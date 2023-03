Τα Νέα της Πιάτσας #367

Όταν η ζωή και ο θάνατος χωρίζονται από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου όλα τα άλλα είναι περιττά. Όσο και αν ψάξαμε ένα γιατί να συμβεί αυτή η τραγωδία, απάντηση δεν καταφέραμε να βρούμε. Γιατί ο ένας «δείχνει» με το δάκτυλό του κάποιον άλλον.

Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Όχι μόνο για τον μηχανοδηγό της Λάρισας που εξ αιτίας δεκάδες οικογένειες έχασαν τα παιδιά τους και τους αγαπημένους τους ανθρώπους στα Τέμπη. Ευθύνες έχουν και άλλοι. Που για χρόνια κολυμπούσαν στον πακτωλό των χρημάτων. Που για χρόνια ορκίζονταν για την ασφάλεια στις μετακινήσεις των τρένων. Και το κακό είναι ότι την ίδια ώρα ήξεραν ότι πήγαιναν στα τυφλά.

Το αν παραιτήθηκε ο Καραμανλής η προφυλακίσθηκε ο σταθμάρχης δεν λέει τίποτα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να φέρει πίσω στη ζωή όλους αυτούς που βρήκαν τον πιο φρικτό θάνατο μέσα στα φλεγόμενα βαγόνια. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι η Δικαιοσύνη θα βρει τους πραγματικούς υπεύθυνους της εθνικής τραγωδίας. Θα τιμωρήσει και αυτούς που δεν έκαναν τόσα χρόνια σωστά τη δουλειά τους. Είτε είναι διευθυντές του Οργανισμού των Σιδηροδρόμων, είπε είναι οι Ιταλοί που παρέδωσαν τα τρένα χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την ασφάλεια τους στο 100% είτε είναι υπουργοί που δεν έλυναν ένα πρόβλημα που διαιωνιζόταν χρόνια.

Ας επιστρέψουμε στα δικά μας. Μπορεί ο Φεβρουάριος να ήταν πολύ καλός στις ταξινομήσεις των νέων αυτοκινήτων αλλά ο Μάρτιος λόγω της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί γιατί πάντα γίνονται ανατροπές. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι οτι ο δεύτερος μήνας του 2023 ήταν εξαιρετικά καλός. Η αγορά τον Φεβρουάριο παρουσίασε αύξηση. Οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 10.003. Από αυτές οι 5.799 ήταν εταιρικές και οι 4.204 ήταν λιανικής πώλησης

Το φράγμα των 1000 μονάδων πέρασε η Peugeot, η Toyota και η Citroen. Πολύ καλά πήγε ο ‘Ομιλος Συγγελίδη που έχει την Peugeot, την Citroen/DS και την Opel. Ανοδικές τάσεις έχει και ο όμιλος Βασιλάκη που εκπροσωπεί την Hyundai, την KIA καθώς επίσης την Fiat, την Alfa Romeo και την Jeep.

Από τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία (τα επίσημα θα ανακοινωθούν από το Σ.Ε.Α.Α εντός των επόμενων ωρών) καλύτερα πήγε η PEUGEOT (1317) ακολούθησε η Toyota ( 1249), η Citroen/DS (1010) , η Opel (827), η Hyundai (669) , η BMW (544), η VW (513) ,η FORD 472, η KIA (434) και η AUDI ( 328).

Αυτές σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι οι δέκα καλύτερες εταιρίες σε ταξινομήσεις τον Φεβρουάριο. Από ένα αυτοκίνητο πούλησαν οι εισαγωγικές εταιρίες BENTLEY,CHAUSSON,MASERATI και LOTUS.

Ας δούμε τι έγινε στο μεταγραφικό τοπίο.

Από την 1η Μαρτίου ο Sven Schuwirth ανέλαβε τη θέση του CΟO της Cupra και θα αναφέρεται απευθείας στον Wayne Griffiths. Διαδέχθηκε τον Antonino Labate ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία με δική του βούληση. Ο νέος COO θα ενισχύσει κυρίως τον πυρήνα της διοίκησης της CUPRA στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση. Στον Όμιλο της SEAT S.A εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2021 ως Head of Digital Business, Corporate and Product Strategy. Τους τελευταίους 20 μήνες συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της στρατηγικής προϊόντων της CUPRA και στην επέκταση της μάρκας σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

O Eligio Catarinella αναλαμβάνει σε παγκόσμιο επίπεδο τη θέση του Head of Global Marketing & Communication της Alfa Romeo. Θα αναφέρεται στον κ. Jean-Philippe Imparato, CEO της Alfa Romeo.Έχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακό στο Marketing από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο. Την καριέρα του ξεκίνησε το 2005 στο Fiat Group. Στην 18χρονη επαγγελματική του πορεία, ο κ. Catarinella ανέλαβε ρόλους ευθύνης σε θέσεις πωλήσεων και marketing του Ομίλου στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Ο κ. Eligio Catarinella αντικαθιστά τον κ. Francesco Calcara, ο οποίος κατείχε τη θέση Head of Global Marketing & Communication από τη δημιουργία της Stellantis.

