Τα Νέα της Πιάτσας #382

Δύο θέματα είναι σημαντικά κατά την άποψη μας αυτό το διάστημα. Το ένα έχει να κάνει με τους πνιγμούς στη θάλασσα. Αν και η Ελλάδα είναι μια χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση να "βρέχεται" από θάλασσα ωστόσο μέσα σε δύο εβδομάδες είχαμε 50 πνιγμούς. Απαράδεκτο.

Το δεύτερο μεγάλο θέμα προέρχεται από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τροχαία Αττικής. Μέσα στο Μάιο είχαμε 23 τροχαία δυστυχήματα μόνο στην Αττική. Άλλοι από παρασύρσεις και άλλοι από συγκρούσεις και ανατροπές.

Δυστυχώς η είμαστε απρόσεκτοι η ακόμη αρκετοί οδηγοί δεν έχουν σωστές βάσεις για να μπορούν να κινούνται χωρίς να γίνονται δημόσιοι κίνδυνοι. Από τα στοιχεία της Τροχαίας προκύπτει ότι το μήνα Μάιο σημειώθηκαν 578 τροχαία. Τα στοιχεία σοκάρουν. Σε όλη τη χώρα από τα 655 τροχαία είχαμε 38 νεκρούς.

Αυτό έγινε στη λεωφόρο Κηφισίας. Σε έναν δρόμο που δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας. Ο οδηγός τα κατάφερε και έφερε τα πάνω κάτω.

Ένα άλλο περίεργο τροχαίο όπου ο οδηγός του σκοτώθηκε σημειώθηκε στο ύψος της OPAP Arena ,έξω από το σταθμό του Νέου Ηρακλείου. Ο οδηγός του Mazda MX5 έχασε τον έλεγχο και βγήκε εκτός δρόμου χτυπώντας στα προστατευτικά κιγκλιδώματα που βρίσκονται στο υπογειοποιημένο τμήμα της Λεωφόρου Δεκελείας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ευτυχώς ήταν πολύ πρωί και δεν είχε ξεκινήσει η κίνηση στο σταθμό γιατί θα θρηνούσαμε πολλά θύματα.

Αυτό το Ι.Χ ανατράπηκε. Πώς; Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει. Το πιθανότερο είναι ο οδηγός να αφαιρέθηκε να χτύπησε η ρόδα του πάνω στο διάζωμα και να ανατράπηκε.

Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν οδηγοί που ξεπερνούν τις ικανότητες τους και στα δύσκολα δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν όμως και απρόσεκτοι πεζοί που βγαίνουν στους δρόμους χωρίς να κάνουν τον κόσμο να ελέγχουν αν περνούν αυτοκίνητα.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα γίνει φέτος το πιο σημαντικό συνέδριο για την αυτοκίνηση και τις νέες τεχνολογίες. Το συνέδριο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου με χορηγούς όλες τις εταιρείες που μετέχουν στην έκθεση. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου με θέμα την Ηλεκτροκίνηση θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες:

Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος

Η ενέργεια που χάνεται στο κυκλοφοριακό

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, υποδομές, δίκτυα, πρατήρια ενέργειας

Οδική ασφάλεια, μικροκινητικότητα

Από 23 Σεπτεμβρίου έως και την 1 Οκτωβρίου 2023 θα γίνει η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2023. Οι διοργανωτές της έκθεσης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2023» έχουν μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων, θεματικών ενοτήτων και συνεδρίων για το αυτοκίνητο και τις νέες τεχνολογίες. Φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα νέο θεσμό, που στόχο έχει να προάγει τη νέα γενιά των μετακινήσεων και μεταφορών της χώρας. Η έκθεση αυτοκινήτου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2023» θα φιλοξενηθεί στο εκθεσιακό κέντρο, Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO).

Στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ & ELECTROMOBILITY 2023» θα συμμετέχουν οι σημαντικότερες εταιρείες αυτοκινήτου και έξυπνης μετακίνησης της εποχής μας, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μια σειρά από νέα αυτοκίνητα και πρωτότυπα όλων των κατηγοριών. Αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης αποτελούν οι παράλληλες εκδηλώσεις και events καθώς και τα test drives που για ακόμη μία χρονιά θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Μια έξυπνη κίνηση που διευκολύνει αφάνταστα τους κατοίκους των νησιών που πρέπει να περάσουν τα αυτοκίνητά τους από ΚΤΕΟ αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της τουριστικής περιόδου έκανε η AUTOVISION ( διαθέτει δίκτυο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Ελλάδα). Έθεσε σε λειτουργία δύο πλήρως εξοπλισμένες κινητές μονάδες που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε επιβατικά & φορτηγά οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους και δίκυκλα για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Το διάστημα αυτό οι κινητές μονάδες βρίσκονται στη Μήλο. Οι κάτοικοι του νησιού θα μπορούν να περάσουν τα οχήματά τους από τον Τεχνικό Έλεγχο και να είναι νόμιμοι, χωρίς να χάσουν χρόνο. Η διενέργεια τεχνικών ελέγχων γίνεται βάσει προγράμματος πρόσκλησης που εκδίδεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ισχύει για τα νησιά Λέρο, Τήνο, Μήλο και Άνδρο και θα βρίσκεται στη Μήλο από σήμερα 10 Ιουλίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες ή και για ραντεβού καλέστε τον πενταψήφιο αριθμό 10600.

