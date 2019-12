Πόσο κοστίζει στη Γερμανία το νέο Golf;

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Η εμπορική πορεία της νέας γενιάς του best seller μοντέλου ξεκίνησε από τη χώρα παραγωγής. Οι αντιπρόσωποι της VW στη Γερμανία ήταν οι πρώτοι που υποδέχθηκαν το καινούργιο Golf.

Αρχικά, το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο στην εξοπλιστική έκδοση «Life» με τον κινητήρα 1.5 TSI των 130 ίππων. Η τιμή του ορίστηκε στα 27.510 ευρώ.

Ωστόσο, μέσα στο 2020 θα λανσαριστούν μικρότερου κυβισμού εκδόσεις που θα ξεκινούν κάτω από 20.000€.

Η γκάμα κινητήρων του πεντάθυρου hatchback περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης (TSI), πετρελαίου (TDI), φυσικού αερίου (TGI), ήπιων υβριδικών (eTSI, mild hybrid) και plug-in υβριδικών (eHybrid). Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων επιπέδων εξοπλισμού (Golf, Life, Style και R-Line).

Αυτήν την στιγμή, στη Γερμανία προσφέρονται τα μοτέρ 1.5 TSI με τους 130 και 150 ίππους και diesel των 115 και 150 ίππων. Τα υπόλοιπα μηχανικά σύνολα θα λανσαριστούν το επόμενο έτος.

Οι προβολείς LED, τα πίσω φώτα LED, το σύστημα Keyless Start, το Innovision Cockpit, οι online υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus, το πολυλειτουργικό τιμόνι, το αυτόματο σύστημα κλιματισμού, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist, το σύστημα ελέγχου Front Assist με έλεγχο προστασίας για πεζούς και το Car2X, περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Το Car2X εφαρμόζεται πρώτη φορά σε μοντέλο της VW, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα αυτοκίνητα σε απόσταση 800 μέτρων συνυπολογίζοντας τις πληροφορίες από την οδική σήμανση και προειδοποιώντας τους οδηγούς άλλων Car2X οχημάτων για επικίνδυνες καταστάσεις.

Στην Ελλάδα οι τιμές θα ανακοινωθούν λίγο πριν το λανσάρισμα, το οποίο προγραμματίζεται για τις αρχές του 2020.