Παγκόσμιο Αυτοκίνητο του 2021 το Volkswagen ID.4

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Το πρώτο ηλεκτρικό SUV της γερμανικής φίρμας, το αυτοκίνητο με την εξαιρετική αισθητική, το κομψό εσωτερικό και τις υψηλές προδιαγραφές, κατέκτησε τον πολυπόθητο τίτλο του «World Car of the Year 2021».

Η αρμόδια επιτροπή του θεσμού -απαρτίζεται από 93 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο- επαίνεσε το Volkswagen ID.4 για τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του, την απουσία εκπομπών ρύπων, τα πρωτοποριακά συστήματα, όπως τη head-up οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας στο παρμπρίζ και το Travel Assist, καθώς και τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Το ID.4 λαμβάνει ενημερώσεις και νέες λειτουργίες «over the air», ασύρματα. Η VW είναι ο πρώτος μαζικός κατασκευαστής που θα προσφέρει κάτι τέτοιο από το καλοκαίρι. Το όχημα είναι πάντα ενημερωμένο, με την τελευταία διαθέσιμη τεχνολογία.

Θυμίζουμε ότι το ηλεκτρικό μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο προς παραγγελία στη χώρα μας, στις δύο ειδικές εκδόσεις ID.4 1ST και ID.4 1ST Max, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 41.000 περίπου ευρώ με το όφελος της επιδότησης.

Οι νικητές στις υπόλοιπες κατηγορίες

Εκτός από το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς, ανακοινώθηκαν οι νικητές και στις υπόλοιπες κατηγορίες του θεσμού. Αυτοί είναι:

World Urban Car

Honda-e

World Luxury Car

Mercedes-Benz S-Class

World Performance Car

Porsche 911 Turbo

World Car Design of the Year

Land Rover Defender



Aξίζει να σημειώσουμε πως στον διαγωνισμό του WCOTY συμμετέχουν αυτοκίνητα που προσφέρονται σε τουλάχιστον δύο ηπείρους και κατασκευάζονται σε τουλάχιστον 10.000 μονάδες ετησίως.

Επιπλέον η Volkswagen έχει μεγάλη παράδοση στο «World Car of the Year», με πέντε πρωτιές στα 17 χρόνια ιστορίας του θεσμού.

Τα πέντε μοντέλα των Γερμανών που έχουν κατακτήσει τον τίτλο:

Golf – World Car of the Year 2009

Polo – World Car of the Year 2010

up! – World Car of the Year 2011

Golf – World Car of the Year 2013

ID.4 – World Car of the Year 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Honda, Toyota και VW θα μονομαχήσουν για το μεγάλο τρόπαιο

Μεγάλη επιτυχία για το VW ID.4 στα crash tests

Έρχονται οι φθηνότερες εκδόσεις του VW ID.4