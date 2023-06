Πως η KIA πρωτοστατεί στην ανακύκλωση των αποβλήτων στους ωκεανούς

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μπορεί η KIA να είναι μια τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία που καθημερινά εντυπωσιάζει με τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα, όμως το έργο της δεν σταματά στους τέσσερις τροχούς. Η Kia Europe πρόσφατα ανακοίνωσε τέσσερις συνεργασίες που στόχο έχουν την ανακύκλωση των αποβλήτων στους ωκεανούς και την προώθηση προϊόντων που προωθούν τη βιωσιμότητα.

Την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, η Kia Europe ανακοίνωσε τέσσερις συνεργασίες με τις νεοφυείς επιχειρήσεις: Polyola, Odyssey Innovation, Sieve και Waterhaul γιατί πιστεύει ότι οι λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον δεν μπορούν να επιτευχθούν από έναν μόνο οργανισμό αλλά με συνεργασίες όπου θα εργάζονται όλοι μαζί για τον ίδιο στόχο. Αυτή η συνεργασία είναι σύμφωνη με τις προσπάθειες της Kia παγκόσμια, για να απαλλάξει το περιβάλλον από τα πλαστικά μέσω της Συνεργασίας Ocean Cleanup και να κάνει μεγαλύτερη χρήση του υλικού στην ανακύκλωση.

Οι συνεργασίες έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους ανθρώπους να κινούνται υπεύθυνα για τους πελάτες με βάση την πεποίθηση ότι όταν τόσο η κινητικότητα όσο και ο ελεύθερος χρόνος είναι βιώσιμοι, είναι διπλή νίκη για όλους. Και οι πέντε συνεργάτες ανακυκλώνουν τα απόβλητα των ωκεανών και στη συνέχεια τα σε μετατρέπουν σε προϊόντα lifestyle και συνεχώς καινοτομούν για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους, μεγιστοποιώντας παράλληλα την απόδοση των προϊόντων τους.

Ο Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product at Kia Europe δήλωσε ότι :

«Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του κινήματός μας για να εμπνεύσουμε νέα κινητικότητα. Πιστεύουμε ότι η κινητικότητα εμπνέει ιδέες - και ορισμένες ιδέες εμπνέουν την κινητικότητα. Γι' αυτό ρίχνουμε φως στις ανεξάρτητες πρωτοποριακές μάρκες και γιορτάζουμε τις ιδέες, τις ιστορίες και την καινοτομία τους, για το πώς μπορούμε όλοι να εμπνεύσουμε άλλους να κινηθούν πιο υπεύθυνα. Μοιραζόμαστε αυτό το όραμα με νέες μάρκες όπως η Odyssey Innovation, η Waterhaul, η Polyola και η Sieve δημιουργώντας υπεύθυνες εμπειρίες που εμπλουτίζουν τον τρόπο ζωής των πελατών μας και προσκαλούν θετικές αλλαγές κινούμενοι υπεύθυνα μαζί».

Ας δούμε όμως κάθε εταιρία ξεχωριστά με τι θα ασχολείται:

Polyola :

• 100% κενά σανίδας πολυουρεθάνης με 100% ανακυκλώσιμα υλικά

Με έδρα τη Γαλλία, η Polyola βρήκε έμπνευση στην πλούσια ιστορία του σερφ και το συνδύασε με πρωτοποριακές καινοτομίες υλικών. Αναπτύσσει και προμηθεύει τη βιομηχανία κατασκευής σανίδων του σερφ με σύγχρονα και βιώσιμα υλικά που έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και μεγιστοποιούν την απόδοση. Η Kia Europe έχει συνδεθεί με την Polyola για να εξερευνήσει το μέλλον της παραγωγής σανίδων του σερφ και της βιώσιμης κινητικότητας.

• Καινοτομία υλικών: Πολυουρεθάνη που βασίζεται σε ανακυκλωμένο υλικό, το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί πλήρως (υγροποιηθεί) για να αποφευχθεί η μετάβαση πολύτιμων πόρων σε χώρους υγειονομικής ταφής και η εξάρτηση από παρθένους πόρους.

Odyssey Innovation:

Σανίδες χειρός για σέρφερ φτιαγμένες από απορρίμματα ωκεανού και παλιές στολές

Με έδρα την Αγγλία, η Odyssey Innovation γεννήθηκε από το πάθος να καθαρίσει τη θάλασσα από την ρύπανση των πλαστικών. Το 2014, ο ιδρυτής Rob Thompson ίδρυσε μια ομάδα εθελοντών δυτών για να ανακτήσει θαλάσσιο πλαστικό και εξοπλισμό φαντασμάτων με όραμα να το μετατρέψει σε κάτι πιο υπεύθυνο. Η Kia Europe έχει συνδεθεί με την Odyssey για να γιορτάσει τις βραβευμένες σανίδες χειρός, σχεδιασμένες από σέρφερ για τους λάτρεις των κυμάτων που έχουν οικολογική συνείδηση σε όλο τον κόσμο.

