Πώς μια ιδέα έγινε trendy κα πέτυχε το στόχο της

«Πάντρεψαν» την τεχνογνωσία του group της PEUGEOT και την εμπειρία του WHIRLPOOL και δημιούργησαν ένα απίθανο food truck. Όταν έπεσε στο τραπέζι της συζήτησης η υλοποίηση αυτής της ιδέας όλοι συμφώνησαν αμέσως. Η WHIRLPOOL και η PEUGEOT αποφάσισαν να προχωρήσουν αυτή τη συνεργασία για να δημιουργήσουν την Whirlpool Experience Tour. Οι δύο εταιρίες δούλεψαν σωστά και εποικοδομητικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο όμιλος WHIRLPOOL ζήτησε από το στούντιο του PEUGEOT Design Lab να υλοποιήσει αυτή την ιδέα. Μετά από το Gillardeau food truck, το PEUGEOT Design Lab επιδεικνύει για άλλη μια φορά την καινοτομία και την τεχνογνωσία του ακόμη και για πελάτες που δεν ασχολούνται με το αυτοκίνητο.

Οι σχεδιαστές του PEUGEOT Design Lab και της WHIRLPOOL εκμεταλλεύτηκαν τις απόψεις των πελατών και δημιούργησαν αυτή την ξεχωριστή καντίνα που βλέπετε στις φωτογραφίες.Ο σεφ βρίσκεται ίδιο ύψος με τους πωλητές για μια πιο φιλική προσέγγιση κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Στο πίσω μέρος της καντίνας υπάρχει ένα σύστημα πολυμέσων με προηγμένες εφαρμογές ήχου και μια μεγάλη οθόνη εμπνευσμένη από το "Le Bistrot du Lion" που μεταδίδει σεμινάρια και εξηγεί τα χαρακτηριστικά των φούρνων του food truck.

Για τη WHIRLPOOL και την PEUGEOT το συναίσθημα και η τεχνολογία βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των προϊόντων τους.Πρωταρχικό ρόλο έχουν η καλή απόδοση και η αποτελεσματικότητα, αλλά και η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτή η συνεργασία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη νέα υπογραφή της Whirlpool «The sense of what is really important» που στοχεύει στην προώθηση της ευημερίας του ανθρώπου και του πλανήτη.

Το Whirlpool Experience Tour είναι αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής της μάρκας. Αυτό το ξεχωριστό επικοινωνιακό εργαλείο προορίζεται για χρήση B2B και απευθύνεται στους πωλητές του δικτύου λιανικής της Whirlpool, σε ειδικούς στο χώρο της γαστρονομίας, καθώς και σε εμπόρους σε όλη τη Γαλλία, ενώ θα συμμετάσχει σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.