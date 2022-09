Νέος επικεφαλής στην διοίκηση της Posrche

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

O Volker Reichhardt ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στην αυτοκινητοβιομηχανία αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου για την Porsche Financial Services GmbH (PFS) από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο Reichhardt ήταν πρόσφατα Οικονομικός Διευθυντής και Ταμίας της Porsche Financial Services Inc, ενώ διετέλεσε επίσης Γενικός Διευθυντής της Volkswagen Financial Services Russia από το 2016 έως το 2020 και οικονομικός διευθυντής της MAN Finance International GmbH από το 2014 έως το 2016.

O Lutz Meschke, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τα Οικονομικά και την Πληροφορική της Porsche AG, δήλωσε:

«Ο Volker Reichhardt είναι ένας έμπειρος χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμονας που, τα τελευταία εννέα χρόνια, κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Volkswagen. Η Porsche Financial Services GmbH πρόκειται να επεκταθεί περαιτέρω αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την Porsche Drive. Ως εκ τούτου, είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να προσλάβουμε έναν εξέχοντα εμπειρογνώμονα του κλάδου για να συνεχίσουμε την προγραμματισμένη μας πορεία ανάπτυξης».

Όσον αφορά την Porsche Financial Services GmbH εδρεύει στο Bietigheim-Bissingen και είναι θυγατρική που ανήκει πλήρως στην εταιρεία παραγωγής σπορ αυτοκινήτων Porsche AG με έδρα τη Στουτγάρδη.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος Porsche Financial Services περιλαμβάνουν εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης για οχήματα Porsche και τις αποκλειστικές μάρκες Bentley, Lamborghini και Bugatti της Volkswagen, καθώς και χρηματοδότηση αντιπροσώπων, ασφάλειες και υπηρεσίες κινητικότητας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς με περισσότερους από 400 υπαλλήλους και διαχειρίζεται πάνω από 320.000 συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και χρηματοδότησης παγκοσμίως.