To Kia EV6 κέρδισε τον τίτλο του «Best Cars of the Year»

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το Kia EV6 απέσπασε τον τίτλο του «Best Cars of the Year» 2021/2022 προσπερνώντας ανταγωνιστικά μοντέλα από καθιερωμένες premium μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Audi e-tron, Ford Mustang Mach-e και Porsche Taycan. Κάθε μία από τις δέκα πρώτες θέσεις καταλήφθηκε από διαφορετική μάρκα, από έξι χώρες, από τρεις κορυφαίες ηπείρους παραγωγής αυτοκινήτων στον κόσμο – Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Από το λανσάρισμά του στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, το EV6 έχει ήδη κατακτήσει πολλές διεθνείς διακρίσεις, με τον οραματικό του σχεδιασμό, την υπερσύγχρονη εμπειρία χρήστη μέσω συνδεδεμένης τεχνολογίας,την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση 800 V και τα σπορ, δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης.

Η πιο πρόσφατη διάκριση επιβεβαιώνει το όραμα της Kia για την υλοποίηση μίας βιώσιμης κινητικότητας. Ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής διακρίθηκε για την ποιότητα,την καινοτομία, το σχεδιασμό και την τεχνολογία αιχμής, από μια κριτική επιτροπή που περιλαμβάνει παγκόσμιους leaders της αυτοκινητοβιομηχανίας.

To Kia EV6 έχει προγραμματιστεί για να αποτελέσει πόλο έλξης στο περίπτερο «Best Cars of the Year» στη Βρετανική Έκθεση Αυτοκινήτου από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Farnborough.

Το Kia EV6 βασίζεται στην καινοτομία της πλατφόρμας E-GMP η οποία επιτρέπει την ελευθερία στην εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση, χάρη στη μεταβλητή ευελιξία της. Καθώς η πλατφόρμα E-GMP έχει εξελιχθεί ειδικά για EV, κανένας κινητήρας ή άξονας μετάδοσης δεν καταλαμβάνει χώρο, προσφέροντας στο EV6 ρευστές γραμμές αμαξώματος και δυναμική εμφάνιση.

Τα Βραβεία «Best Cars of the Year» δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν μια μη εξαρτημένη και απόλυτα δημοκρατική άποψη για τα «καλύτερα» μοντέλα που προσφέρονται σε όλο τον κόσμο. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από κορυφαία στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνθέτοντας ένα διαφορετικό υπόβαθρο που περιλαμβάνει σχεδιαστές, μηχανικούς, πρωτοπόρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καταξιωμένους δημοσιογράφους, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης. Αυτός ο συνδυασμός απαράμιλλης γνώσης, πλούσιας εμπειρίας και τεχνογνωσίας βοήθησε στη δημιουργία μιας αυθεντικής, αμερόληπτης άποψης για τα «καλύτερα» διαθέσιμα μοντέλα της αγοράς.