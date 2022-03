Νέες λύσεις κλιματικής ουδετερότητας από την Mazda

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Η Mazda στην προσπάθεια της για την επίτευξη ουδετερότητας του άνθρακα θα διαγωνιστεί στην Ιαπωνική διοργάνωση αντοχής Super Taikyu Series 2022, με το Mazda 2 Bio Concept, το οποίο λειτουργεί με βιοντίζελ καύσιμο επομένης γενιάς.

Εξοπλισμένο με κινητήρα Skyactiv-D, το Mazda 2 Bio Concept τροφοδοτείται με 100% βιολογικό βιοντίζελ επόμενης γενιάς, το οποίο ονομάζεται Susteo και αναπτύχθηκε από την Euglena Co., Ltd. Η Mazda θα διαγωνιστεί επίσης στην κατηγορία ST-5 σε αγώνα αντοχής, με το Mazda MX-5 με κινητήρα βενζίνης Skyactiv-G, ξεκινώντας από τον τρίτο αγώνα της σεζόν.

Η Ιαπωνική εταιρεία συμμετείχε επίσης με μεγάλη επιτυχία στον αγώνα Super Taikyu στην Οκαγιάμα (Ιαπωνία), τον προηγούμενο Νοέμβριο. Με ένα συμβατικό πετρελαιοκίνητο αγωνιστικό αυτοκίνητο με κινητήρα Skyactiv-D 1.5, το οποίο λειτουργούσε με 100% βιολογικής βάσης καύσιμο από χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι και λίπη μικροφυκών.

Την στρατηγική αυτή η Mazda την ονομάζει προσέγγιση πολλαπλών λύσεων, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες λύσεις για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, όπως και την προσαρμογή των μεμονωμένων αναγκών κινητικότητας καθώς και των περιφερειακών συνθηκών.

Η Mazda σκοπεύει να επεκτείνει τη σειρά κινητήρων της, επενδύοντας όχι μόνο σε συμβατικά υβριδικά μοντέλα με κινητήρες ντίζελ και ηλεκτροκίνητα μοντέλα, αλλά και σε plug-in υβριδικά, προωθώντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες σε ανανεώσιμα καύσιμα, όπως είναι τα 100% βιολογικής βάσης καύσιμα.

Αυτού του είδους βιοκαύσιμα όπως λίπη μικροφυκών και χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, δεν ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες τροφίμων, κάτι που αποτελούσε πρόβλημα για τα υπάρχοντα βιοκαύσιμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενναλακτικά καύσιμα ντίζελ χωρίς καμία τροποποίηση σε υπάρχοντα οχήματα.

Η Mazda συμμετέχει επίσης στο κοινωνικό λεργο «Your Green Fuel» της Χιροσίμα, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στην πόλη της Χιροσίμα, σχετικά με τη διάδοση της χρήσης βιοκαυσίμων. Μια ενέργεια που τρέχει από κοινού με το Hiroshima Council for Automotive Industry-Academia-Government Collaboration (Hirojiren) 1 και την Eugene Co., Ltd 2

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου για την αναζωογόνηση των περιφερειακών περιοχών, διατηρώντας τις ουδέτερες εκπομπές καυσίμων από την παραγωγή και την προμήθεια πρώτων υλών έως και τη χρήση καυσίμων στην περιοχή της Χιροσίμα.