Τα Νέα της Πιάτσας#314

Φτάσαμε στην εβδομάδα των Χριστουγέννων. Καιρός να ηρεμήσουμε και να σφίξουμε τα χέρια, να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές και να περάσουμε όμορφα τις γιορτινές ημέρες. Να έχουμε υγεία και να σκεφτόμαστε θετικά και όχι μικρονοϊκά.

Σήμερα το απόγευμα οι δημοσιογράφοι του Ειδικού τύπου επέλεξαν το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2022. Πριν από την ψηφοφορία τα μέλη του θεσμού οδήγησαν όλα τα αυτοκίνητα που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά,μελέτησαν τεχνικά στοιχεία, προδιαγραφές και εξοπλισμούς, σύγκριναν επιδόσεις αλλά και τιμές και αποφάσισαν για το καλύτερο αυτοκίνητο του 2022 με γνώμονα τις απαιτήσεις του μέσου οδηγού.

Μετά από την ανοιχτή ψηφοφορία των εκλεκτόρων του ανεξάρτητου δημοσιογραφικού θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» νικητής αναδείχθηκε το Hyundai TUCSON. Αυτό είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2022».

Στην Ελλάδα μέχρι το Νοέμβριο του 2021 είχαν εισαχθεί περισσότερα από 25 αυτοκίνητα.Η βράβευση δεν έγινε όπως συνήθως. Λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού προτιμήθηκε η διαδικτυακή παρουσίαση . Μπορεί η τελετή να μην είχε τη μεγαλοπρέπεια που έχει όταν συνδυάζεται με μια δεξίωση ωστόσο κρίθηκε αναγκαία πάνω από όλα η προστασία όλων από μια ανεπιθύμητη μετάδοση του ιού και μάλιστα ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα δύο δημοσιογραφικά σωματεία ( ΕΣΣΑΜ και ΕΣΑ) οι δημοσιογράφοι των οποίων ασχολούνται με τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε ένα σωματείο που ονομάσθηκε ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ (Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ) .

H Γενική-Καταστατική-Συνέλευση των μελών των εν ισχύ δύο σωματείων ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Ε.Σ.Σ.Α.Μ.) και ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Ε.Σ.Α.) έγινε την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», Μαρούσι).

Ο νέος ενοποιημένος φορέας που ονομάζεται, πλέον, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ), προέκυψε από το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας όλων, προκειμένου να λειτουργήσει στο εξής ένας μόνον σύνδεσμος, μια δυνατή φωνή, με ενιαία στόχευση για το μέλλον των συντακτών, που ασχολούνται με θέματα της αυτοκίνησης.

Τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Best Buy Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022 απένειμαν στο Dacia Spring οι δημοσιογράφοι του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού δημοσιογραφικού οργανισμού AUTOBEST. Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από 32 δημοσιογράφους του ειδικού τύπου από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες επέλεξε το Spring ως το πιο συμφέρον αυτοκίνητο για αγορά ανάμεσα στον ανταγωνισμό και του έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία.Είναι η πρώτη φορά στα 21 χρόνια που ο θεσμός του AUTOBESΤ αναδεικνύει νικητή ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το λανσάρισμα του Spring έγινε στα τέλη Μαρτίου 2021 και μέχρι σήμερα ξεπέρασε τις 43.000 παραγγελίες. Σύμφωνα με την Dacia, το Spring καθιστά την ηλεκτροκίνηση πιο απλή, προσφέροντας όλα όσα είναι απαραίτητα στο πελάτη (σύστημα πλοήγησης, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, σύνδεση με smartphone) και μάλιστα σε ασυναγώνιστη τιμή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Στα επιχειρηματικά βραβεία e-volution Awards 2022 ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε για το portal.saracakis.gr του Ομίλου αποσπώντας δύο BRONZE βραβεία στις κατηγορίες: 1.1 Best in Auto, Moto & Parts και 1.4 Best in B2B.Το portal, που αποτελεί μία custom B2B πλατφόρμα, σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση IT του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη η οποία υλοποίησε και το Back End, ενώ τo Front End ανέλαβε η εταιρεία HappyOnLine.

Σκοπός του νέου Saracakis Portal είναι να προσθέσει νέες χρήσιμες λειτουργίες ενοποιώντας διαφορετικά συστήματα και συγχωνεύοντάς τα σε ένα κεντρικό σύστημα συνδεδεμένο με το ERP Ομίλου.

Τα βραβεία e-volution Awards, που διοργανώνονται από την Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), απονεμήθηκαν για 11η χρονιά στο Athenaeum InterContinental Athens.

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησαν τα 51 καταξιωμένα στελέχη και μέλη της κριτικής επιτροπής υπό την προεδρία του Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου ELTRUN, OΠΑ, Γεώργιου Δουκίδη.



Από τη μια μας αρέσει η ιδέα να έχουμε στο κινητό μας τις κάρτες μας για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας η το ηλεκτρονικό μας κλειδί του αυτοκινήτου για να ανοίγουμε όχι μόνο τις πόρτες αλλά και τον κινητήρα.Από την άλλη όμως τρέμουμε τι θα συμβεί αν χάσουμε η μας κλέψουν το κινητό μας. Η τι θα γίνει αν μείνουμε από μπαταρία – συμβαίνει συχνά- στο κινητό μας.

Τα «κρυφά» σχεδιαστικά στοιχεία του ολοκαίνουριου «Z» αποκάλυψε η Nissan. Οι εμβληματικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες από τα παλαιότερα μοντέλα, αναδεικνύουν την 50χρονη κληρονομιά του Z. Η έμπνευση έρχεται με όλες τις μορφές και όλες τις αισθήσεις. Όταν η Nissan αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο Z τον περασμένο Αύγουστο, ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να δει πως είναι η έβδομη γενιά Z, με ορισμένους ένθερμους θαυμαστές του μοντέλου να επισημαίνουν μερικές από τις εμπνεύσεις που αξιοποίησαν οι σχεδιαστές της Nissan. Αλλά αυτό ήταν μόνο το μισό.

Οι σχεδιαστές ανέτρεξαν στα τελευταία 50 χρόνια του Z για να αντλήσουν έμπνευση, έκαναν την υπέρβαση και «έκρυψαν» ακόμη και μερικά λεπτά στοιχεία φυσικής ομορφιάς για να πυροδοτήσουν έναν έρωτα με την πρώτη ματιά, ένα «δέσιμο» στην σχέση μεταξύ Z και θεατή.

Για τα γυρίσματα που έγιναν στο εργοστάσιο της Ford στην Κραϊόβα, για να τελειοποιηθεί το βίντεο με το καινούριο Μ-Sport Ford Puma Rally1 πήραν μέρος κασκαντέρ, επαγγελματίες οδηγοί και φυσικά ο οδηγός της M-Sport Ford WRT, Adrien Fourmaux. Τα γυρίσματα έγιναν σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες σε κλειστούς δρόμους.

To M-Sport Ford Puma Rally1 ακολουθεί τα χνάρια του Ford Fiesta WRC, το οποίο εξασφάλισε τρεις τίτλους στο WRC μετά την εμφάνισή του το 2017.Το πρώτο ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό αυτοκίνητο της Ford εισάγει ένα υβριδικό σύστημα μετάδοσης της κίνησης επόμενης γενιάς που ανακτά ενέργεια κατά το φρενάρισμα και τo ρολάρισμα και την αποθηκεύει σε μια μπαταρία 3,9 kWh. , πριν τη χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τον κορυφαίο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 1,6 λίτρων EcoBoost με επαναλαμβανόμενες «τονωτικές ενέσεις» διάρκειας έως και τριών δευτερολέπτων μέσω ενός ηλεκτροκινητήρα 100 kW.

Με λίγα κλίκς προγραμματίστε το ραντεβού σας για το service του δικού σας Nissan Τα βήματα είναι απλά. Από το σπίτι σας η από το γραφείο σας μπείτε στο www.nissan.gr και μέσω του link https://e-rantevou.nissan.gr/ κλείστε την ημέρα και την ώρα που θέλετε να κάνετε το σέρβις σας. Η εφαρμογή είναι εύκολη.

Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Το επόμενο ραντεβού μας με φρέσκα νέα από το χώρο του Αυτοκινήτου θα είναι τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Ευτυχισμένο το 2022.

