Τα Νέα της Πιάτσας #381

Πριν από μερικούς μήνες οι αναλυτές των αυτοκινητοβιομηχανιών διέρρεαν ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2023 οι τιμές των αυτοκινήτων μετά από τους κλυδωνισμούς λόγω Covid 19 και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν από τις εφοδιαστικές αλυσίδες, λόγω πολέμου στην Ουκρανία, θα είχαν «πιάσει ταβάνι». Τελικά έπεσαν έξω. Πολύ παραπάνω από τα ποσοστά που πέφτουν οι δημοσκόποι πριν από τις εκλογές. Το ταβάνι δεν έχει τελειωμό.

Από τα μια η εκτίναξη των επιτοκίων και από την άλλη η αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες και των μεταφορικών, ανέβασαν και συνεχίζουν να ανεβάζουν τις τελικές τιμές που φυσικά αυτός που πληρώνει τη νύφη είναι οι καταναλωτές. Για παράδειγμα θα σας αναφέρουμε τις τιμές που είχε το 2017 το i10 της Hyundai.

Η τιμή του ήταν 11.000 ευρώ. Σήμερα, τον Ιούλιο 2023 οι τιμές για το ίδιο αυτοκίνητο ξεκινούν από 16.500 ευρώ. Σκεφθείτε ότι η τιμή του αυτοκινήτου πόλης ανέβηκε 5.500 ευρώ. Όλες οι αυξήσεις που έγιναν στις αυτοκινητοβιομηχανίες μετακύλησαν στους καταναλωτές.

Ο Ανδρέας Χριστοφορίδης που έχει τον πρώτο λόγο σε όλες τις εταιρίες εισαγωγής αυτοκινήτων του Ομίλου Βασιλάκη στην παρουσίαση που έκανε κατά τη διάρκεια του νέου Kona ανέφερε ότι το κόστος μεταφοράς ενός Tucson από τη γραμμή παραγωγής έως το λιμάνι του Πειραιά από 570 που είχε πριν από μερικούς μήνες έφθασε 980 ευρώ. Και όμως η τιμή του πετρελαίου έπεσε…

Μέχρι το τέλος του χρόνου η Hyundai θα εισάγει στην Ελλάδα τέσσερα νέα μοντέλα. Αυτόν το μήνα θα φέρει το Hyundai i10 facelift, τον Σεπτέμβριο θα φέρει το νέο KONA EV και τον ίδιο μήνα το Ioniq 6 WCOTY 2023. Τέλος τον Οκτώβριο θα δούμε να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους το Hyundai i20 facelift.

Στον νέο χώρο του The Ellinikon Experience Centre, του μεγαλύτερου και πιο τεχνολογικά προηγμένου κέντρου επισκεπτών στο είδος του, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, παρουσίασε τη νέα εποχή της Peugeot Motocycles στην Ελλάδα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι συνεργάτες της Peugeot Motocycles, Nicola Lepetit, Director of International Sales Division και Alessandro Polati, Global Head of Product Planning and Market Intelligence, οι οποίοι παρουσίασαν το νέο Brand Identity της μάρκας. O Alessandro Polati, Global Head of Product Planning, είπε ότι η εταιρία αυτή δεν έχει καμία τεχνολογική σχέση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κατασκευής κινητήρων με τα Peugeot Automobiles, παρά μόνο στη χρήση του λογότυπου της εταιρίας.

Οι παρουσιάσεις αφορούσαν τα πολυσυζητημένα μοντέλα XP400, το περιπετειώδες υβρίδιο που «παντρεύει» το maxi scooter με μια μοτοσυκλέτα και το νέο Tweet, το κομψό και λειτουργικό scooter, ιδανικό για τις μετακινήσεις στην πόλη το οποίο διατίθεται σε 125 και 200cc.

Ο ίδιος Όμιλος, 24 ώρες μετά τις ανακοινώσεις της στρατηγικής των δίκυκλων της Peugeot παρουσίασε στον ίδιο χώρο, "The Ellinikon Experience Centre", τη νέα γκάμα των μοντέλων Jazz και Jazz Crosstar με μία νέα, πιο σπορ σχεδίαση, αυξημένη ισχύ και αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις.

Οι τιμές των Jazz e:HEV και Jazz e:HEV Crosstar ξεκινούν από 27.500 ευρώ (Elegance) , 29.800 ευρώ (Advance), 31.200 ευρώ (Sport) και 31.700 (Crosstar). Η πιο στιβαρή παραλλαγή Crosstar δέχεται σχεδιαστικές αναθεωρήσεις τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά που ενισχύουν την ήδη στοχευμένη αισθητική της.

Μπορεί οι κατασκευαστές με ένα καλό καμουφλάζ να κρύβουν το πραγματικό αυτοκίνητο όμως δεν μπορούν να κρύψουν τις υψηλές του επιδόσεις. Και αυτό γιατί οι δοκιμές γίνονται στο όριο και οι παπαράτσι που κρύβονται έξω από τα κέντρα δοκιμών μπορεί να μην απαθανατίζουν την πραγματική σχεδιαστική μορφή του αυτοκινήτου, μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους και δεν πέφτουν έξω. Η έβδομη γενιά της BMW M5 Sedan βρίσκεται ήδη σε ένα πρόγραμμα εντατικών δοκιμών. Το 2024 θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας BMW M5. Οι θαυμαστές της BMW M σίγουρα θα εντυπωσιασθούν με τις επιδόσεις της BMW M GmbH.

Το νέο δελεαστικό προνομιακό επιτόκιο για το 100% ηλεκτρικό CUPRA Born ανακοίνωσε η ΤΕΧΝΟΚΑΡ σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services. Προσφέρουν για το αμιγώς ηλεκτρικό CUPRA Born, νέο προνομιακό επιτόκιο 4,9% με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Auto Credit. Ειδικότερα, για όλες τις νέες παραγγελίες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ευέλικτη χρηματοδότηση Auto Credit που προσφέρει:

* Προνομιακό σταθερό επιτόκιο 4,9%

* Ελάχιστη Προκαταβολή από 10%

* Διάρκεια χρηματοδότησης έως 48 μήνες, προσφέροντας στη λήξη τις εξής επιλογές:

* Εξόφληση και Διατήρηση του οχήματος

* Επαναχρηματοδότηση με επιτόκιο καινούριου και διατήρηση του οχήματος

* Επιστροφή του οχήματος και αγορά νέου

συνδυάζεται με πρόγραμμα προστασίας αποπληρωμής του Δανείου, καθώς και με υποχρεωτική κατ’ ελάχιστο 6μηνη ασφάλεια VWFS.

H CUPRA για μία ακόμα φορά συνεργάζεται με την εταιρία Wilson, η οποία είναι κορυφαία σε αθλήματα με ρακέτα. Ταυτόχρονα με τον ambassador Fernando Belasteguín, λανσάρει μια καινούρια συλλογή που περιλαμβάνει: ρακέτα, τσάντα και t-shirts padel. Έχοντας κοινό πάθος για το παιχνίδι, αυτή η συνεργασία αποτελεί μία συναρπαστική εξέλιξη και για την CUPRA αλλά και την κοινότητα padel, αφού συνεχίζουν να δημιουργούν ένα νέο κύμα σπορ συναισθημάτων.

O Fernando έκανε το ντεμπούτο του με την ανανεωμένη Bela CUPRA ρακέτα στο υψηλού κύρους event του Παγκόσμιου Padel Tour, στη Βαλένθια την 1η Ιουλίου. Η καινούρια Wilson Bela CUPRA V2 ρακέτα padel χαρακτηρίζεται από ένα εκπληκτικό μαύρο σχέδιο με χάλκινο logo, συνδυάζοντας την κομψότητα και τη δύναμη.

“Dream factory”: Η Bentley κατασκευάζει ηλιακά πάνελ σε μια έκταση 60.911 τ.μ. – ίση με εννέα γήπεδα ποδοσφαίρου Δέκα χρόνια μετά το αρχικό project ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων ηλιακών πάνελ στο ουδέτερο ως προς τον άνθρακα “dream factory” της Bentley Motors στο Crewe, με σκοπό να αυξήσει τον υπάρχοντα αριθμό σε συνολικά 36.418. Η ανακοίνωση συμπίπτει με τη 10η επέτειο των πρώτων ηλιακών πάνελ στο εργοστάσιο του Pyms Lane, όπου κατασκευάζονται όλα τα μοντέλα Bentley. Τα ηλιακά πάνελ καλύπτουν μια έκταση 60.911 τ.μ. – ίση με εννέα γήπεδα ποδοσφαίρου ή 311 γήπεδα τένις.Τα νέα πάνελ πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως τον Νοέμβριο, μειώνοντας τις ισοδύναμες εκπομπές CO2 κατά 407.477 τόνους ετησίως.

Σε βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών εκπαιδεύτηκε το προσωπικό της εταιρείας Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. και της Θεοχαράκης Α.Ε. κατά το διήμερο 19 και 20 Ιουνίου 2023. Η σημαντικότατη αυτή εκπαίδευση έγινε από μέλη – εκπαιδευτές της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Ιλίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών – IDAFK. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Λ. Αθηνών και εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της. Μετά τη θεωρητική προσέγγιση, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσω της βιωματικής πρακτικής, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες να εξασκηθούν στις μεθόδους καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ-BLS), στην χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED), στην αντιμετώπιση πνιγμονής για ενηλίκους και βρέφη, στην αντιμετώπιση αιμορραγιών και τραυμάτων και τέλος στην αντιμετώπιση σπασμών από επιληπτική κρίση.

Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητή WRC Sébastien Loeb, θα οδηγήσει το CUPRA Tavascan XE, έχοντας στο πλευρό του την Klara Andersson σαν 2η οδηγό της ομάδας. Η απόφαση της ABT CUPRA να συνεργαστεί με τον Loeb δείχνει την επιθυμία της να φτιάξει την καλύτερη, δυνατή ομάδα και να παλέψει για βάθρα και νίκες. O διάσημος οδηγός αγώνων Sébastien Loeb ενώνει τις δυνάμεις του με την ABT CUPRA για τον επόμενο αγώνα Extreme E στη Σαρδηνία, που πραγματοποιείται στις 8-9 Ιουλίου. Με τα εξαιρετικά οδηγικά προσόντα και την εμπειρία του Loeb στο Extreme E, η ABT CUPRA XE θα επιδιώξει τη νίκη στο Island X Prix.