Ποιες αυτοκινητοβιομηχανίες πουλάνε τα περισσότερα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά;

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια plug-in και ηλεκτρικά αυτοκίνητα πουλήθηκαν το 2022, αντιπροσωπεύοντας το 14% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων παγκοσμίως. Ποιους κατασκευαστές επέλεξαν περισσότερο οι αγοραστές στην επιλογή ενός νέου μοντέλου το οποίο διαθέτει ηλεκτρική κίνηση; Ποιες εταιρίες φαίνεται να έχουν προβάδισμα στον αγώνα της επικράτησης στο εξηλεκτρισμένο μέλλον;

Στην κατηγορία των plug-in, η οποία συνδυάζει αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in υβριδικά (PHEV), η πρώτη πεντάδα παρέμεινε η ίδια όλο το 2022, αλλά άλλαξε από πέρυσι.

Plug-in και αμιγώς ηλεκτρικά μαζί: Η BYD ενισχύθηκε περαιτέρω ως #1 με πάνω από 1,85 εκατομμύρια πωλήσεις και μερίδιο 18,4%. Ο κινέζος κατασκευαστής υπερτριπλασίασε τον όγκο του το 2022, σε σύγκριση με το 2021. Η Tesla, η οποία κέρδισε το 2018, το 2019, το 2020 και το 2021, αυτή τη φορά ήταν δεύτερη, περισσότερο από μισό εκατομμύριο μονάδες πίσω από την BYD. Αυτό μείωσε το μερίδιο αγοράς της Tesla στο τμήμα plug-in στο 13,0 τοις εκατό (από 14,4 τοις εκατό πριν από ένα χρόνο). Ο Όμιλος Volkswagen έχασε επίσης μία θέση και ήταν τρίτος το 2022 με περισσότερες από 831.000 μονάδες. Αυτό είναι το 8,2 τοις εκατό του συνόλου, σε σύγκριση με 11,7 τοις εκατό πριν από ένα χρόνο. Πίσω από το βάθρο βρίσκονται οι SAIC (7,2%), Geely-Volvo (6,0%), Stellantis (4,7%) και Hyundai Motor Group (4,6%).

1. BYD: 1,857,549

2. Tesla: 1,314,330

3. Volkswagen Group: 831,844

4. SAIC (incl. SAIC-GM-Wuling): 724,911

5. Geely-Volvo: 606,114

Οι 5 κορυφαίες εταιρίες: 5,334,748 (52.8% )

Οι υπόλοιποι κατασκευαστές: 4,756,416 (47.2%)

Σύνολο: 10,091,164

Αμιγώς ηλεκτρικά :Όσον αφορά τις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι πέντε κορυφαίοι κατασκευαστές είναι ελαφρώς διαφορετικοί, επειδή η Tesla που εστιάζει στα BEV είναι πολύ μπροστά από όλους τους άλλους. Το 2022, η εταιρεία παρέδωσε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι το 18,2 τοις εκατό των συνολικών πωλήσεων BEV παγκοσμίως, αν και το μερίδιο της Tesla μειώθηκε κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2021. Η BYD αύξησε σημαντικά τις πωλήσεις της σε BEV το 2022, φτάνοντας τις 913.052 μονάδες και μερίδιο 12,6% στην κατηγορία BEV. Είναι αμφίβολο ότι η κινεζική εταιρεία θα μπορέσει να ξεπεράσει την Tesla φέτος, αλλά η επιδίωξη συνεχίζεται. Τότε μπορούμε να δούμε SAIC (9,3%), αλλά μόνο χάρη στην κοινοπραξία SAIC-GM-Wuling και τα μικροαυτοκίνητά της. Ο Όμιλος Volkswagen - τέταρτος πέρυσι με μερίδιο 7,9 τοις εκατό - αναμένεται να επιστρέψει στο βάθρο (ήταν τρίτος το 2021 με μερίδιο 10 τοις εκατό).Ο πέμπτος μεγαλύτερος στην κατηγορία BEV ήταν η Geely-Volvo (μερίδιο 5,3%), η οποία αντικατέστησε το Hyundai Motor Group. Ο χρόνος θα δείξει ποιος από αυτούς τους δύο θα πουλήσει περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2023.

1. Tesla: 1,314,330 and 18.2% share (vs 23%)

2. BYD: 913,052 and 12.6% share (vs 7%)

3. SAIC (incl. SAIC-GM-Wuling): 671,725 and 9.3% share (vs 13%)

4. Volkswagen Group: 571,067 and 7.9% share (vs 10%)

5. Geely-Volvo: 383,936 and 5.3% share

Οι 5 κορυφαίες εταιρίες: 3,854,110 (53.3% share)

Οι υπόλοιποι κατασκευαστές: 3.380.000(46.7% share)

Σύνολο: 7.230.000