• Καινοτομία υλικού: Η Odyssey ανέπτυξε 100% κυκλικά πλαστικά pellets που προέρχονται από ανακτημένα ALDFG (εγκαταλειμμένα, χαμένα ή απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία), σχοινιά που έχουν εγκλωβιστεί στους ωκεανούς, καθώς και από ανακυκλωμένο νεοπρένιο.

Sieve

Πτερύγια σερφ από ανακυκλωμένα καπάκια μπουκαλιών

Με έδρα τη Γερμανία, η SIEVE γεννήθηκε από την αγάπη για τη θάλασσα, την περιέργεια και την ορμή για ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων. Ακολουθώντας τους παθιασμένους σέρφερ, ο Sieve ένιωσε μια ισχυρή σύνδεση με το πρόβλημα των απορριμμάτων των ωκεανών και συνέχισε την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν υπεύθυνες λύσεις για τον ωκεανό που αγαπούν. Η Kia Europe έχει συνδεθεί με τη Sieve για να εξερευνήσει τις ρίζες τους, το πάθος για καινοτόμες λύσεις και τη δημιουργία βιώσιμων πτερυγίων σερφ.

• Καινοτομία υλικών: Η SIEVE χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα καπάκια μπουκαλιών, ενισχυμένα με προσθήκη ινών. Η ίνα προστίθεται ως νέο υλικό ενώ αναζητείται μια ανακυκλωμένη εναλλακτική.

Waterhaul

Γυαλιά ηλίου και κιτ καθαρισμού παραλίας κατασκευασμένα από εξοπλισμό φαντασμάτων

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό φαντασμάτων, την πιο επιβλαβή μορφή πλαστικού στον ωκεανό, η Waterhaul δημιουργεί εξαιρετικά γυαλιά και συναφή προϊόντα που οδηγούν μια αποστολή και ενδυναμώνουν μια κοινότητα. Κάθε χειμώνα, η ακτογραμμή που περιβάλλει την Κορνουάλη της Αγγλίας, τοπικά στο Waterhaul, κατακλύζεται από εργαλεία φαντασμάτων (χαμένο ή εγκαταλελειμμένο αλιευτικό εξοπλισμό) που απειλεί τη θαλάσσια ζωή. Αυτό ώθησε τους ιδρυτές της Waterhaul να αναπτύξουν λύσεις βασισμένες στην ανακύκλωση για να μετατρέψουν αυτά τα πλαστικά απόβλητα σε πρώτη ύλη. Η Kia Europe έχει συνδεθεί με την Waterhaul για να γιορτάσει τα προϊόντα της που εμπνέουν τους ανθρώπους για να συνδεθούν και να προστατεύσουν τους ωκεανούς μας.

• Υλικά που χρησιμοποιούνται: 100% ανακυκλωμένα αλιευτικά εργαλεία (σκελετοί γυαλιών ηλίου, συλλογή απορριμμάτων και τσάντες τσάντες), φακοί από ορυκτό γυαλί (γυαλιά ηλίου) και υλικό κλωστής στο τέλος της ζωής τους (τσάντες καθαρισμού).

Νέα Υλικά και Αναγεννητική Επανάσταση

Πέρυσι, η Kia υπέγραψε μια επταετή Παγκόσμια Συνεργασία με την «The Ocean Cleanup», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αναπτύσσει και κλιμακώνει τεχνολογίες για να απαλλάξει τους ωκεανούς του κόσμου από το πλαστικό. Το πλαστικό που συλλέγεται από την Ocean Cleanup ανακυκλώνεται και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή διάφορων προϊόντων.

Η Kia λαμβάνει επίσης μέτρα για να αξιοποιήσει ανανεώσιμες πηγές και να ενσωματώσει πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά στα προϊόντα της. Μέρος του σχεδίου είναι η σταδιακή κατάργηση του δέρματος με βάση τα ζώα, η εφαρμογή δέκα καθορισμένων βιώσιμων συστατικών στο εσωτερικό των οχημάτων της και η συνεχής καινοτομία νέων, βιολογικών υλικών.

Το Kia EV9 διαθέτει εσωτερικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, όπως μια εναλλακτική δέρματος από BIO PU (Bio-Polyurethane). Τα ανακυκλωμένα πλαστικά ενσωματώνονται σε διάφορα εσωτερικά μέρη. Το ύφασμα στα καθίσματα και τα πατάκια είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο PET καθώς και από ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος και δημιουργούν μια ζεστή και premium αίσθηση.

Η Kia βλέπει συνέργειες μεταξύ των βιώσιμων θαλάσσιων σπορ και της βιώσιμης κινητικότητας του νέου Kia EV9 και είναι το ιδανικό όχημα για υπαίθριες δραστηριότητες. Η τεχνολογία On-board Vehicle-to-Load (V2L) παρέχει ισχύ για ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμό κατασκήνωσης και ο χαρακτήρας SUV «go-anywhere» είναι κατάλληλος για κάθε είδους υπαίθριες περιπέτειες.