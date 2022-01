Τα Νέα της Πιάτσας#317

ΧΑΟΣ. Ντροπή. Χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν από τη μία το μεσημέρι στην Αττική οδό. Και λίγα λεπτά πριν δημοσιεύσουμε το άρθρο υπήρχαν ακόμη εγκλωβισμένοι. Χωρίς καύσιμα, χωρίς ρούχα, χωρίς νερό και φαγητό.

Κακώς οι οδηγοί βγήκαν στους δρόμους χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες. Έχουν ευθύνες. Όμως τεράστιες ευθύνες και μάλιστα εγκληματικές έχουν οι υπεύθυνοι για το χάος που δημιουργήθηκε στην Αττική Οδό.

Δεν εκτίμησαν σωστά τις προβλέψεις της ΕΜΥ. Δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα. Δεν φρόντισαν να νοικιάσουν εκχιονιστικά μηχανήματα για να ανταποκριθούν στα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Σωστά παρενέβη η εισαγγελία. Την υπόθεση για το χάος ανέλαβε η δικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση πρέπει όχι να ζητήσει απλά ευθύνες αλλά να επιδιώξει την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Και οι υπεύθυνοι δεν είναι οι υπάλληλοι της Αττικής Οδού αλλά αυτοί που θησαυρίζουν εισπράττοντας εκατομμύρια ευρώ.Η νύκτα θα είναι δύσκολη.

Σε γενικές γραμμές ο κρατικός μηχανισμός ανταποκρίθηκε.Η τροχαία δεν άφηνε κανένα να κινηθεί στην εθνική οδό χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες. Δυστυχώς υπάρχουν και οι εξυπνάκηδες που χρησιμοποιώντας παράδρομους κατάφεραν να βγουν στις κεντρικές αρτηρίες χωρίς αλυσίδες με αποτέλεσμα να γλιστρήσουν και να δημιουργήσουν κυκλοφοριακό κονφούζιο.

Ας επιστρέψουμε όμως στα δικά μας.

Ο Ιωάννης Καλλίγερος σε μια αρκετά δύσκολη χρονιά κράτησε ψηλά το «αστέρι» της Mercedes-Benz Ελλάς.Παρά τις δυσκολίες που επεφύλασσε σε όλους μας το 2021 η Mercedes-Benz κατάφερε να κάνει τις περισσότερες πωλήσεις στην πολυτελή κατηγορία. Κατέκτησε για όγδοη συνεχή χρονιά την 1η θέση στις πωλήσεις μεταξύ των premium κατασκευαστών σημειώνοντας 4.295 πωλήσεις επιβατικών μοντέλων (μερίδιο αγοράς 4,3%) καταλαμβάνοντας στο σύνολο της ελληνικής αγοράς την 9η θέση .

Από τον Όμιλο της Mercedes στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν 5.263 οχήματα.Τα 4.375 ήταν επιβατικά οχήματα Mercedes-Benz & smart (4.295 οχήματα Mercedes-Benz και 80 smart), 528 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Mercedes-Benz και Fuso Canter (κάτω των 3,5 τόνων), 183 επαγγελματικά οχήματα Mercedes-Benz και Fuso Canter (άνω των 3,5 τόνων) και 257 λεωφορεία Μercedes-Benz & Setra (πηγή: ΣΕΑΑ).

Ο κος Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κατάφερε να ξεπεράσει τους στόχους που είχε θέσει ο Όμιλος.

Η Toyota Ελλάς για ορισμένα αυτοκίνητα που έχουν παραγγελθεί τον Δεκέμβριο του 2021 δίνει ημερομηνία παράδοσης τον Νοέμβριο 2022. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα νέα Yaris. Λογικό ακούγεται αφού και καλά αυτοκίνητα είναι αλλά και προσφέρονται σε λογικές τιμές. Η Toyota Europe αισιοδοξεί ότι το πρόβλημα με τους ημιαγωγούς θα λυθεί πιο γρήγορα και η αγορά θα ομαλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Η Peugeot στην Ελλάδα έκλεισε το 2021 με σημαντικές εμπορικές επιτυχίες. Διατήρησε τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων με 10.581 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,5%, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η αύξηση πωλήσεων που σημείωσε η Peugeot το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά άγγιξε το 33,6%, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από τη συνολική αύξηση της αγοράς των επιβατικών που είναι μόλις 24,7%. Η επιτυχία οφείλεται στην καλή ποιότητα των αυτοκινήτων της Peugeot, στη σωστή τιμολογιακή πολιτική αλλά και στα έξυπνα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Μπράβο σ αυτά τα Ελληνόπουλα που με τις γνώσεις τους ,το μεράκι τους και τις δημιουργίες τους, έκαναν γνωστή τη χώρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η φοιτητική ομάδα Prom Racing του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έγραψε ιστορία και κατέλαβε την 15η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη του διαγωνισμού Formula Student. Οι φοιτητές που συγκροτούν αυτή την ομάδα από το 2008 έχουν κατασκευάσει πέντε αγωνιστικά μονοθέσια. Το τελευταίο δημιούργημά τους είναι ,το P20 και είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μονοθέσιο της ομάδας. Οι προσπάθειές τους αλλά και οι δημιουργίες τους δεν περνούν απαρατήρητες. Η ομάδα έχει διακριθεί αρκετές φορές και μάλιστα στους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς Formula Student παγκοσμίως.

