«Road to Better»: Η Ford και η RheinEnergie εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον με μια διευρυμένη συστοιχία ηλιακών πάνελ 

Η Ford πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας στα πλαίσια του σχεδίου της «Road to Better» μετά την υπογραφή ενός νέου Μνημονίου Συνεργασίας με τον γερμανικό πάροχο ενέργειας RheinEnergie, το οποίο αφορά την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την προστασία του κλίματος.

Στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης για την επέκταση των δυνατοτήτων της τοπικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι προτεινόμενες δράσεις προβλέπουν τον τριπλασιασμό της απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος ηλιακών πάνελ στο εργοστάσιο της Ford, καθώς και μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στις διαδικασίες παραγωγής και φωτισμού στις εγκαταστάσεις της μονάδας της εταιρείας στην Κολωνία.

Τα ηλιακά πάνελ στην οροφή της Αποθήκης Ανταλλακτικών Κεντρικής Ευρώπης της Ford στο Merkenich της Κολωνίας θα επεκταθούν προκειμένου να παράγουν ισχύ 3,76 MWp - που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 1.100 κατοικιών. Η εγκατάσταση, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2024, θα παρέχει περίπου το 6% της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τις εγκαταστάσεις της Ford που βρίσκονται στο Merkenich, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου ανάπτυξης της εταιρείας. Εκτός από την επέκταση του συστήματος ηλιακών πάνελ, η Ford υποστηρίζει επίσης και την επέκταση που αφορά τα αιολικά πάρκα στην περιοχή. Η RheinEnergie έχει εντοπίσει δύο πιθανές γειτονικές περιοχές που θα μπορούσαν να παρέχουν ενέργεια για τα γύρω νοικοκυριά και τις εγκαταστάσεις της Ford.

Ο Martin Sander, general manager, Ford Model e, Europe δήλωσε:

«Η Ford είναι απόλυτα προσηλωμένη στην ελευθερία μετακίνησης, η οποία πηγαίνει χέρι-χέρι με την προστασία του πλανήτη. Μέσω της RheinEnergie, καλύπτουμε ήδη όλες τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις μας στην Κολωνία από ανανεώσιμες πηγές. Τώρα, συνεργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται περισσότερο τοπικά στο μέλλον».

Τον περασμένο μήνα, η Ford εγκαινίασε το Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Κολωνίας, το πρώτο εργοστάσιο συναρμολόγησης της εταιρείας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο υποστηρίζει τη δέσμευσή της για ανθρακική ουδετερότητα σε όλο το ευρωπαϊκό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, των logistics και των άμεσων προμηθευτών της έως το 2035. To Road to Better είναι η δέσμευση της Ford για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιου μέλλοντος στον τομέα των μεταφορών, όπου κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να μετακινηθεί και να κυνηγήσει τα όνειρά του.

O Andreas Feicht, CEO της RheinEnergie αναφέρθηκε στη νέα συνεργασία:

«Έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο: να καταστήσουμε την Κολωνία κλιματικά ουδέτερη έως το 2035. Μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μόνο εάν αναπτύξουμε και εφαρμόσουμε συγκεκριμένες λύσεις με τις μεγάλες εταιρείες της Κολωνίας. Μαζί με τη Ford εργαζόμαστε για ενεργειακά πιο αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής, καθώς και για τη σταδιακή απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα όσον αφορά την ενέργεια που παρέχεται για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων της Κολωνίας. Η περιφερειακά παραγόμενη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για να καταστεί η εγχώρια παραγωγή αυτοκινήτων στο σύνολό της πιο αποδοτική και βιώσιμη».

Όλη η ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζεται από τα εργοστάσια παραγωγής της Ford προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές. Από το 2008, το εργοστάσιο της Ford στην Κολωνία προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές μέσω της RheinEnergie. Στις αρχές του έτους τέθηκε σε λειτουργία μια νέα φωτοβολταϊκή συστοιχία στο εργοστάσιο της Βαλένθια, η οποία θα επεκταθεί επίσης περαιτέρω ώστε να φτάσει σε ισχύ τα 10 MWp το 2024.