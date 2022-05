Συμφωνία μαμούθ: Mercedes-Benz Mobility και BMW Group, πουλάνε την κοινοπραξία τους SHARE NOW στην Stellantis

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Δύο γερμανικοί κολοσσοί -αντίπαλοι στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας- το BMW Group και η Mercedes-Benz Mobility αποφάσισαν να πουλήσουν την κοινοπραξία κοινής χρήσης αυτοκινήτων SHARE NOW στην Stellantis. ‘Ήδη υπέγραψαν τα σχετικά έγγραφα αλλά συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Το μόνο που απομένει είναι η έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών.

Η SHARE NOW ιδρύθηκε το 2019 από τους πρωτοπόρους της free-floating κοινοχρησίας οχημάτων και συνδυάζει το DNA της car2go, η οποία αναπτύχθηκε από την πρώην Daimler AG, και της DriveNow, που παρέχεται από το BMW Group. Οι δύο μέτοχοι εξέλιξαν μαζί την SHARE NOW σε ηγέτη της Ευρωπαϊκής αγοράς και την ανέπτυξαν περαιτέρω με νέες υπηρεσίες όπως το μακροπρόθεσμο car sharing.

Με την εξαγορά της SHARE NOW, η θυγατρική εταιρεία κινητικότητας της Stellantis, Free2move, θα έχει την ευκαιρία να επεκτείνει περαιτέρω το car sharing στην Ευρώπη ώστε να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες κινητικότητας των πελατών της.

Όταν ξεκινήσει να λειτουργεί το σχέδιο SHARE NOW κάτω από το νέο πρίσμα συνεργασίας αναμένεται αύξηση κερδών. Θα ενισχυθεί το multi-mobility και το FREE NOW. Η κοινοπραξία που διαχειρίζεται υπηρεσίες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, CHARGE NOW, σχεδιάζει περαιτέρω συνεργασίες.

Οι κοινοπραξίες κινητικότητας είχαν 30% περισσότερες συναλλαγές το πρώτο τρίμηνο του 2022 συγκριτικά με το ίδιο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς.

Η πώληση της θυγατρικής εταιρείας car-sharing συμβάλλει στην ανακατάταξη των κοινοπραξιών κινητικότητας: Στο μέλλον, οι μέτοχοι στοχεύουν να επικεντρωθούν σε δύο κεντρικούς επιχειρηματικούς τομείς με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης: ψηφιακό multi-mobility (FREE NOW) και ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (CHARGE NOW).

Η FREE NOW είναι πρωτοπόρος της πολυτροπικής κινητικότητας (multimodal mobility) με την ψηφιακή της πλατφόρμα Mobility-as-a-Service – σήμερα η εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε σχεδόν 180.000 οχήματα σε πάνω από 150 πόλεις στην εφαρμογή FREE NOW μέσω του δικτύου συνεργατών της. Με ένα κλικ, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη ποικιλία οχημάτων στην Ευρώπη, από e-scooters μέχρι e-bikes, e-mopeds και αυτοκίνητα κοινοχρησίας (car sharing), όπως επίσης ταξί και οχήματα με σοφέρ. Ως εκ τούτου, η FREE NOW ικανοποιεί την αυξανόμενη επιθυμία των πελατών, να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον καλύτερο τρόπο μετάβασης από το σημείο A στο B με ένα mobility app. Αυτή η αυξανόμενη ενσωμάτωση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και η εκτέλεση ενός προϋπολογισμού κινητικότητας (mobility budget) την περασμένη χρονιά, καταδεικνύουν την στοχευμένη προοπτική ανάπτυξης της εφαρμογής πολυτροπικής κινητικότητας (multimodal mobility app).

Το 2021, η FREE NOW κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα των πολυτροπικών μεταφορών - όπως e-scooters, e-bikes, e-mopeds και car sharing – και κατάφερε σχεδόν να τριπλασιάσει τον αριθμό συναλλαγών της συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, παρά την πανδημία. Φέτος, η FREE NOW επεκτείνει περαιτέρω την προσφορά της στο multi-mobility – και στον τομέα του car sharing.

Κρατήσεις για τα οχήματα των SIXT share, Miles και SHARE NOW μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής. Συνολικά, δέκα νέοι εταίροι κινητικότητας θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα το 2022, δημιουργώντας περαιτέρω επιλογές κινητικότητας για τους υφιστάμενους 56,8 εκατομμύρια χρήστες. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι συναλλαγές της FREE NOW αυξήθηκαν συνολικά κατά 31,4% συγκριτικά με το ίδιο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, γεγονός το οποίο δείχνει μία ισχυρή ανοδική τάση.

Η Digital Charging Solutions GmbH (DCS), που βρίσκεται πίσω από τη μάρκα CHARGE NOW, συγκεντρώνει οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων και διαχειριστές σταθμών φόρτισης σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες. Ως ηγέτης της αγοράς, προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες όπως λύσεις λευκής ετικέτας (white label), που κυμαίνονται από την ολοκληρωμένη πρόσβαση στην υποδομή φόρτισης για πάνω από 300.000 σημεία φόρτισης στην Ευρώπη, μέχρι την πλήρη τιμολόγηση. Η DCS καλύπτει προς το παρόν πάνω από το 85% των υπηρεσιών φόρτισης στην Ευρώπη – περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πάροχο.

Με την CHARGE NOW for Business, η DCS προσφέρει επίσης το κορυφαίο λογισμικό για τη διαχείριση στόλων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εταιρεία επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρική κινητικότητα. Η προσχώρηση της bp ως τρίτου μετόχου το 2021, ενισχύει την DCS προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Η συμφωνία συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2022 με την HERE, την πλατφόρμα για δεδομένα και τεχνολογία με βάση την τοποθεσία, καθώς και η συνεργασία με την smart και την ABB-E-Mobility πριν την πρεμιέρα του αμιγώς ηλεκτρικού smart #1 υπογραμμίζουν την ισχυρή δυναμική της DCS.