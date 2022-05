Ποιο είναι το νέο πλάνο μετασχηματισμού της Nissan NEXT

Τη βιώσιμη κερδοφορία, την επιχειρησιακή ποιότητα και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών της Nissan ενισχύει το πρόγραμμα εξορθολογισμού και προτεραιοποίησης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Nissan Motor Co., Ltd. εξέδωσε μια ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στα μέσα του τετραετούς πλάνου μετασχηματισμού Nissan NEXT, που συμπίπτει με τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Το πλάνο Nissan NEXT ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 στοχεύοντας στον εξορθολογισμό της παραγωγικής ικανότητας και των λειτουργιών, στην ιεράρχηση των βασικών αγορών και στην εστίαση σε βασικά μοντέλα και τεχνολογίες.

Η Nissan προηγείται του σχεδιασμού της σε βασικούς τομείς που άπτονται των πρωτοβουλιών εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων της, δημιουργώντας μια πιο ευέλικτη επιχείρηση, πιστή στα δυνατά της σημεία και επικεντρωμένη στη διασφάλιση βιώσιμης κερδοφορίας. Τα δύο πρώτα χρόνια, η Nissan βελτιστοποίησε την παραγωγή, εξορθολόγησε την γκάμα των προϊόντων της και βελτίωσε τη δομή της παγκόσμιας διοίκησης. Αυτές οι προσπάθειες ενίσχυσαν την ικανότητα της Nissan να ανταποκρίνεται σε πρωτόγνωρους μετασχηματισμούς στην κινητικότητα, καθώς και σε παγκόσμιες διαταραχές, βελτιώνοντας παράλληλα το «νεκρό σημείο» της εταιρείας και εξοικονομώντας κόστος υλικών.

Η Nissan σημείωσε επίσης πρόοδο μπροστά από το πλάνο, σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της για την ηλεκτροκίνηση και την ουδετερότητα άνθρακα.

Στην ενημέρωση για το πλάνο Nissan NEXT, η εταιρεία ανέφερε πρόοδο στους ακόλουθους τομείς:

1. Δράσεις εξορθολογισμού για την ενίσχυση της ευελιξίας και της βιώσιμης κερδοφορίας

• Η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα μειώθηκε κατά 20%

• Η προϊοντική γκάμα μειώθηκε κατά 15%, με την Nissan να διοχετεύει περισσότερους πόρους στα πιο συναρπαστικά μοντέλα της

• Η παγκόσμια διοικητική δομή βελτιώθηκε από επτά σε τέσσερις περιφέρειες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο έναν πιο ευέλικτο οργανισμό

• Το πάγιο κόστος βελτιστοποιήθηκε κατά 350 δισ. γιεν, 17% πάνω από τον αρχικό στόχο των 300 δισ. γιεν



2. Η ιεράρχηση και η στόχευση ενισχύουν την επιχειρησιακή ποιότητα και προωθούν την καινοτομία

• Δημιουργήθηκε η βάση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη σε βασικές αγορές των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Ευρώπης, με γνώμονα τα βασικά προϊόντα και τις τεχνολογίες

• Το τολμηρό πρόγραμμα προϊοντικής ανανέωσης παρέδωσε 12 νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν σε 18 μήνες, με το ARIYA να εγκαθιδρύει τη νέα εποχή της Nissan στην καινοτομία και στην κληρονομιά της στα EVs

• Βελτιωμένη επιχειρησιακή ποιότητα με τα καθαρά έσοδα ανά μονάδα να έχουν αυξηθεί κατά 18% μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της τάξης του 2% για το FY21, παρά τις δυσμενείς συνθήκες.

3. Θεμελίωση της μελλοντικής ανάπτυξης

• Συνεχής εφαρμογή πρωτοβουλιών πολιτιστικών μετασχηματισμών που εκτείνονται μεταξύ εταιρικού σκοπού, διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης και ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, παράλληλα με πρωτοβουλίες βιωσιμότητας

• Καθιερώθηκε ο στόχος ουδετερότητας άνθρακα για το 2050 και το όραμα Ambition 2030

• Οριοθετήθηκε ο οδικός χάρτης της Συμμαχίας 2030 με χρήση κοινής πλατφόρμας κατά 80% το 2026

• Ανακοίνωση του Nissan EV36Zero στο Ηνωμένο Βασίλειο

• Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας Nissan Intelligent Factory για την κατασκευή οχημάτων επόμενης γενιάς και την εγκαθίδρυση παραγωγής με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, σε παγκόσμια κλίμακα, έως το 2050

Ο Ashwani Gupta, Chief Operating Officer της Nissan, δήλωσε: “Έχουμε επιτύχει θετικά αποτελέσματα στο μέσο του χρονικού πλάνου μας για το Nissan NEXT. Τα αποτελέσματα είναι ευχάριστα, ειδικά σε ένα πλαίσιο έντονων αντιξοοτήτων στην αγορά και έντονου ανταγωνισμού. Πρέπει τώρα να βασιστούμε σε αυτόν τον μετασχηματισμό για να δημιουργήσουμε αξία και βιώσιμη κερδοφορία.”

Ο Gupta ανέφερε παραδείγματα προόδου του Nissan Next, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 19% στα καθαρά έσοδα ανά μονάδα στη βασική αγορά των ΗΠΑ. Στην Ιαπωνία, τα καθαρά έσοδα ανά μονάδα αυξήθηκαν κατά 38% στο νέο μοντέλο Note. Στην Ευρώπη, τα καθαρά έσοδα ανά μονάδα αυξήθηκαν κατά 38% στο ολοκαίνουργιο μοντέλο Qashqai.

Στο δεύτερο μισό του πλάνου Nissan NEXT, η εταιρεία θα διατηρήσει τις προσπάθειες εξορθολογισμού και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της, ενώ παράλληλα θα θέσει περαιτέρω τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

• Αύξηση του μίγματος «εξηλεκτρισμένων» μοντέλων στο 40% παγκοσμίως, έως το 2026

• Ανάπτυξη μπαταριών ιόντων λιθίου με χαμηλότερο κόστος, χωρίς κοβάλτιο, για ηλεκτρικά οχήματα επόμενης γενιάς

• Πρωτοποριακές μπαταρίες στερεάς κατάστασης με πιλοτική γραμμή παραγωγής που θα ιδρυθεί στη Γιοκοχάμα, έως το 2024

• Επέκταση του EV Hub concept από το Ηνωμένο Βασίλειο και στις βασικές αγορές στην Ιαπωνία, την Κίνα και τις Η.Π.Α.

• Κατασκευή δύο ολοκαίνουργιων ηλεκτρικών μοντέλων στο εργοστάσιο της Canton στο Μισισιπή των Η.Π.Α.

• Επέκταση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης μπαταριών EV μέσω της εταιρείας 4R Energy με αποκλειστικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, παράλληλα με την Ιαπωνία

• Επέκταση της τεχνολογίας ProPILOT σε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα Nissan και INFINITI έως το FY26 και

• Προώθηση των τελευταίων τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού, συμπεριλαμβανομένης της επόμενης γενιάς τεχνολογίας LiDAR για αποφυγή συγκρούσεων, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020.