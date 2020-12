Πανέμορφη η Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Η ιταλική φίρμα παρουσίασε μια νέα έκδοση για το ξεχωριστό SUV μοντέλο της γκάμας της, καλύπτοντας το χάσμα μεταξύ των απλών εκδόσεων και της πανίσχυρης Quadrifoglio.

Η νέα Stelvio Veloce Ti συνδυάζει το στυλ με την κομψότητα και τα σπορ χαρακτηριστικά με τις επιδόσεις. Πατά σε αποκλειστικούς τροχούς διαμέτρου 21 ιντσών, φέρει μεγάλα φρένα με κόκκινες δαγκάνες, ανθρακονημάτινα καπάκια καθρεπτών, στοιχεία dark chrome, ανασχεδιασμένο διαχύτη με δύο απολήξεις της εξάτμισης και φιμέ τζάμια πίσω.

Στο εμπρός τμήμα το «φιλέτο» σχήματος «V» είναι κατασκευασμένο από carbon και τονίζει το «scudetto», τη θρυλική τριγωνική μάσκα της Alfa Romeo. Επίσης, δεν λείπει το λογότυπο Veloce Ti (Turismo Internazionale) στα εμπρός φτερά.

Στο εσωτερικό τοποθετήθηκαν νέα σπορ καθίσματα από δέρμα και alcantara, το τριάκτινο τιμόνι με το ενσωματωμένο κουμπί εκκίνησης και απενεργοποίησης του κινητήρα, τα εντυπωσιακά αλουμινένια paddles αλλαγής των σχέσεων και τα αυθεντικά carbon διακοσμητικά σε ταμπλό και κονσόλα.

Το αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων με τη οθόνη στο κέντρο ενσωματώνει επιπλέον λειτουργίες συνδεσιμότητας και πληθώρα εφαρμογών. Συνδέεται γρήγορα και εύκολα με τα smartphone και υποστηρίζει τις υπηρεσίες Alfa Connect Services (My Assistant, My Remote, My Car, My Navigation, My Wi-Fi και My Theft Assistance).

Η Stelvio Veloce Ti θα προσφέρεται είτε με τον δίλιτρο κινητήρα βενζίνης των 280 ίππων ή με τον 2,2 diesel απόδοσης 210 ίππων. Τα μοτέρ συνδυάζονται και στις δύο περιπτώσεις με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης Q4.

Οι τιμές θα ανακοινωθούν λίγο πριν το λανσάρισμα στην ελληνική αγορά.

