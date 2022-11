Πώς το νέο logo της Kia μπερδεύει 30.000 ανθρώπους το μήνα;

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Kia πριν λίγο καιρό παρουσίασε το νέο της λογότυπο, δεχόμενη αρκετά κολακευτικά σχόλια για την σχεδίαση και την μινιμαλιστική του φιλοσοφία. Φαίνεται όμως πως ο τρόπος με τον οποίο αναγράφεται καλλιτεχνικά η λέξη Kia, έχει προκαλέσει σύγχυση σε αρκετούς πολίτες που εντυπωσιάζονται όταν το βλέπουν και αναζητούν στο ίντερνετ λανθασμένα KN.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης του Twitter @Shwinnabego παρατήρησε ότι οι αναζητήσεις Google για "KN car" έχουν αυξηθεί σημαντικά από το καλοκαίρι του 2021, όταν τα μοντέλα με το νέο λογότυπο κυκλοφόρησαν στον δρόμο.

Τα δεδομένα του Google Trends δείχνουν ότι αυτό το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς άνθρωποι στην Αυστραλία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιούν αναζητήσεις όπως "KN SUV", "KN car brand price" και "KN car brand electric. ” Οι αναζητήσεις στην Αμερική είναι παρόμοιες και περιλαμβάνουν "What is KN car car", "KN Carnival car", "What is KN" και "KN Telluride car".

Ενώ υπάρχουν περίπου 30.000 αναζητήσεις το μήνα για το "KN car", η Tire Meets Road σημείωσε ότι η "Kia" λαμβάνει 1,83 εκατομμύρια αναζητήσεις την ίδια χρονική περίοδο, επομένως 30.000 είναι ένα αρκετά μικρό ποσοστό. Ωστόσο, φαίνεται να συμβαίνει αρκετά συχνά η πληκτρολόγηση "KN c" στο Google.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο κόσμος έχει εντυπωσιαστεί από τα νέα μοντέλα της Kia και αναζητά περισσότερες πληροφορίες για αυτά, δείχνοντας πως η κορεατική φίρμα είναι στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως.