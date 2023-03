Τα Νέα της Πιάτσας #369

Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά θέματα. Τα περισσότερα σχετίζονται με την αγορά, τη διαθεσιμότητα των οχημάτων αλλά και με τις αυξήσεις των Ι.Χ που μάλλον θα ξεκινήσουν μετά τις γιορτές του Πάσχα. Όχι σε όλα τα μοντέλα αλλά σε αρκετά. Αυτό που πρέπει να ξέρετε όσοι σκέφτεστε να αγοράσετε αυτοκίνητο είναι ότι τώρα είναι η ιδανική περίοδος. Μπορεί να μην βρείτε το χρώμα η την έκδοση ενός συγκεκριμένου μοντέλου όμως σίγουρα θα βρείτε κάτι παραπλήσιο από την αγαπημένη σας μάρκα.

Μάθαμε ότι καινούργια αυτοκίνητα προς διάθεση υπάρχουν αυτό το διάστημα σε αρκετές αντιπροσωπείες. Ευκαιρία λοιπόν. Πρέπει να ξέρετε ότι τα προβλήματα με τις παραγωγές σε όλα τα εργοστάσια συνεχίζονται. Η αγορά δεν έχει εξομαλυνθεί. Μας διαβεβαιώνουν ότι μετά τον Ιούλιο η Αύγουστο θα υπάρχει σωστή τροφοδοσία στην αγορά.

Μας προβληματίζει όμως ότι όταν οι αντιπρόσωποι ζητούν ένα αυξημένο αριθμό αυτοκινήτων από τις γραμμές παραγωγής πέφτει χοντρό κόψιμο και όσα εγκρίνονται δίνονται υπό προϋποθέσεις. Για παράδειγμα «πάρε τόσα αλλά θα πάρεις και τόσα ηλεκτρικά…)

Όταν οι εταιρίες ενημερώνουν τους πελάτες για «μακρινές» παραδόσεις αυτό δεν αποκλείει έστω και μικρές αυξήσεις. Άρα αυτό το διάστημα είναι μια καλή εποχή για κάποιον να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο σε λογική τιμή. Θυμηθείτε ότι καθώς μεταβαίνουμε προς την ηλεκτροκίνηση οι αυξήσεις στα Ι.Χ θα συνεχιστούν ενώ το κύριο κριτήριο αγοράς σε σωστές τιμές ήταν και παραμένει η διαθεσιμότητα ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων…

Αυτό το διάστημα οι αντιπρόσωποι βρίσκονται στη φάση να βρουν αυτοκίνητα. Όταν θα αλλάξει η κατάσταση και θα υπάρχουν αυτοκίνητα προς διάθεση τότε θα αλλάξει και η στρατηγική των αντιπροσωπειών και θα ψάχνουν τρόπους να κρατήσουν τους πελάτες άλλοτε με κίνητρα και προσφορές και άλλοτε με δελεαστικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Κάτι ετοιμάζει η εταιρία Σπανός. Ακούγεται ότι σε μεγάλο κτίριο της λεωφόρου Συγγρού, θα στεγάσει αυτοκίνητα VW, Audi και Skoda. Έτσι έχει διαρρεύσει. Ότι θα γίνει αντιπρόσωπος και της Kosmocar. Η παροιμία λέει ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει.

Δύο φορές επισκέφθηκε ο Ανδρέας Χριστοφορίδης από τον Όμιλο Autohellas (Βασιλάκη) τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Fiat – Alfa Romeo – Jeep στον Άλιμο. Ακούγεται ότι θα γίνουν εκκαθαρίσεις. Σίγουρα όμως αυτό δεν θα γίνει με υπόδειξη του Έλληνα αντιπροσώπου. Οι Όμιλοι Autohellas και Samelet ίδρυσαν από τον Οκτώβριο του 2022 κοινή εταιρεία και μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναλαμβάνουν την εισαγωγή και διανομή των μαρκών Abarth, Alfa Romeo Fiat, Fiat Professional και Jeep.

Ο Όμιλος της οικογένειας Βασιλάκη έχει το 49% ενώ το 51% το έχει ο Όμιλος Salemet της οικογένειας Omer Levi. Ο αείμνηστος Θεόδωρος Βασιλάκης είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Michael Levi. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Τώρα για να επανέρθουμε στο παρόν, η ανάληψη ευθύνης διαχείρισης των παραπάνω εταιριών από τους Ομίλους Autohellas και Samelet, θα ξεκινήσει επίσημα από την 1η Μαΐου, επομένως ότι γίνει δεν θα γίνει πριν η μέσα στο Πάσχα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Speedweek.com, η Honda ζήτησε από την Kalex να φτιάξει το πλαίσιο για την RC213V. Υπολογίζεται να είναι έτοιμο στα τέλη Απριλίου για το Grand Prix της Jerez. Το πλαίσιο θα το ετοιμάσει ο επίσημος δοκιμαστής- αναβάτης της Honda, Stefan Bradl (συμμετοχή wild card). Το τεστ θα το κάνει την 1η Μαΐου, ο 8 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Marc Marquez.

