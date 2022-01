Πέντε διακρίσεις απέσπασε η διαδικτυακή επικοινωνία «Made to inspire» με τον Σωτήρη Κοντιζά

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Επτά μήνες μετά το ξεκίνημα της συνεργασίας της Mazda Autoone και του γνωστού σεφ Σωτήρη Κοντιζά ξεκίνησαν οι διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων. Η Mazda Autoone, μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, εμπιστεύτηκε τον απαιτητικό κριτή του Master Chef και δημιούργησαν ένα βίντεο με τίτλο «Made to inspire».

Το βίντεο αφορούσε το CX-30,το πολυβραβευμένο SUV της Mazda.Ο πρωταγωνιστής, οδηγός του CX-30 εκτός των άλλων στο βίντεο πέρασε το μήνυμα πώς το αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όχι μόνο απελευθερώνει αλλά ταυτόχρονα εμπνέει τον οδηγό.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε ένα ακόμη ταλέντο που διαθέτει. Αυτό της μουσικής. Ο γνωστός σεφ έχει πολύ καλή μουσική παιδεία και αγαπάει ιδιαίτερα το πιάνο.

Η διαδικτυακή καμπάνια απέσπασε πολύ θετικά σχόλια και εντυπωσίασε από την αρχή, δίνοντας την ώθηση στους συντελεστές του βίντεο να διεκδικήσουν διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων, η οποία και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Η καμπάνια μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει πέντε διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου σε Αμερική και Καναδά. Ακόμη είναι και φιναλίστ στα Red Movie Awards στη Γαλλία. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιανουαρίου.

Οι διακρίσεις που έχει αποσπάσει είναι:

• Best Commercial/promotional video 11/2021 - Top Shorts Film Festival

• Best Commercial 11/2021 - Oniros – New York Film Awards

• Best Advertising 12/2021- Phoenix International Short Film Festival

• Best Commercial 12/2021- Los Angeles Film Awards

• Best Commercial 12/2021 - New York International Film Festival

Για το ξεχωριστό αυτό αποτέλεσμα η Mazda Autoone συνεργάστηκε με τη διαφημιστικής της, White ad & Purple events.

Τη σκηνοθεσία, παραγωγή, μοντάζ και μουσική επιμέλεια ανέλαβε η εταιρία 365film / Θοδωρής Τζάρτος ενώ διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο κος Σταύρος Τσιρλίδης και ο κος Γιώργος Βασιλειάδης.