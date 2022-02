Σε ποια μοντέλα η BMW προχωρά σε αναβαθμίσεις μέχρι την Άνοιξη

Επιμέλεια: Περικλή Χαλάτση

Η απόφαση ελήφθη. Η BMW προχωρά σε αναβαθμίσεις σε αρκετά μοντέλα τόσο σε κινητήρες όσο και σε εξοπλισμό.Μέχρι την Άνοιξη φέτος νέες εκδόσεις θα διευρύνουν τη γκάμα της BMW Σειράς 2 Coupé, BMW Σειράς 2 Active Tourer και BMW Σειράς 4 Gran Coupé.

Θα προστεθούν νέες επιλογές στα συστήματα κίνησης για τα παραπάνω μοντέλα που σκοπό έχουν τη γενικότερη υποστήριξη του οδηγού.Το Parking Assistant Professional, που εμφανίζεται για πρώτη φορά, διατίθεται προαιρετικά για όλες τις εκδόσεις της BMW iX και επιτρέπει τον έλεγχο του οχήματος μέσω ενός smartphone. Η εφαρμογή My BMW app αποκτά επίσης πρόσθετες λειτουργίες που καθιστούν ακόμα πιο άνετη τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης στα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW.

Ας μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και το λανσάρισμα της νέας BMW Σειράς 8, της νέας οικογένειας BMW M8, της BMW iX M60 και της ειδικής έκδοσης BMW X2 Goldplay,

Η Άνοιξη με τα νέα συστήματα υποστήριξης οδηγού,θα φέρει την ανανέωση στην BMW. Τα συστήματα αυτά δεν θα είναι σε όλα τα μποντέλα στον Standard εξοπλισμό. Θα διατίθενται προαιρετικά για την BMW Σειρά 2 Active Tourer και για τα μοντέλα BMW X3 και BMW X4.

Σημαντικό είναι ότι αρκετά μοντέλα εμπλουτίζονται. Η γκάμα φινιρισμάτων αμαξώματος, εκδόσεων ταπετσαριών και ζαντών ελαφρού κράματος που προορίζονται για τις BMW Σειρά 4 Gran Coupé, BMW i4, BMW iX και BMW M5 (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 11,3 – 11,1 l/100 km, συνδυασμένες εκπομπές CO2: 259 – 253 g/km κατά το πρότυπο WLTP) θα βοηθήσουν σημαντικά στην επιλογή των υποψηφίων αγοραστών.

Με αφορμή την 50ή επέτειο της BMW M GmbH, ιδιαίτερα εντυπωσιακά λογότυπα "BMW Motorsport" θα διατίθενται για όσους το επιθυμούν στις εκδόσεις BMW M σε συνδυασμό με σπορ πακέτο M.

Πρεμιέρα για το Parking Assistant Professional στην BMW iX.

Η BMW ανακοίνωσε ότι από τον Μάρτιο 2022 θα κάνει πρεμιέρα στο μοντέλο iX το νέο σύστημα αυτοματοποιημένης διαδικασίας στάθμευσης. Το Parking Assistant Professional προσφέρει μία εξαιρετικά άνετη διαδικασία στάθμευσης σε αυτοματοποιημένο driving mode.

Χρησιμοποιώντας GPS δεδομένα πορείας όπως ορίζονται από τις κινήσεις του τιμονιού, το σύστημα μπορεί να αποθηκεύει διάφορους ελιγμούς με διαδρομή μήκους έως 200 m έκαστος. Το Parking Assistant Professional μπορεί να αναλάβει όλα τα καθήκοντα του οδηγού, όπως επιτάχυνση, επιβράδυνση και αλλαγή μεταξύ εμπρόσθιας και όπισθεν κίνησης.

Οι Γερμανοί αναφέρουν ότι οι οδηγοί που θα έχουν το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούν να επικεντρωθούν στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου κατά τη διάρκεια του αυτοματοποιημένου ελιγμού.

Η μεταλλική βαφή Oxid Grey της BMW Individual Oxid Grey και οι αεροδυναμικές ζάντες 22-ιντσών σε Διχρωμία Titanium Bronze με 3D γυαλιστερό φινίρισμα είναι νέα στη γκάμα εξοπλισμού για όλα τα μοντέλα της BMW iX.

My BMW App με νέες λειτουργίες και πρακτική φόρτιση.

Το My BMW App είναι μία universal διεπαφή για επικοινωνία μεταξύ του οδηγού, του οχήματος, της μάρκας BMW και του εμπόρου BMW. Την άνοιξη του 2022, η γκάμα λειτουργιών της επεκτείνεται με ψηφιακές υπηρεσίες της BMW Charging για άνετη ηλεκτροκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί ενός μοντέλου με αμιγώς ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης μπορούν εύκολα να εντοπίζουν και να επιλέγουν δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Το My BMW app παρουσιάζει σταθμούς φόρτισης και τη διαθεσιμότητά τους σε ένα τμήμα του χάρτη.

Οι οδηγοί μιας BMW iX ή μιας BMW i4 μπορούν τώρα να ξεκινούν τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης σκανάροντας έναν QR κωδικό ή με μία μόλις κίνηση στο My BMW App.

Αυτά προς το παρόν για τις αλλαγές που ετοιμάζει το Γκρουπ της BMW.Θα αναφερθούμε ξεχωριστά για κάθε μοντέλο όταν έρθει η ώρα της παρουσίασης.

Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι επιστρέφει το ιστορικό λογότυπο στην επετειακή χρονιά της BMW M GmbH. Τα κλασικά λογότυπα "BMW Motorsport" για το καπό του κινητήρα, την πίσω πόρτα και τα καλύμματα των πλημνών των τροχών διατίθενται κατόπιν παραγγελίας για όλα τα σπορ αυτοκίνητα υψηλών και υπερυψηλών επιδόσεων της μάρκας καθώς και για τα μοντέλα BMW που παραδίδονται ως εκδόσεις M Sport ή με σπορ πακέτο M.

Η σχεδίασή τους βασίζεται στο λογότυπο με το μπλε, μωβ και κόκκινο χρώμα που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1973 στα αγωνιστικά αυτοκίνητα της BMW Motorsport GmbH, η οποία είχε ιδρυθεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Με την ευκαιρία της 50ής επετείου, η BMW M GmbH προσφέρει στους πελάτες της την ευκαιρία να εκφράσουν το πάθος τους και να αποτίσουν φόρο τιμής στην παράδοση, με αυτά τα ιστορικά λογότυπα.