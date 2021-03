Πόσο συστήματα έχει το νέο μικρό SUV της Hyundai;

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Το νεότερο και πιο σύγχρονο μέλος της σειράς των SUV της κορεατικής φίρμας συνδυάζει την αρμονία μεταξύ των αναλογιών, της σχεδίασης, του στυλ και της τεχνολογίας.

Το Bayon διαθέτει ορισμένα από τα πιο hi-tech συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας στην κατηγορία. Τα ψηφιακά όργανα και οι δυνατότητες infotainment συναντώνται σε μεγαλύτερα και πιο ακριβά αυτοκίνητα.

Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μιας οθόνης AVN 10,25 ιντσών ή μιας οθόνης 8 ιντσών (Display Audio). Η τελευταία είναι συμβατή με ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, καθιστώντας τη Hyundai την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που διαθέτει στάνταρ ασύρματο mirroring στην κατηγορία.

Οι δύο θύρες USB για τους εμπρός επιβάτες και μία επιπλέον για τους πίσω επιβάτες επιτρέπουν την ταυτόχρονη φόρτιση ως και τριών συσκευών. Μία από τις εμπρός θύρες κάνει επίσης δυνατή τη μεταφορά δεδομένων, επιτρέποντας στους επιβάτες να συνδέουν το τηλέφωνό τους στο σύστημα infotainment του αυτοκινήτου. Ένα premium σύστημα ήχου Bose ολοκληρώνει το πακέτο και υπόσχεται στους επιβάτες μια εμπειρία υψηλής ποιότητας.

Διαθέσιμος εξοπλισμός συνδεσιμότητας:

• Οθόνη 10,25 ιντσών του συστήματος ήχου, εικόνας και πλοήγησης (AVN)

• Οθόνη 8 ιντσών ήχου (Display Audio)

• Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών

• Apple CarPlay και Android Auto (με ασύρματη σύνδεση με την οθόνη των 8 ιντσών)

• Premium ηχοσύστημα Bose

• Θέση ασύρματης φόρτισης

• Τρεις θύρες USB

Το κορυφαίο πακέτο ασφάλειας

Από τον βασικό κιόλας εξοπλισμό, το Bayon φέρει το πακέτο «Hyundai SmartSense». Αυτό περιλαμβάνει τα πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως το «Forward Collision-Hindance Assist (FCA)» που ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα για να αποτρέψει την πιθανότητα σύγκρουσης και το «Junction Turning» που αποτρέπει τη σύγκρουση με ένα επερχόμενο αυτοκίνητο που στρίβει αριστερά σε μια διασταύρωση. Δεκάδες τεχνολογίες από τη βασική έκδοση

Ένα ακόμη προηγμένο χαρακτηριστικό, το «Smart Cruise Control (NSCC)», χρησιμοποιεί δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου για να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα στις λεωφόρους ή στους αυτοκινητόδρομους. Επίσης, το «Parking Collision-Hindance Assist-Reverse (PCA-R)» προειδοποιεί και εάν είναι απαραίτητο ενεργοποιεί τα φρένα όταν ανιχνεύεται ένα εμπόδιο κατά την κίνηση προς τα πίσω, ενώ το «Parking Assist (PA)» επιτρέπει την ημι-αυτόνομη διαδικασία στάθμευσης.

Διαθέσιμα χαρακτηριστικά ασφαλείας SmartSense:

• Lane Keeping Assist (LKA)

• Lane Following Assist (LFA)

• Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)

• Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)

• High Beam Assist (HBA)

• Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) with pedestrian and cyclist detection and Junction Turning

• Driver Attention Warning (DAW)

• Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)

• Rear Occupant Alert (ROA)

• Blind-Spot Collision Warning (BCW)

• Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

• Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R)

• Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Warning (RCCW)

• Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)

• Parking Assist (PA)



