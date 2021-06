Σύστημα πλοήγησης και για πεζούς- Ειδική συσκευή για τα παπούτσια

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το Ashirase είναι ένα σύστημα πλοήγησης το οποίο αποτελείται από ένα smartphone app και μία τρισδιάστατη συσκευή δόνησης συμπεριλαμβανομένου ενός αισθητήρα κίνησης, που τοποθετείται στο εσωτερικό του παπουτσιού.Έτσι αν δεν είσαι στο αυτοκίνητο και χρειάζεσαι να κατευθυνθείς με τα πόδια σε μια άγνωστη διεύθυνση, δεν χρειάζεται να έχεις ανοικτό το GPS στο τηλέφωνό σου για να μη χαθείς.

Με τη φιλοσοφία «πλοήγησης που υποστηρίζει την ασφάλεια και μία χαλαρή διάθεση για άτομα με προβλήματα όρασης , το Ashirase εξελίσσεται σε ένα προϊόν που βοηθά τους χρήστες να φτάνουν στον προορισμό τους με ασφάλεια και να είναι ανεξάρτητοι στις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Η διαδρομή ορίζεται μέσω του app, όπως ακριβώς προγραμματίζεις τη διαδρομή στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια η συσκευή καθοδηγεί τον χρήστη με τη βοήθεια δονήσεων. Όταν ο χρήστης πρέπει να κινηθεί ευθεία, παράγονται δονήσεις στο εμπρός τμήμα του πέλματος, ενώ όταν πλησιάζει σε μία δεξιά ή αριστερή στροφή οι δονήσεις παράγονται αντίστοιχα στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Έτσι ο χρήστης καταλαβαίνει που πρέπει να κατευθυνθεί.

Οι συσκευές παραγωγής δονήσεων ευθυγραμμίζονται με τα νεύρα του πέλματος, διευκολύνοντας να γίνει αντιληπτή η δόνηση. Η συσκευή αυτή χρησιμεύει κυρίως για άτομα που έχουν πρόβλημα με την όρασή τους. Είναι ένα σύστημα πλοήγησης που τοποθετείται στα παπούτσια.

Το πρότζεκτ θα το υλοποιήσει η νέα εταιρία Ashirase που ίδρυσε η Honda Motor Co Ltd. Η Ashirase, Inc. αυτή τη στιγμή εξελίσσει το σύστημα πλοήγησης που θα είναι γι αυτούς που περπατούν σε άγνωστα μονοπάτια η για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν.

Η νέα επιχείρηση θα αναλάβει και την εμπορική προώθηση του συστήματος με την ονομασία “Ashirase”, τον Μάρτιο του 2023. Το Ashirase προσφέρει διαισθητική καθοδήγηση. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να προσέχει συνεχώς ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει, κάτι το οποίο τον βοηθά να περπατά όχι μόνο με χαλαρή διάθεση αλλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στην Ιαπωνία, το 2007 ο αριθμός των ατόμων με προβλήματα όρασης υπολογίστηκε στα 1,64 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός το 2030 θα φθάσει τα 2 εκατομμύρια.

Τα άτομα αυτά που μερικώς η ολικώς έχουν πρόβλημα όρασης καλούνται να χρησιμοποιούν όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις για να λαμβάνουν πληροφορίες που αντισταθμίζουν την περιορισμένη όραση.

Το πρόγραμμα IGNITION ξεκίνησε το 2017 μέσω της Honda R&D Co., Ltd., μιας θυγατρικής εταιρείας R&D της Honda. Έκτοτε το IGNITION έχει λάβει πολλές αιτήσεις με νέες επιχειρηματικές ιδέες, ενώ αρκετές προτάσεις που έχουν υψηλό βαθμό συμβατότητας με τις δραστηριότητες της Honda ήδη βρίσκονται σε φάση εξέλιξης με στόχο την προώθησή τους στην αγορά.

Το 2020, το IGNITION πρόσθεσε μία επιλογή για την εμπορευματοποίηση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω εταιρικών μορφών. Τον Απρίλιο του 2021, η Honda επέκτεινε το πρόγραμμα IGNITION σε ολόκληρη την εταιρεία, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες της Honda στην Ιαπωνία να ασχοληθούν με την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων.