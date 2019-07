Πάνω από 620.000 πωλήσεις σε έξι μήνες για τη Skoda

Περισσότεροι από 620.900 οδηγοί σε όλο τον κόσμο επέλεξαν να αγοράσουν ένα μοντέλο της τσεχικής φίρμας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, η Skoda σημείωσε μείωση κατά 4,9% και ο βασικός λόγος της υποχώρησης δεν ήταν άλλος από την πτώση της αγοράς στην Κίνα. Μείωση παρατηρήθηκε και στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ αντίθετα στη Δυτική Ευρώπη, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 3,2%.

Πολύ υψηλή άνοδος παρατηρήθηκε στη Ρωσία και στην Ανατολική Ευρώπη.

Το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις παραμένει η Octavia, ωστόσο, τη μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισε το Karoq, αγγίζοντας το εκπληκτικό +47,2%.

OCTAVIA (185.700: -11.9 %)

FABIA (97.400: -7.5 %)

RAPID (77.700: -23.4 %)

KODIAQ (77.800: -0.2 %)

KAROQ (73.700: +47.2 %)

SUPERB (56.800: -23.3 %)

CITIGO (only sold in Europe: 23.000: +9.2 %)

KAMIQ (only sold in China: 21.400: >500 %)

SCALA (7.400: –)

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος