύτερη ορατότητα του άμεσου περιβάλλοντος. Όποιος είναι εξοικειωμένος με την off road οδήγηση, γνωρίζει τη σημασία της ορατότητας και της ακριβούς πλοήγησης με ακρίβεια εκατοστού.

Η δεύτερη πτυχή αυτής της πατέντας, είναι μια σειρά από αισθητήρες που βοηθούν στην ανίχνευση του κατά πόσον ο οδηγός βρίσκεται πραγματικά μέσα στο όχημα, πέρα από το να κάθεται σε ένα κάθισμα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων ασφάλειας του οχήματος, όπως η αυτόματη μετατόπιση του κιβωτίου στη θέση «P» εάν δεν εντοπιστεί οδηγός.

Πώς θα σας φαινόταν κάτι τέτοιο να περάσει στη παραγωγή;