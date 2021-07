Ποια είναι τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα ηγηθούν στο μετασχηματισμό της SEAT S.A.

Νέες αλλαγές στην κορυφή της πυραμίδας ανακοινώθηκαν απο τον Πρόεδρο της Seat με σκοπό την αναβάθμιση της εταιρίας ενόψει των νέων προκλήσεων της αγοράς.

Ο David Powels διορίσθηκε Executive Vice-President for Finance and IT ενώ ο Kai Vogler διορίσθηκε Executive Vice-President for Sales & Marketing.

Ο πρώτος αναλαμβάνει την 1η Σεπτεμβρίου και ο δεύτερος την 1η Οκτωβρίου.Και οι δύο θα αναφέρονται στον Πρόεδρο της SEAT S.A. Wayne Griffiths.

Ο Wayne Griffiths όταν ανακοίνωσε τις δύο νέες τοποθετήσεις είπε σχετικά:

«Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον David Powels και τον Kai Vogle, δύο ταλαντούχους επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία. Το υπόβαθρό τους στον Όμιλο Volkswagen θα συμβάλει θετικά σε βασικούς τομείς όπως τα Χρηματοοικονομικά, την Πληροφορική καθώς και τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ».

Το who is who του David Powels

Ο Powels έχει πάνω από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον Όμιλο, σε χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Γερμανία και η Νότια Αφρική, από την οποία κατάγεται. Από το τέλος του 2017 κατέχει τη θέση του πρώτου Vice-President και Executive Vice-President for Commercial at SAIC Volkswagen Automotive Co. στην Κίνα, μια κοινοπραξία μεταξύ SAIC Motor και Volkswagen Group.

Απέκτησε το πτυχίο του στο Εμπόριο από το Πανεπιστήμιο Nelson Mandela του Port Elizabeth και πιστοποιήθκε ως Ορκωτός Λογιστής στη Νότια Αφρική. Ολοκλήρωσε επίσης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο του Cape Town. Ο Powels ξεκίνησε την καριέρα του στη Volkswagen South Africa το 1989.

Αφού εργάστηκε στη Γερμανία και τη Βραζιλία, διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group South Africa το 2007. Στη συνέχεια διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της VW Brazil και της VW Region South America. Ο Powels μιλά Αγγλικά, Γερμανικά και Πορτογαλικά.

Το who is who του Kai Vogler

Ο Vogler, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Wayne Griffiths στη θέση του Vice-President for Sales and Marketing, είναι ειδικός σε νέα μοντέλα επιχειρήσεων και διανομής. Διαθέτει ευρύ διεθνές υπόβαθρο. Μιλάει Γερμανικά και Αγγλικά. Είναι Regional Manager Europe for Volkswagen Financial Services AG από το 2019, με επίκεντρο τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ και έχει τη γενική ευθύνη για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση τη Γερμανία.

Μέσα στον Όμιλο Volkswagen, κατείχε διάφορες θέσεις στις εταιρείες Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Moller Bilfinans AS και Porsche Financial Services, στη Γερμανία και Νορβηγία. Ο Kai Vogler απέκτησε Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στο Business Informatics από το Πανεπιστήμιο του Έσσεν της Γερμανίας.