Η Fiat στην Ελλάδα ανακοίνωσε πρόσφατα νέες δελεαστικές τιμές στα περισσότερα μοντέλα της .Η γκάμα της FIAT περιλαμβάνει εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης,πετρελαίου και υβριδικά σύνολα, ενώ η πρόσφατη παρουσίαση του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού FIAT 500, έβαλε με πολύ δυναμικό τρόπο τη μάρκα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Όλα τα μοντέλα της FIAT καλύπτονται από 5ετη εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως και 200.000χλμ., αλλά και αντίστοιχης ισχύος υπηρεσία οδικής βοήθειας.

Δύο μοντέλα, το Tipo 1.0 T3 στην έκδοση City Life SW ( 100 PS) και το Tipo 1.3 MTJ Life SW (95 PS) έχουν τις μεγαλύτερες προσφορές. Σε κάθε ένα από τα δύο μοντέλα η έκπτωση φθάνει τα 1700 ευρώ. Στις παραγγελίες όλοι οι πελάτες λιανικής μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία τιμής που προσφέρει η μάρκα.

Το νέο Nissan Qashqai αναδείχθηκε ως το Καλύτερο Αυτοκίνητο στα Κανάρια Νησιά για το 2022. Το νέο crossover υβριδικό Nissan Qashqai, που πρωτοστατεί στις πωλήσεις της κατηγορίας του στην Ευρώπη, απέσπασε τις περισσότερες ψήφους από τα 11 μέλη της κριτικής επιτροπής που απαρτίζεται από δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου στις Κανάριες Νήσους και μέλη της Ένωσης APEMOC (Association of Motor Journalists of the Canary Islands).

Η τρίτη γενιά του Qashqai, με δυναμικό και κομψό σχεδιασμό, βασίζεται στη νέα πιο άκαμπτη και ελαφρύτερη πλατφόρμα CMF-C. Σε συνδυασμό με την νέα, ακόμα πιο βελτιωμένη ανάρτηση αλλά και το νέο πιο ακριβές και άμεσο σύστημα διεύθυνσης, προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και απόλαυση, υπερθεματίζοντας τον δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το νέο Nissan Qashqai είναι διαθέσιμο με τον κινητήρα βενζίνης 1.3 DiG-T εξοπλισμένο με υβριδική τεχνολογία σε δύο εκδόσεις ισχύος 140PS και 158PS αντίστοιχα. Προσεχώς θα είναι διαθέσιμο και με το e-POWER, το καινοτόμο και βραβευμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης της Nissan, που αντλεί τεχνολογίες από το πρωτοποριακό ηλεκτρικό όχημα Nissan LEAF.

Σε λίγες ημέρες η Alfa Romeo κάνει ένα καινούριο άνοιγμα στην αγορά. Θα παρουσιάσει την Tonale και ταυτόχρονα με αυτό το αυτοκίνητο κάνει την είσοδό της στον εξηλεκτρισμό. Στην εκδήλωση που έχει τίτλο «La Metamorfosi» θα παρουσιασθούν όλες οι εκδόσεις (με κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και Plug in Hybrid). Η Παγκόσμια παρουσίαση «La Metamorfosi» θα γίνει Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και εσείς να την παρακολουθήσετε στο:

www.alfaromeo.com/tonale-reveal

Το νέο εμβληματικό ελαστικό ADVAN Sport V107 της YOKOHAMA εγκρίθηκε για τα BRABUS 700, 800 και 900 Off Roader. Το ανακοίνωσε η Yokohama Rubber Co.. Η είδηση είναι ότι εγκρίθηκε από την BRABUS GmbH της Γερμανίας για τα BRABUS 700/800/900 Off Roader που βασίζονται στη Mercedes-AMG G 63.

Τα ελαστικά που θα παρέχονται είναι τα ADVAN Sport V107, σε διάσταση 305/35R23 111Y XL. Το N Sport V107 πέτυχε τέλεια ισορροπία οδηγικής απόδοσης σε συνδυασμό με ανώτερα χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας, όπως επιδόσεις σε στεγνό/υγρό οδόστρωμα και σταθερότητα στο τιμόνι. Πρόκειται για εξαιρετικά ελαστικά υψηλών επιδόσεων, που τοποθετούνται ως μέρος του εργοστασιακού εξοπλισμού (OE) σε πολλά από τα κορυφαία premium αυτοκίνητα, καθώς και σε αγωνιστικά αυτοκίνητα, σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα τα ελαστικά αυτά εκπροσωπούνται από την εταιρία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ.