Ποια είναι τα δύο βραβεία που κέρδισαν τα Kia EV6 και Carnival

Τα βραβεία GOOD DESIGN για πρώτη φορά ξεκίνησαν να δίνονται το 1950. Είναι ένας από τους παλαιότερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο, που διοργανώθηκε από το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design και το The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

Κάθε χρόνο η κριτική επιτροπή επιλέγει προϊόντα κορυφαίων βιομηχανιών από περισσότερες από 50 χώρες οι οποίες έχουν δημιουργήσει νέες κατευθύνσεις για «καινοτομία, βιωσιμότητα, ανώτερη σχεδίαση και απαράμιλλη λειτουργία».

Στο διαγωνισμό GOOD DESIGN 2021 η Kia βραβεύτηκε με δύο σημαντικά βραβεία σχεδίασης για δύο από τα τελευταία της μοντέλα. Ένα βραβείο αποδόθηκε στο ηλεκτρικό crossover Kia EV6 και ένα ακόμη στο Kia Carnival MPV 4ης γενιάς.

Μετά την απονομή των βραβείων ο Karim Habib, Επικεφαλής του Κέντρου Σχεδίασης της Kia, δήλωσε: «Η εξασφάλιση των βραβείων GOOD DESIGN αποτελεί της επιβεβαίωση της προσέγγισης που ακολουθήσαμε για το στυλ των Kia EV6 και Carnival και αποτελεί φόρο τιμής στις συλλογικές προσπάθειες της ταλαντούχας διεθνούς ομάδας σχεδιασμού μας.

Ήταν πραγματικά μια κομβική χρονιά για εμάς, καθώς παρουσιάσαμε την ολοκαίνουργια σχεδιαστική φιλοσοφία μας «Opposites United» η οποία μεταμορφώνει τα αυτοκίνητά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε πως η Kia θα εξακολουθεί να διερευνά τα όρια του σχεδιασμού αυτοκινήτων».

Το ολοκαίνουργιο EV6 είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με μπαταρίες της Kia (BEV) και είναι το πρώτο Kia που βασίζεται στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα της μάρκας Electric Global Modular Platform (E-GMP), παρέχοντας άκρως εντυπωσιακή αυτονομία 528 km σε πραγματικές συνθήκες και δυνατότητες εξαιρετικά γρήγορης επαναφόρτισης.

Έχει τολμηρό στυλ σχεδίασης και ενσωματώνει την ιδιαίτερα αναγνωρισμένη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia «Opposites United», η οποία εμπνέεται από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη φύση και την ανθρωπότητα. Το εσωτερικό επωφελείται από την πλατφόρμα E-GMP, η οποία διευκολύνει τη δημιουργία ενός ευρύχωρου και φιλόξενου περιβάλλοντος υψηλής τεχνολογίας.

Εξωτερικά διακρίνονται τα κομψά φώτα ημέρας που αποτελούν μέρος του «Digital Tiger Face», της ψηφιακής μάσκας του αυτοκινήτου, ένα μοντέρνο και αεροδυναμικό προφίλ και μια τολμηρή σιλουέτα crossover.

Το ολοκαίνουργιο MPV Carnival, είναι δημιουργία του στούντιο σχεδιασμού της Kia στην Καλιφόρνια και διαθέτει μια τολμηρή, boxy εμφάνιση που το συνδέει με την αισθητική γλώσσα των ιδιαίτερα επιτυχημένων SUV της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των Telluride, Sorento και Seltos. Εμφατικές γραμμές κοσμούν το καπό και συμβάλλουν στην τόνωση του δυναμικού χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ενώ οι τονισμένοι θόλοι των τροχών δημιουργούν μια αίσθηση όγκου στο προφίλ του Carnival. Το εσωτερικό με τις τρεις σειρές καθισμάτων, διαθέσιμο με επτά ή οχτώ θέσεις, προσφέρει μια premium και ευέλικτη διάταξη που έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές της κατηγορίας.

Τα δύο αυτά βραβεία είναι τα τελευταία σε μια σειρά βραβείων σχεδιασμού που έχει απονείμει τα τελευταία χρόνια στην Kia η κριτική επιτροπή του GOOD DESIGN, αναγνωρίζοντας τη συνέχεια του εξελισσόμενου σχεδιαστικού στυλ της μάρκας.