Πιστοποιημένα μεταχειρισμένα με την υπογραφή της Ford

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Στις ημέρες που ζούμε αν δεν έχουμε επίσημα έγγραφα για κάθε αγορά που κάνουμε κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη αλλά και να χάσουμε την περιουσία μας. Πρόσφατα η ΑΑΔΕ εντόπισε εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δεν πλήρωναν τον ΦΠΑ. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Όσοι είχαν αγοράσει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τους συγκεκριμένους εμπόρους έχασαν διπλά. Πρώτον γιατί τα αυτοκίνητά τους δεσμευτήκαν ωσότου εξοφληθούν όλα τα πρόστιμα και δεύτερον γιατί τα οχήματα απαγορεύεται να μεταβιβαστούν.

Όταν αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από έναν έμπορο που δεν γνωρίζεις ενδεχομένως να βρεθείς μπλεγμένος. Πάντα η απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί να κρύβει παγίδες.

Η Ford Motor Ελλάς προκειμένου οι πελάτες της να νοιώθουν ασφαλείς παρέχει σήμερα την υπηρεσία «Ελέγχου και Πιστοποίησης Ποιότητας Μεταχειρισμένου».

Με αυτό το έγγραφο όσοι αποφασίζουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Ford θα έχουν τη σιγουριά ότι δεν πρόκειται να βρεθούν εκτεθειμένοι και σε καμιά περίπτωση δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της Ford Motor Ελλάς μπορεί να σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για το «who is who» του αυτοκινήτου και να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ιστορικό του. Έτσι δεν πρόκειται να βρεθείτε αντιμέτωποι με προβλήματα «κατόπιν εορτής».

Γιατί μια μερίδα εμπόρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δίνουν «πιστοποιητικά» μόνο στα λόγια. Έτσι, όταν διαγνωσθεί βλάβη αρκετοί αγοραστές δεν έχουν κανένα πιστοποιητικό και καμιά εγγύηση για να προστατέψουν την περιουσία τους.

Στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα η Ford διαθέτει πιστοποιημένη ποιότητα του οχήματος.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι τεχνικοί του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford πριν σας δώσουν το έγγραφο καλής ποιότητας έχουν ελέγξει όλα τα μηχανικά μέρη και τα επιμέρους συστήματα του αυτοκινήτου .

‘Ετσι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ξέρει ποια είναι :

• Η ημερομηνία κατασκευής

• Η ημερομηνία έναρξης εγγύησης

• Το ιστορικό Επισκευών στο πλαίσιο της εργοστασιακής εγγύησης

• Το ιστορικό Συντήρησης (μέσω του ψηφιακού αρχείου καταγραφής σέρβις)**

• Τα πραγματικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο**

• Η χώρα πρώτης κυκλοφορίας

• Η ύπαρξη ανάκλησης σε εκκρεμότητα

• Η μηχανική του κατάσταση

• Η κατάσταση του αμαξώματος

Μετά την αγορά του μεταχειρισμένου σας Ford έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε μια σειρά από οφέλη και υπηρεσίες με βασικότερη την επέκταση της εγγύησης του οχήματος.