Καινοτόμα γυαλιά μοτοσικλέτας με τεχνολογία head-up display παρουσίασε η BMW Motorrad. Αυτό που θεωρούνταν επιστημονική φαντασία πριν από μερικά χρόνια γίνεται τώρα πραγματικότητα με τα Smartglasses ConnectedRide της BMW Motorrad. Τα καινοτόμα γυαλιά μοτοσικλέτας- παρουσιάσθηκαν στις 7 Ιουλίου 2023 στο πλαίσιο των BMW Motorrad Days στο Βερολίνο- παρέχουν την τεχνολογία head-up display, ήδη γνωστή στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, και προβάλλουν όλα τα σχετικά δεδομένα, όπως πλοήγηση, ταχύτητα ή σχέση κιβωτίου, απευθείας στο οπτικό πεδίο του αναβάτη σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας έτσι μία ιδιαίτερα προνοητική και κατά συνέπεια ασφαλέστερη οδήγηση μοτοσικλέτας. Τα Smartglasses ConnectedRide της BMW Motorrad μπορούν να συνδεθούν εύκολα με το smartphone σας μέσω Bluetooth και εφαρμογής. Ο αναβάτης μπορεί να ορίζει τη θέση που θα προβάλλονται τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις μπορούν να επιλέγονται πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της οδήγησης μέσω του πολυχειριστηρίου στο τιμόνι της μοτοσικλέτας. Η τιμή απόκτησης ποικίλει από χώρα σε χώρα αλλά να υπολογίζεται περίπου 690 ευρώ.

Η Ford και ο γερμανικός πάροχος ενέργειας RheinEnergie ανακοίνωσαν το σχέδιό τους για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στο πλαίσιο της σύναψης ενός νέου Μνημονίου Συνεργασίας. Ήδη εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον με μια διευρυμένη συστοιχία ηλιακών πάνελ στην Κολωνία να υποστηρίζει ιδανικά το σχέδιο «Road to Better». Η Ford θα τριπλασιάσει την έκταση των ηλιακών πάνελ στις εγκαταστάσεις της στην Κολωνία προκειμένου να αυξήσει την τοπικά παραγόμενη ενέργεια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα σε όλο το ευρωπαϊκό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, των logistics και των άμεσων προμηθευτών της Ford έως το 2035.

Στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης για την επέκταση των δυνατοτήτων της τοπικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι προτεινόμενες δράσεις προβλέπουν τον τριπλασιασμό της απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος ηλιακών πάνελ στο εργοστάσιο της Ford, καθώς και μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας στις διαδικασίες παραγωγής και φωτισμού στις εγκαταστάσεις της μονάδας της εταιρείας στην Κολωνία. Τα ηλιακά πάνελ στην οροφή της Αποθήκης Ανταλλακτικών Κεντρικής Ευρώπης της Ford στο Merkenich της Κολωνίας θα επεκταθούν προκειμένου να παράγουν ισχύ 3,76 MWp - που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 1.100 κατοικιών.

Το Hyundai IONIQ 6 κατέκτησε - για 2η συνεχόμενη χρονιά- το βραβείο «EV of the Year 2023» του περιοδικού Car and Driver, προσθέτοντας άλλο ένα σημαντικό βραβείο στην τροπαιοθήκη του, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Hyundai κερδίζει το βραβείο «EV of the Year» του Car and Driver μετά το IONIQ 5 που κατέκτησε το βραβείο το 2022. Φέτος ανάμεσα στα υποψήφια για τον τίτλο ήταν τα Audi Q4 E-tron, BMW i7, Cadillac Lyric AWD, GMC Hummer EV SUV, Genesis Electrified GV70, Kia EV6 GT, Kia Niro EV, Lexus RZ450e, Lucid Air Pure, Mercedes-Benz EQE350, Nis e-4orce, Toyota bZ4X AWD και VinFast VF8. Τελικά tο IONIQ 6 κατέκτησε τη 1η θέση μεταξύ δεκατεσσάρων (14) κορυφαίων ηλεκτρικών οχημάτων που συμμετείχαν σε αυστηρές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Στη Γενική Συνέλευση του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα, εκτός από τον απολογισμό της δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αναδείχτηκε, μετά τις εκλογές νέο Δ.Σ. Το νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο είναι: Πρόεδρος: Νίκος Λουπάκης, Αντιπρόεδρος: Γιάννης Λημναίος, Γενικός Γραμματέας: Νίκος Γιαννούλας, Ταμίας: Γιάννης Τσιγκρής κι μέλη οι Γιώργος Βαρίνος, Σωτήρης Βουτσελάς και Γιάννης-Μάριος Παπαδόπουλος.

