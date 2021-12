Τα Νέα της Πιάτσας#313

Στις ημέρες μας οι σωστοί δημοσιογράφοι είναι λίγοι. Όπως λίγοι είναι και αυτοί που ξέρουν να γράφουν και όχι να αντιγράφουν. Δυστυχώς έχουν μπερδέψει την είδηση από τον εντυπωσιασμό, τη σοβαρότητα από τη χυδαιότητα. Τους λείπει το ήθος. Το κακό είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Θα μου πείτε είναι δύσκολος ο συνδυασμός.Σωστά.

Στο Λονδίνο ένας δημοσιογράφος που αρνήθηκε να πέσει στο επίπεδο των συναδέλφων του, το γύρισε στα ποιήματα. Το θεώρησε πιο έντιμο. Λιγότερα χρήματα αλλά τουλάχιστον μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, να εκφράσει αυτό που σκέπτεται και όχι αυτό που του λένε οι άλλοι να κάνουν. Πήρε ένα τραπεζάκι, την χειροκίνητη γραφομηχανή του και έπιασε δουλειά στο δρόμο. Μάλιστα για να μην τρομάξει τους υποψήφιους «πελάτες» του τους ενημέρωσε ότι ο καθένας πληρώνει όσο θέλει.

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα όλη μας η δύναμη θα βρίσκεται σε ένα κινητό τηλέφωνο. Με αυτό μιλάμε, κάνουμε video conference, ακούμε μουσική, πληρώνουμε τους λογαριασμούς, κάνουμε μεταφορά χρημάτων, μιλάμε με τους συγγενείς μας. Βλέπουμε από τις κάμερες τι γίνεται στο σπίτι μας, ανοίγουμε η κλείνουμε τους συναγερμούς. Σύντομα θα το χρησιμοποιούμε για να ξεκλειδώνουμε τις πόρτες στα αυτοκίνητα η να θέτουμε απο μακριά σε κίνηση τον κινητήρα .

Πρόσφατα η BMW παρουσίασε το BMW Digital Key. Το ψηφιακό κλειδί θα διατίθεται για smartphones βασισμένα σε λειτουργικό σύστημα Android. Με αυτή την αναβάθμιση, ο αριθμός συμβατών μοντέλων smartphone αυξάνεται και, κατά συνέπεια, και ο αριθμός των οδηγών BMW που θα μπορούν να χρησιμοποιούν το BMW Digital Key στο μέλλον. Το BMW Digital Key διατίθεται τώρα για Android smartphones, ξεκινώντας με τη Σειρά Samsung Galaxy S21 και τα Google Pixel 6 και 6 Pro. Οι κάτοχοι του BMW Digital Key, μπορούν εύκολα να ξεκλειδώνουν και να κλειδώνουν την BMW τους κρατώντας απλά το smartphone τους δίπλα στη λαβή της πόρτας του οδηγού.

Για εκκίνηση του κινητήρα αρκεί το κινητό τηλέφωνο να βρίσκεται στη βάση ασύρματης φόρτισης BMW. Το θέμα είναι τι θα συμβεί αν χάσουμε η μας κλέψουν το κινητό. Κακό σενάριο. Ας μην το συσκεφτόμαστε.

Η Ford ξεκίνησε να παίρνει παραγγελίες για τον «Πύραυλο εδάφους». Μην ψάχνετε για κάποιον κανονικό πύραυλο. Για την Mustang Mach-E GT ξεκίνησε τις παραγγελίες. Απλά όταν ένα οικογενειακό αυτοκίνητο αποδίδει 487 ίππους μοιάζει περισσότερο με πύραυλο παρά για ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο που πηγαίνεις κάθε πρωί στη δουλειά σου.

Η ηλεκτροκίνητη Mustang Mach-E GT ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας. Ωστόσο η αμιγώς ηλεκτρική Mach-E GT θεωρείται ότι είναι το μοντέλο με τη μεγαλύτερη ισχύ που έχει ποτέ προσφέρει η Ford στην Ευρώπη. Σημείωστε 487 ίπποι και 860 Nm, επιτάχυνση από στάση σε μόλις 3,7’’, με extended range μπαταρία 98,7 kWh, ενισχυμένα φρένα, τροχούς 20 ιντσών και μεγαλύτερα ελαστικά, προηγμένη ανάρτηση MagneRide και πολλά άλλα μοναδικά στιλιστικά στοιχεία που κάνουν το αυτοκίνητο διαφορετικό.

Αυλαία στη F1 (χθες 12/12) στο Abu Dhabi με πολλές εκπλήξεις. Ο Hamilton έχασε μέσα από το τσεπάκι του όχι μόνο τον αγώνα αλλά και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα μου πείτε ότι έχει κερδίσει άλλα επτά ενώ ο Verstappen κέρδισε το πρώτο. Ο Hamilton ήταν σαφέστατα πιο γρήγορος. Αν ο Latifi δεν είχε πέσει στον τοίχο και δεν είχε βγεί αυτοκίνητο ασφαλείας σίγουρα ο Hamilton θα είχε φτάσει τους 8 παγκόσμιους τίτλους. Προς το παρόν ισοβαθμεί με τον M. Schumacher. Αλλά ακόμη έχει μέλλον.

Στη Σαουδική Αραβία στην πίστα Yas Marina είδαμε στα μονοθέσια ελαστικά 13 ιντσών. Από τους χρόνου (2022) ξεκινάει μια νέα τεχνολογική επανάσταση . Μετά από μισό αιώνα αγώνων με τα ελαστικά που γνωρίσουμε η Pirelli καλείται να διαδραματίσει ένα νέο σημαντικό ρόλο με ελαστικά 18 ιντσών. Τα ελαστικά 13 ιντσών χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος από τη δεκαετία του 1960.

Από τη δεκαετία του 1970 υπήρχε ακόμη αρκετή ελευθερία στους κανονισμούς όσον αφορά στις διαστάσεις των ελαστικών. Τη δεκαετία του 1980 οι 13 ίντσες έγιναν τελικά κανόνας. Η Pirelli χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ελαστικό 13 ιντσών στη Formula 1 πίσω το 1981, στο Grand Prix του Αγ. Μαρίνου με την ομάδα της Toleman τότε οδηγούσαν γι’ αυτή οι Brian Henton, Derek Warwick. Την ίδια σεζόν αλλά και τις επόμενες περισσότερες ομάδες επέλεξαν την Ιταλική γόμα για τα μονοθέσιά τους. Η νέα εποχή ξεκινάει με ελαστικά 18 ιντσών.

Μας στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε τι είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων (Euro NCAP). Απαντάμε ότι το Euro NCAP, ιδρύθηκε το 1997 από υπουργεία μεταφορών, clubs αυτοκινήτων, ασφαλιστικές ενώσεις και ερευνητικά ιδρύματα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Εδρεύει στη βελγική πόλη Leuven και διεξάγει δοκιμές πρόσκρουσης σε τρέχοντα μοντέλα για να αξιολογήσει την ενεργητική και παθητική ασφάλειά τους. Το Euro NCAP κάνει δοκιμές σε νέα μοντέλα, τα υποβάλει σε συγκρούσεις και τα βαθμολογεί με αστέρια. Η αξιολόγηση γίνεται στα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, καθώς και των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Στη Μεγάλη Βρετανία το νέο Ducato της Fiat Professional κυριάρχησε στο θεσμό What Van?, τη σημαντικότερη διάκριση του είδους στη χώρα, κατακτώντας τον τίτλο Van of The Year και παράλληλα τις επιμέρους κατηγορίες στα μεγάλα Van, αλλά και στα Minibus, όπου το αμιγώς ηλεκτρικό E-Ducato Minibus εντυπωσίασε με τα χαρακτηριστικά του. Είναι το πρώτο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα που διαθέτει δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 χάρη στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS) .

Το BMW Group αντιπροσωπεύει τις BMW, MINI, Rolls-Royce και BMW Motorrad. Σαν μία παγκόσμια εταιρία, το BMW Group λειτουργεί 31 μονάδες παραγωγής σε 15 χώρες και έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 140 χώρες.

Το οικονομικό έτος 2020, το BMW Group πούλησε πάνω από 2,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα και περισσότερες από 169.000 μοτοσικλέτες παγκοσμίως. Το κέρδος προ φόρων για το οικονομικό έτος 2020 ήταν 5,22 δισεκατομμύρια ευρώ, με έσοδα που ανήλθαν στα 98,99 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, το BMW Group είχε παγκόσμιο έμψυχο δυναμικό 120.726 ατόμων.

Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε ότι από την άνοιξη του 2022 θα λανσάρει το εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων ADVAN Sport V107, ως το νέο παγκόσμιο κορυφαίο ελαστικό της. Οι πωλήσεις του ADVAN Sport V107, θα ξεκινήσουν διαδοχικά σε μεγάλες αγορές σε όλο τον κόσμο, με την YOKOHAMA να σχεδιάζει να εισαγάγει 30 διαστάσεις ελαστικών, που κυμαίνονται από 305/35R23 111Y XL έως 225/40ZR18 92Y XL και αυξάνοντας την γκάμα διαστάσεων του ADVAN Sport V107 στις 43, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων εργοστασιακού εξοπλισμού (OE) για νέα αυτοκίνητα.

Η γκάμα των διαστάσεων θα επεκταθεί σταδιακά σε 80 μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών OE, έως το τέλος του 2022.Τα εξαντλητικά τεστ του νέου ελαστικού έγιναν στο κέντρο δοκιμών της Yokohama στο Nürburgring.