Ο επικεφαλής της VW δηλώνει: «Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε all-in στα ηλεκτρικά»

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι εύκολη υπόθεση και ούτε μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός πως υπάρχουν προσπάθειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – αυτοκινητοβιομηχανίες, κυβερνήσεις, εταιρείες ενέργειας, κλιματικές οργανώσεις και καταναλωτές – να επιταχύνουν τη διαδικασία, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που υπαγορεύουν τον ρυθμό της επέκτασης της ηλεκτροκίνησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Herbert Diess, μίλησε πρόσφατα στη σύνοδο Future of the Car των Financial Times, όπου ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ νωρίς για τον κλάδο ώστε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την ηλεκτρική κινητικότητα. Ο Diess εξήγησε ότι ο χρόνος μετάβασης δεν σχετίζεται με τη ζήτηση των πελατών, η οποία γίνεται όλο και υψηλότερη, αλλά με την υποδομή που υποστηρίζει την κατασκευή και λειτουργία EV. Και οι δύο αυτές διαδικασίες υστερούν σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται επί του παρόντος τα οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Αν και μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να γίνει all-in στα ηλεκτρικά οχήματα, ο Diess φαίνεται να πιστεύει ότι η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να γίνει η κυρίαρχη στον κόσμο όσον αφορά τις πωλήσεις EV. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, εξέφρασε το όραμά του πως η Volkswagen θα γίνει «ο παγκόσμιος ηγέτης στις πωλήσεις EV έως το 2025» χάρη στις τεράστιες επενδύσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα δήλωσε πως ο μοναδικός δύσκολος αντίπαλος είναι η Tesla, την οποία χαρακτήρισε πολύ γρήγορη και έτοιμη για έναν σκληρό αγώνα με την VW.

Τέλος, ανέφερε πως η εταιρία του αναγνωρίζει πως υπάρχουν πολλές προοπτικές στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων και σε αυτή θα ρίξουν αρκετή βαρύτητα στο άμεσο μέλλον.