Νικήτρια στο 24ωρο αγώνα του LeMans η Ferrari η οποία επέστρεψε μετά από 50 χρόνια απουσίας

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο ιταλικός κατασκευαστής, που επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα αγώνων αντοχής μετά από πενήντα χρόνια απουσίας, εξασφάλισε τη δέκατη νίκη του στον κλασικό γαλλικό αγώνα - την πρώτη του από το 1965. Οι Alessandro Pier Guidi, James Calado και Antonio Giovinazzi ήταν οι οδηγοί της νικήτριας Ferrari 499P με τον αριθμό 51.

Η εκατοστή επέτειος του σπουδαιότερου αγώνα αντοχής στον κόσμο αποζημίωσε με το παραπάνω και τους 300.000 θεατές και τα εκατομμύρια τηλεθεατές, με την πρωτιά να «παίζεται» μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Η #51 Ferrari 499P Hypercar απέκρουσε την πρόκληση της #8 Toyota GR010-Hybrid η οποία τερμάτισε δεύτερη με τους Sebastien Buemi, Brendon Hartley και Ryo Hirakawa, ενάμιση λεπτό πίσω. Στις πρώτες 12 ώρες η πρωτοπορία άλλαξε χέρια πολλές φορές. Πολλά από τα 16 Hypercars στην εκκίνηση προηγήθηκαν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων, που επηρεάστηκαν από δύο ισχυρές βροχές. Μετά από μια σειρά ατυχημάτων και αγωνιστικών συμβάντων, το δεύτερο μισό του αγώνα μετατράπηκε σε μια τεταμένη κούρσα των δύο πρωταγωνιστών.

Ευχάριστη έκπληξη η τρίτη θέση της Cadillac V-Series.R με αριθμό 2, με οδηγούς τους Earl Bamber, Alex Lynn και Richard Westbrook, ενώ και στην τέταρτη θέση βρέθηκε επίσης Cadillac.

Η #50 Ferrari 499P που ξεκίνησε τον αγώνα από την pole position τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Ο νικητής της Hyperpole, Antonio Fuoco πέτυχε επίσης τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 3:26.984 στον 306ο γύρο.

Οι #708 και #709 Glickenhaus 007 τερμάτισαν στην έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα, παρά την τρομάρα του πληρώματος του #709 20 λεπτά πριν από το τέλος, όταν ο Franck Mailleux χτύπησε στις μπαριέρες στο σικέιν της Daytona. Η #93 Peugeot 9X8 ήταν όγδοη και η #5 Porsche 963 της Porsche Penske Motorsport ένατη.

Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες:

Hypercar: Νο.51 Ferrari 499P

LMP2: No. 34 Inter Europol Competition (Oreca 07)

LM GTE Am: No. 33 Corvette Racing (Chevrolet Corvette C8.R)