Ο κ. Calcara οδήγησε την Alfa Romeo στην πορεία της ως μια παγκόσμια premium μάρκα και συντόνισε το λανσάρισμα του πρώτου εξηλεκτρισμένου μοντέλου της ιστορίας της. Ο κ. Calcara αναλαμβάνει τη θέση του Chief Operating Officer της Free2move eSolutions, της εταιρείας του Ομίλου που ενισχύει τη μετάβαση στην εξηλεκτρισμένη κίνηση και παίζει ενεργό ρόλο στην προσιτή και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα.

Ακόμα μια διάκριση για την Alfa Romeo Tonale, η οποία κατέκτησε και τον τίτλο “Quattroruote New Car of the Year 2023” από το ιστορικό Ιταλικό περιοδικό αυτοκινήτου. Το 18% των αναγνωστών διάλεξαν την Tonale ανάμεσα από ακόμα 19 νέα μοντέλα της λίστας που συνέταξαν οι συντάκτες του Quattroruote. Από το 2000 που ξεκίνησε οι συγκεκριμένος θεσμός, όλα τα νέα μοντέλα της έχουν κατακτήσεις τη συγκεκριμένη διάκριση με την 147 το 2001, τη MiTo το 2009, τη Giulietta το 2011, τη Giulia το 2017 και τη Stelvio το 2018.

Το νέο C5 X, που κυκλοφόρησε στη χώρα μας στα τέλη του 2022, ήταν ο ηγέτης στην κατηγορία D των sedan το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με περισσότερα από 45.000 αυτοκίνητα να έχουν παραδοθεί στην Ευρώπη και στην Κίνα. Το γαλλικό καινοτόμο και απόλυτα σύγχρονο αυτοκίνητο τιμήθηκε με το βραβείο “Best Large Car” από το WWCOTY (Women's World Car Of The Year).

Η διεθνής κριτική επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες ειδικούς στο χώρο της αυτοκίνησης απένειμαν στο Citroën C5 X το βραβείο “Best Large Car”.Το βραβείο αναγνωρίζει την ασυναγώνιστη εμπειρία ευεξίας στην καμπίνα, μια μοναδική ιδέα εμφάνισης στο “σταυροδρόμι” πολλών κατηγοριών και την τολμηρή σχεδίαση.

H Eltrak συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία «Όλοι μαζί μπορούμε» και σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας, στέκεται αρωγός στους συνανθρώπους που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της Τουρκίας, δωρίζοντας ένα ευέλικτο και αποδοτικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Caterpillar DΕ50GC με ηχομονωτικό κουβούκλιο, ισχύος 50 kVA, τροφοδοτώντας με ηλεκτρισμό και θέρμανση δεκάδες άτομα.

Το 2022 ήταν μια χρονιά γεμάτη δράσεις και προσφορές από τους εργαζόμενους της Mercedes στην Ελλάδα (Star Automotive Ελλάς). Ο εθελοντισμός αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας των εργαζομένων της. Κατά το 2022 προέβη σε δράσεις και ενέργειες που ενδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο την κουλτούρα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ενώ επαληθεύτηκε και πάλι ότι για τους εργαζόμενους της Εταιρείας, η ιδέα του #love2give υπερβαίνει τα στενά πλαίσια του όρου «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», καθιστώντας τον κάθε συμμετέχοντα-εθελοντή κοινωνό της έννοιας της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της ανιδιοτέλειας. Με την υποστήριξη 13 φορέων οι εργαζόμενοι της Star Automotive Ελλάς, προσέφεραν περισσότερες από 230 ώρες εθελοντικής εργασίας σε 14 δράσεις παίρνοντας μέρος στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας #love2give.

Από τις 230 ώρες εθελοντικής εργασίας το 85% είχαν κύριο στόχο την Κοινωνία και τον Άνθρωπο και το 15% το Περιβάλλον.