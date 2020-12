Προσωπικότητα της Χρονιάς ο Lewis Hamilton

Για μια ακόμη χρονιά, ο πρωταθλητής της Formula 1 αναδείχθηκε κορυφαία Αθλητική Προσωπικότητα, στο πλαίσιο των βραβείων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Η τελετή της FIA πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που έλαβαν μέρος λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας. Οι περισσότεροι, μεταξύ αυτών και ο Lewis Hamilton, παρακολούθησαν τη διαδικασία διαδικτυακά.

Στην ελβετική πόλη βρέθηκαν οι παρουσιαστές της εκδήλωσης και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Jean Todt. Την παράσταση έκλεψε η γυναίκα του Michael Schumacher, Corinna, η οποία παρέλαβε ένα ιδιαίτερο βραβείο για λογαριασμό του άντρα της, ο οποίος συνεχίζει να μάχεται για τη ζωή του.

Το βραβείο «Action of the year» πήγε στον Kimi Raikkonen για την καταπληκτική εκκίνησή του στο Grand Prix της Πορτογαλίας, ενώ αυτό του «Rookie of the year» έλαβε ο Yuki Tsunoda, ο οποίος από του χρόνου θα τρέχει για λογαριασμό της AlphaTauri.