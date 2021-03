Σε τιμή-έκπληξη το SUV της Renault

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Το Kadjar είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας. Διακρίνεται για τις πληθωρικές διαστάσεις, τις μοντέρνες σχεδιαστικές πινελιές, το άνετο εσωτερικό, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον κορυφαίο εξοπλισμό.

Πλέον είναι διαθέσιμο με τον 1.3 TCe κινητήρα βενζίνης απόδοσης 140 ίππων και 260 Nm, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC 7 σχέσεων. Το μοτέρ καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές (Euro 6 D Full), προσφέροντας πολύ καλές επιδόσεις – Σε ανταγωνιστική τιμή...0-100 σε 9,5 δευτερόλεπτα με το EDC7 – και μέση κατανάλωση καυσίμου στα 6,2 λίτρα ανά 100 χλμ.

Η Renault, λοιπόν, προσφέρει το Kadjar 1.3 TCe στην πλουσιότερη έκδοση Sport Edition, στην εξαιρετική τιμή των 22.980 ευρώ. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται κυριολεκτικά τα πάντα, καλύπτοντας κάθε απαίτηση του οδηγού.

Ορισμένα από τα στάνταρ στοιχεία:

-Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός

-Αισθητήρες φωτεινότητας και βροχής

-Ψηφιακός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη TFT 7''

- Pack NAV: Renault R-Link 2 με έγχρωμη οθόνη αφής 7''

-Σύστημα πλοήγησης & ευρωπαϊκή χαρτογράφηση

-Εμπρός & πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

-Προβολείς ομίχλης με σύστημα φωτισμού προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης

-Ζάντες αλουμινίου 17'

-Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (Lane Departure Warning)

-Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Οδικής Σήμανσης (TSR)

-Προειδοποίηση Υπέρβασης Ορίου Ταχύτητας (Over Speed Prevention)

-Για όποιον θέλει κάτι παραπάνω, υπάρχει η έκδοση Sport Edition Plus, η οποία φέρει σύστημα υποβοήθησης της πρόσφυσης μέσω του ESP, Extended Grip2 με τρία προφίλ (Road, Uneven Ground & Expert) και ελαστικά all season.