Ο θεσμός “Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα” έχει ιστορία 16+ ετών. Όλα αυτά τα χρόνια, επιδιώκει συνεχώς να είναι δραστήριος και συμμέτοχος στα δρώμενα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του κλάδου του αυτοκινήτου στη χώρα μας.

Μία νέα συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ του Ομίλου Eltrak και του Mediterranean College με υπογραφή μνημονίου που αποβλέπει σε αμοιβαίες συνέργειες και πλεονεκτήματα τόσο για το προσωπικό της Eltrak όσο και τους φοιτητές του 1ου Ιδιωτικού Αγγλόφωνου Κολλεγίου της Ελλάδος.

Παρόντες εκ μέρους του Ομίλου Eltrak υπήρξαν η κα. Natasha Covas – Kneiss, CEO Eltrak Group, & ο κ. Νίκος Μπούτας, HR Director, ενώ εκ μέρους του Mediterranean College η κα. Ευτυχία Φιλίππου, Employability Coordinator Careers Office, και η κα. Νότα Σωτηροπούλου, Head of Student Affairs Office, Career Office.

(Από αριστερά προς δεξιά: Ευτυχία Φιλίππου, Natasha Covas – Kneiss, Νότα Σωτηροπούλου, Νίκος Μπούτας)

Με γνώμονα τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική αριστεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όσοι υπάλληλοι της Eltrak ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα στο Mediterranean College θα επωφελούνται επιδότησης 50% στα δίδακτρα φοίτησης και θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν σεμινάρια και ημερίδες του Κολλεγίου.

Νέος διευθυντής μάρκετινγκ στον Όμιλο Συγγελίδη. Από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, ο κ. Γιάννης Μεθενίτης ανέλαβε καθήκοντα διευθυντού Marketing για τις μάρκες Peugeot, Citroen και Opel. Ο κ. Μεθενίτης είναι στέλεχος με πολυετή και σημαντική εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου, έχοντας καταγράψει επιτυχημένη πορεία σε θέσεις ευθύνης τις οποίες κατείχε. Ο Όμιλος Συγγελίδη, προχώρησε στην αναδιάρθρωση της διεύθυνσης Marketing, λαμβάνοντας ως γνώμονα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά αυτοκινήτου, και με δεδομένη την συνεχή αναβάθμιση των επιχειρησιακών λειτουργιών του΄

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με γνώμονα την επένδυση στη νέα γενιά επαγγελματιών, υποστηρίζει εμπράκτως τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και δημιουργεί με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στον κλάδο των Eπαγγελματικών Oχημάτων και Mηχανημάτων Έργου. Ένα μεγάλο κενό στην αγορά προσβλέπει να καλύψει η νέα εκπαιδευτική συνεργασία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, δημιουργώντας μέσω του προγράμματος «Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος Επαγγελματικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου» (Commercial Vehicles & Machinery Engineer) καταρτισμένους επαγγελματίες που θα στελεχώσουν τα τμήματα επισκευής και συντήρησης των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων βιομηχανιών, εργοστασίων και κατασκευαστικών εταιρειών.

H ισχυρή βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα και η ολοένα και αυξανόμενη χρήση επαγγελματικών (βαρέων) οχημάτων και εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, δημιουργούν συνεχώς την ανάγκη για άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες που θα μπορούν να ανταποκριθούν μέσω της υψηλής τεχνογνωσίας τους στη συντήρηση και την επισκευή τους. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την ανάγκη, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων επαγγελματιών και περιζήτητων στελεχών του κλάδου.

Η φωτογραφία αυτή διέρρευσε στο διαδίκτυο. Ο οδηγός του δικύκλου προσπαθεί να δει που πηγαίνει άλλοτε μέσα από το τζαμάκι της πόρτας και άλλοτε γέρνοντας στο πρόσωπο του δεξιά η αριστερά. Φυσικά το κράνος είναι…περιττό.

Και να κλείσουμε με κάτι πιο ευχάριστο. Ο γαμπρός έφτασε στην εκκλησία με το τζιπάκι του. Μόλις στάθμευσε έβαλε πάνω στο παρμπρίζ δύο χαρτόνια. Μπορείτε να τα διαβάσετε.