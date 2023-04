Τα Νέα της Πιάτσας #371

Έχουμε μπει σε ένα δρόμο που λέγεται «Τεχνολογία» και είτε το θέλουμε είτε όχι θα πρέπει αυτόν τον δρόμο να ακολουθήσουμε. Το 2035 πλησιάζει και η τεχνολογία στο θέμα αυτοκινήτου τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα . Γίνεται μια παρουσίαση και η επόμενη που γίνεται μετά από μερικούς μήνες έχει ανατρέψει τα δεδομένα της προηγούμενης. Για κάποιους η παρακολούθηση των δεδομένων και η προσαρμογή στις νέες εφαρμογές είναι εύκολη υπόθεση. Για κάποιους άλλους υποψήφιους αγοραστές καινούργιων κυρίως ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι αλλαγές είναι δυσνόητες κυρίως λόγω ηλικίας.

Τα λογισμικά που εγκαθίστανται στα καινούργια αυτοκίνητα είναι καταπληκτικά. «Διαβάζουν» το δρόμο,τις διαχωριστικές γραμμές ,τα όρια ταχύτητας, επιβραδύνουν όταν βρεθούν σε προπορευόμενο αυτοκίνητο που κινείται πιο αργά και αυξάνουν την ταχύτητα όταν έχουν ελεύθερο πεδίο.

Σήμερα μπορείς να ξεκινήσεις από την Αθήνα και να φθάσεις στην Πάτρα η στη Θεσσαλονίκη χωρίς να ακουμπήσεις το τιμόνι. Χωρίς να πατήσεις το γκάζι η το φρένο. Αυτό το κάνεις μόνο όταν βρεθείς στα διόδια και η ταχύτητα φθάσει στο μηδέν. Στην επόμενη γενιά ή στη μεθεπόμενη δεν θα χρειάζεται ούτε στα διόδια να ακουμπάμε το τιμόνι, το γκάζι η το φρένο.

Πριν από μερικές ημέρες στη Ιαπωνία δύο κυβερνήτες ενός Air bus χρησιμοποίησαν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους ένα Nissan Ariya που είναι εφοδιασμένο με το εξελιγμένο ProPILOT Assist 2.0. Έκαναν μερικές από τις κινήσεις που κάνουν πριν από κάθε πτήση με το αεροπλάνο και στο Ariya. Ξεκίνησαν από το αεροδρόμιο και έφτασαν στα σπίτια τους χωρίς να ακουμπήσουν το τιμόνι, το γκάζι η το φρένο. Το αυτοκίνητο σταμάταγε στο μποτιλιάρισμα, ξεκίναγε και έστριβε σαν να το οδηγούσε άνθρωπος.

Αυτό το εξελιγμένο σύστημα σήμερα είναι διαθέσιμο μόνο στις αγορές της Ιαπωνίας και της Βόρειας Αμερικής. Θα έρθει όμως και στην Ευρώπη. Όταν η Ευρώπη αποκτήσει άριστη χαρτογράφηση και οι δορυφόροι μπορούν να «μιλήσουν» τη γλώσσα των εξελιγμένων συστημάτων χωρίς να μπερδεύονται. Πάντως οι πιλότοι που έχουν συνηθίσει στον προγραμματισμό των πτήσεων εντυπωσιάσθηκαν από την ακρίβεια που λειτούργησε το σύστημα ProPILOT Assist 2.0 της Nissan. Ήταν μια εμπειρία hands-off οδήγησης.

Αν σας λέγαμε πριν από δέκα χρόνια ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται με πρώτες ύλες που θα παράγονται από νερό και διοξείδιο του άνθρακα θα λέγατε ότι λέμε φανταστικές ιστορίες για να σας εντυπωσιάσουμε. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να σας πούμε ότι από το 2035 στο πλαίσιο της αντιρρυπαντικής πολιτικής της ΕΕ που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, θα υπάρχουν εκτός από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οχήματα που θα χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης αλλά θα χρησιμοποιούν για την μετακίνησή τους, πρώτες ύλες από συνθετικά καύσιμα.

Η Mazda γίνεται μέλος της Ερευνητικής Ένωσης Καινοτομίας Βιομάζας για Καύσιμα Αυτοκινήτων Νέας Γενιάς. Η Ερευνητική Ένωση προωθεί την τεχνολογική έρευνα σχετικά με τη χρήση βιομάζας καθώς και την παραγωγή καυσίμου βιοαιθανόλης για αυτοκίνητα για την επίτευξη μιας carbon neutral κοινωνίας. Στις 25 Οκτωβρίου 2022, η Ερευνητική Ένωση σύναψε με την πόλη Okuma στη Νομαρχία Fukushima τη Βασική Συμφωνία για την ίδρυση Νέων Επιχειρηματικών Εγκαταστάσεων και ξεκίνησε δράσεις με στόχο την άμεση και κατάλληλη επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινότητα. Για την ιστορία στην Ευρώπη, η Mazda αποτελεί μέλος της eFuel Alliance από το 2021



Και μια που αναφερόμαστε στην τεχνολογία, να σας ενημερώσουμε ότι η Lancia μας ετοιμάζει μια έκπληξη. Ο CEO της Ιταλικής Lancia κ. Luca Napolitano, στις 15 Απριλίου θα αποκαλύψει τη Lancia Pu+Ra Zero. Η αποκάλυψη του αυτοκινήτου του μέλλοντος θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Emozione Pu+Ra” .