Η Honda συνεργάζεται ήδη με την Kalex από τον Οκτώβριο 2022. Η Kalex προμηθεύει τα νέα αλουμινένια ψαλίδια στους Ιάπωνες. Αν η πληροφορία αποδειχθεί αληθής (τηρείται ακόμα σιγή ιχθύος και από τις δύο εταιρείες) έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη παραδοχή του Ιάπωνα κολοσσού ότι έχει βρεθεί σε αδιέξοδο πλέον με την μοτοσυκλέτα που αγωνίζεται στα MotoGP και οι μηχανικοί της δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Έτσι μόνο μπορεί να εξηγηθεί γιατί απευθύνεται σε εξωτερικό συνεργάτη για ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της μοτοσυκλέτας όπως το πλαίσιο. Η Kalex ιδρύθηκε το 2008, ενώ από το 2010 προμηθεύει με πλαίσια ομάδες της Moto2. Μάλιστα έχει φτάσει οριακά σε καθεστώς αποκλειστικού προμηθευτή. Το 2022 οι 26 από τις 30 μοτοσυκλέτες της Moto2 χρησιμοποίησαν δικά της πλαίσια.

Την Τρίτη,28 Μαρτίου, θα γίνει η παγκόσμια παρουσίαση του νέου Kia EV9. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι εμπνευσμένο από τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia, "Opposites United" και ενσωματώνει στοιχεία από τον φυσικό και τον υλικό κόσμο σε ένα πρωτοποριακό design. Συνδυάζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και τις δυνατότητες ενός SUV με την κομψότητα ενός υπερσύγχρονου EV. Η τολμηρή και αυθεντική σχεδίαση επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα, ανοίγοντας νέους δρόμους για τα μελλοντικά ηλεκτρικά SUV.

Η Μαίρη Κερεκάδη είναι η υπεύθυνη Τύπου της Muvus, της δραστήριας αντιπροσωπείας που εισάγει, μεταξύ άλλων τις μοτοσυκλέτες και τα ATV της CFMOTO. Στην πρώτη της δημοσιογραφική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, με την ευκαιρία της παγκόσμιας παρουσίασης της νέας CFMOTO 450 SR, τα κατάφερε θαυμάσια και φρόντισε ώστε οι δημοσιογράφοι να έχουν το φωτογραφικό υλικό τους και τις πληροφορίες στην ώρα τους και ταυτόχρονα να έχουν ένα άνετο πρόγραμμα ταξιδιού.

Η Renault στις 23 Μαρτίου θα παρουσιάσει επι ελληνικού εδάφους το Austral. To πιο εξελιγμένο μοντέλο στη γκάμα της που αποτελεί ορόσημο στην επιθετική στρατηγική της Renault στην κατηγορία C. Η παρουσίαση θα γίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η σχεδίασή του είναι αθλητική, εκλεπτυσμένη και κομψή. To High-tech αυτοκίνητο εφοδιάζεται με πλούσια γκάμα υβριδικών κινητήρων με ισχύ έως 200 ίππους, με 32 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και μοναδικές, για την κατηγορία, τεχνολογίες, όπως το σύστημα τετραδιεύθυνσης.

Το 4Control Advanced, του χαρίζει κορυφαία ευελιξία στην πόλη και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Με το νέο Austral η Renault επανέρχεται δυναμικά στο παιχνίδι των δημοφιλών μεσαίων SUV και «κοιτάζει» μόνο την κορυφή. Το νέο Renault Austral είναι άμεσα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά με τις κάτωθι τιμές που πλαισιώνονται από 38.450 ευρώ εως 44.250 ευρώ ενώ η τιμή για την έκδοση Hybrid E-Tech θα είναι 49.700 ευρώ.

Χαμός γίνεται με τις συζητήσεις των Ελλήνων Εισαγωγέων και τους Κινέζους προμηθευτές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σε πρόσφατο ταξίδι στη Δανία το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είδαμε-μη σας φανεί περίεργο- ήταν κινέζικα. Οι Κινέζοι διαπρέπουν στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Και φυσικά υπάρχει ζήτηση για συνεργασία από όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα κάποιοι από τους εισαγωγείς ετοιμάζονται για μεγάλες συμφωνίες. Αναμείνατε…θα γίνουν και ανακοινώσεις.

Σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων θα έρθει στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας το εμβληματικό Bronco 4x4 το οποίο διαθέτει εξαιρετικές “Built Wild” ικανότητες εκτός δρόμου, έχει σκληροτράχηλη σχεδίαση και διαθέτει τεχνολογίες τελευταίας γενιάς . Θα «φοράει» έναν V6 κινητήρα 2,7 λίτρων της οικογένειας EcoBoost που αποδίδει 335PS.