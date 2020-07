Πόσο κοστίζει η plug-in υβριδική ΒΜW X2 στην Ελλάδα;

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Διαθέσιμη και στη χώρα μας είναι η νέα X2 xDrive25e με το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο, την εκπληκτικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και τις περιορισμένες εκπομπές ρύπων.

Η plug-in hybrid έκδοση του Sports Activity Coupe (SAC) μοντέλου της BMW, τροφοδοτείται από τον 1.500άρη κινητήρα βενζίνης κι έναν ηλεκτροκινητήρα, με τη συνδυαστική ισχύ να φθάνει τους 220 ίππους και τα 385 Nm ροπής. Το αυτοκίνητο επιταχύνει στα 0-100 σε 6,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 195 χλμ./ώρα.

Το υβριδικό σύνολο συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο Steptronic 6 σχέσεων, ενώ η μπαταρία χωρητικότητας 10,0 kWh χαρίζει αυτονομία αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια έως 57 χλμ.

Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως σε μία απλή οικιακή πρίζα μέσα σε 5 ώρες ή σε 3,2 ώρες σε φορτιστή AC ισχύος 3,7 kW. H φόρτιση της μπαταρίας γίνεται και εν κινήσει από τον κινητήρα βενζίνης, αν ο οδηγός επιλέξει το ανάλογο πρόγραμμα οδήγησης (SAVE BATTERY).

Το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για 53 χιλιόμετρα και με ταχύτητες έως 135 χλμ./ώρα. Την ίδια στιγμή, η μέση κατανάλωση είναι στο 1,7 λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές CO2 στα 38 γρ./χλμ.

Η τιμή της BMW X2 xDrive25e ορίστηκε στα 48.800 ευρώ, ωστόσο το όχημα απαλλάσσεται από τον φόρο εταιρικής χρήσης καθώς η λιανική τιμή προ φόρων της βασικής έκδοσης είναι σημαντικά χαμηλότερη από το θεσμοθετημένο όριο των 40.000€ (35.057€) με πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, διατίθεται και με τo προνομιακό πακέτο εξοπλισμού «Βusiness Advanced», το οποίο πέραν του βασικού εξοπλισμού περιλαμβάνει:

Ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών M

Μ sport καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Έλεγχο Απόστασης Παρκαρίσματος πίσω

Πακέτο φωτισμού

Μ Δερμάτινο τιμόνι

M Αεροδυναμικό πακέτο

Διακοσμητικά BMW Individual Γυαλιστερό Shadow Line ή σε αλουμίνιο

BMW Individual ανθρακί επένδυση ουρανού

Αντίστοιχα, τα πακέτα Innovation & ConnectedDrive Plus, φέρουν επιπλέον:

Σύστημα συναγερμού

Head-Up Display

Πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο

Concierge Services

Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου

Σύστημα πλοήγησης Navigation Plus με κεντρική οθόνη αφής 10,2 ιντσών

Εσωτερικός αντιθαμβωτικός καθρέφτης

Driving Assistant Plus με Adaptive Cruise Control και Traffic Jam Assistant

Μεταλλικό χρώμα

Δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

Πακέτο εξωτερικών καθρεφτών

Κάμερα οπισθοπορείας

Ράγες οροφής σε BMW Individual Γυαλιστερό Shadow Line ή σε αλουμίνιο

Καθίσματα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα

Ηχοσύστημα HiFi

Apple CarPlay

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι, για όλους τους πελάτες Plug-in υβριδικών μοντέλων παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας φόρτισης στο Δίκτυο «Φορτίζω» για 24 μήνες.