Το νέο πρωτότυπο θα είναι το πρώτο όχημα της νέας εποχής της μάρκας, το οποίο φέρει μια σειρά χαρακτηριστικών, σε επίπεδο design, βιωσιμότητας, τεχνολογίας και εξηλεκτρισμένης κίνησης, τα οποία θα βρίσκονται στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής της Lancia. Μετά από αυτήν την παρουσίαση η Lancia, θα παρουσιάσει το 2024 το νέο Ypsilon, το 2026 τη νέα της ναυαρχίδα και το 2028 τη νέα Delta.

O Επικεφαλής Σχεδιασμού των Hyundai και Genesis κ. SangYup Lee, ανακηρύχθηκε World Car Person of the Year 2023. Βραβεύτηκε για τη δημιουργικότητά του στο σχεδιασμό των εντυπωσιακών αυτοκινήτων που παρουσιάστηκαν το 2022, συμπεριλαμβανομένων των IONIQ 6, Νέου KONA και N Vision 74. Ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head του Hyundai και Genesis Global Design Center, ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της Χρονιάς 2023 για την Αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή των World Car Awards (WCA) που εκπροσωπείται από περισσότερους από 100 ειδικούς του κλάδου και δημοσιογράφους.

Ο Jens Thiemer, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Πελατών και Μάρκας BMW αναφέρθηκε στην παρουσίαση της νέας BMW M αλλά και της συνεργασίας της γερμανικής εταιρίας με το μοντέλο, ηθοποιό, πρέσβειρα πολιτισμού και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη διεθνή σκηνή της μόδας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Την Ναόμι Κάμπελ. Η Ναόμι Κάμπελ, γίνεται συνδημιουργός στην παγκόσμια επικοινωνία για το λανσάρισμα της BMW XM και θα προωθήσει το σλόγκαν «Τόλμησε να είσαι εσύ» (Dare to be You).

Η Ram για 11η συνεχόμενη χρονιά, καλεί τους μαθητές να συμμετέχουν στο διαγωνισμό σχεδίασης “Drive for Design”, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο να φέρει σε επαφή τους νέους με το μαγικό κόσμο της σχεδίασης αυτοκινήτων. Ο θεσμός “Drive for Design” δημιουργήθηκε μέσα από το πάθος του Mark Trostle, ο οποίος είναι επικεφαλής σχεδίασης της Ram και ο ίδιος είχε κερδίσει στο παρελθόν έναν αντίστοιχο διαγωνισμό ως μαθητής το 1987.Με τη μάρκα να εκτελεί ήδη ένα φιλόδοξο πλάνο εξηλεκτρισμού της γκάμας της, το οποίο ξεκίνησε με την αποκάλυψη του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού της μοντέλου Ram 1500 REV, ο διαγωνισμός φέτος έχει σαν θέμα το αμιγώς ηλεκτρικό pick-up του μέλλοντος.

Οι μαθητές στις Η.Π.Α. θα έχουν στη διάθεσή τους έως την Παρασκευή 21 Απριλίου για να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν με έπαθλο μια περίοδο μαθητείας αυτό το καλοκαίρι στο σχεδιαστικό κέντρο της Ram. Η εστίαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο έχει επιταχύνει σημαντικά την πορεία εξηλεκτρισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και η πρόσκληση είναι να διερευνηθεί η κατεύθυνση για τη μορφή των ηλεκτρικών pick-up της μάρκας του μέλλοντος.

Οι σπουδαστές του τμήματος Μηχανοτρονικής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ ενημερώθηκαν από τα στελέχη και τους μηχανικούς των εγκαταστάσεων της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχάρακης Α.Ε. στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη λειτουργία των συνεργείων και του after sales. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε έμφαση στα σύγχρονα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το περιβάλλον μιας κάθετης μονάδας στο χώρο του αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς (ΤΕΙ, ΙΕΚ, Πολυτεχνεία κ.α.), για την προσφορά πολύπλευρης επιμόρφωσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.,υποδέχτηκαν τους σπουδαστές .

Καλό είναι να γίνονται από όλες τις εταιρίες τέτοιες ενημερώσεις. Να είστε σίγουροι ότι θα ανακαλύψετε πολλά ταλέντα.

Πολύ καλά πήγε η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2023 που έγινε στο Κλειστό Γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO). Την επισκέφθηκαν περίπου 40.000 λάτρεις που είδαν από κοντά όλα τα νέα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν φέτος στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Οι σημαντικότερες εταιρείες από τον ευρύτερο τομέα του δικύκλου έδωσαν το παρών στη μοναδική αυτή έκθεση που αποτελεί θεσμό από το 1995.

Χιλιάδες επισκέπτες έσπευσαν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης να γνωρίσουν από κοντά όλα τα νέα μοντέλα μοτοσυκλέτας, σκούτερ, ηλεκτρικών δικύκλων . Η έκθεση που έγινε από τις εταιρίες Be Best και Κώστα Λαμάρη, τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ).

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, ο νέος Πρόεδρος του ΣΕΜΕ, κ. Γιάννης Σώκιαλης, ενώ την έκθεση επισκέφτηκε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης.